COMUNICADO: Huawei se esfuerza por construir Intelligent Twins a nivel industrial con conectividad inteligente (1)

SHANGHÁI, 25 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En HUAWEI CONNECT 2020, Huawei anunció sus soluciones de conectividad inteligente para todos los escenarios tecnológicos, industriales y de redes. Estas soluciones servirán de ayuda a Huawei de cara a ofrecer una conectividad inteligente caracterizada por gigabit ubicuo, experiencia determinista e hiperautomatización con la finalidad de construir Intelligent Twins a nivel industrial. Huawei ha lanzado además soluciones de red de conducción autónoma (ADN) para empresas, impulsando con ello a las redes empresariales hacia la era de la ADN y acelera la modernización inteligente para las industrias.

David Wang, director ejecutivo de Huawei y presidente del consejo supervisor de inversión, se encargó de llevar a cabo un discurso titulado: "Building industry Intelligent Twins with intelligent connectivity". Según Wang, la conectividad es productividad. Lo que hace a los Intelligent Twins más inteligentes no es debido a la potencia de computación, sino gracias a su gran conectividad.

Huawei believes that ubiquitous gigabit, deterministic experience, and hyper-automation are the three major characteristics of intelligent connectivity.

Intelligent Twins cuenta con cinco nuevos requisitos de conectividad

Los cuatro componentes clave de Intelligent Twins son las interacciones inteligentes, la conectividad inteligente, las aplicaciones inteligentes y el hub inteligente. De entre todas ellas, la conectividad inteligente equivaldría al cuerpo de Intelligent Twins. ¿Cuáles son los nuevos requisitos que se imponen a la conectividad inteligente?

Hay tres tipos de escenarios de conectividad en relación a los Intelligent Twins. Uno es la conectividad dentro del hub inteligente, como por ejemplo la conexión de los servidores de clúster de IA y los centros de datos de la nube. Otro es la conectividad entre el hub inteligente y entre los dispositivos de interacción inteligente, que sirven de conexión para el "cerebro" y los "miembros", por decirlo de alguna forma. Y por último está la conectividad entre los dispositivos de interacción inteligente, como por ejemplo la conexión de cámaras de IA, drones 4K y brazos robóticos.

En general, los Intelligent Twins cuentan con cinco requisitos de conectividad principales: Elevada fiabilidad, pérdida cero de paquetes, servicios diferenciados, gran ancho de banda en tiempo real y O&M inteligente.

Para cumplir con las necesidades deIntelligent Twins, Huawei definió tres importantes características de la conectividad inteligente:

La primera de ellas es la conectividad de gigabit ubicua. El ancho de banda supone la base de la conectividad. La aplicación generalizada de cámaras de IA, drones, cámaras industriales y servicios industriales de RV/RA ha impulsado hacia la conectividad de gigabit ubicua y que esta sea esencial.

La segunda es la experiencia determinista. La conectividad para Intelligent Twins se centra principalmente en cosas y en diferentes escenarios de producción. Por ejemplo, en el año 2019, en las horas punta, en el aeropuerto de Shenzhen despegaban o aterrizaban aviones en un plazo de menos de un minuto, por lo que era vital garantizar la conexión en tiempo real. Otro ejemplo, las compañías de energía eléctrica deben asegurar "seis nueves", o una disponibilidad incluso mayor y menos de dos minutos de corte de energía por hogar por año. Es por esto que la conectividad determinista resulta de vital importancia de cara a la seguridad y la fiabilidad de los servicios empresariales.

La tercera de ellas es la hiperautomatización. Según las industrias se conviertan cada vez más en inteligentes, los tipos de servicios y la escala y complejidad de las redes se van a multiplicar, y esto supondrá que el O&M de las redes resulte más difícil. La aplicación de big data y de la inteligencia artificial transformará el O&M tradicional y semi-automatizado en un O&M hiperautomatizado, con lo que la inteligencia digital se va a encargar de llevar a cabo este tipo de complejidades.

Soluciones de conectividad inteligentes para todos los escenarios de Huawei

En lo que respecta a la tecnología, las soluciones de conectividad inteligente de Huawei para todos los escenarios proporcionarán una conectividad de gigabit ubicua y de baja latencia para su uso en dispositivos de interacción inteligente, aplicando además la IA con el objetivo de lograr una experiencia de red determinista y un O&M hiperautomatizado. En lo que hace referencia a las redes, estas soluciones proporcionarán a los Intelligent Twins redes de campus, de centro de datos, WAN y de seguridad. Dentro de las industrias, la conectividad inteligente se combinará con interacciones inteligentes, el hub inteligente y los conocimientos técnicos de la industria con la finalidad de conseguir soluciones inteligentes y específicas destinadas a las industrias.

-- Conectividad inteligente 5G: velocidad de enlace ascendente de gigabit, latencia de 20m y localización de nivel de submetro

Para apoyar la modernización inteligente de las industrias, Huawei va a seguir mejorando sus capacidades de conectividad inteligente 5G en términos de ancho de banda de enlace ascendente, latencia y precisión de localización. Así, por ejemplo, dentro del sector de la fabricación inteligente, Huawei utilizó su tecnología Super Uplink para proporcionar velocidades de enlace ascendente de gigabit para subir vídeos de alta definición. Dentro de los escenarios que necesitan de funcionamiento y control remotos, como los puertos, la tecnología de conectividad inteligente 5G de Huawei ha introducido características como la preprogramación y la mini-ranura con el fin de reducir la latencia a 20 ms y poder sustituir el 90 % del trabajo manual por operaciones automatizadas. Gracias a la UTDoA y a su ancho de banda superior, la conectividad inteligente 5G de Huawei es compatible con una precisión de localización a nivel de submetro para la fabricación inteligente, mejorando con ello la eficacia de la producción y la gestión en los parques industriales.

-- Redes inteligentes IP: Elevado ancho de banda y sin pérdidas en todos los servicios

Basándose en una arquitectura de IA de tres capas que está formada por elementos de red, redes y nubes, las redes IP inteligentes de Huawei ayudan en lo referente a la modernización de la versión 2.0 para las redes de campus, WAN y redes de centros de datos.

La solución CloudCampus 2.0 de Huawei lleva las redes de campus a la era gigabit, proporcionando conectividad gigabit a cualquier aplicación a través de cualquier dispositivo y logrando con ello la programación inteligente para los recursos de la red. La solución CloudWAN 2.0 proporciona inteligencia a las redes WAN. CloudWAN 2.0 consigue una sinergia entre las nubes y las redes que sirve para satisfacer a las necesidades de servicios diferenciados. CloudFabric 2.0 logra una pérdida cero de paquetes dentro de las redes de centros de datos, aumentando además la suma de la IA y también la eficiencia de almacenamiento en más de un 30 %, ayudando de esta forma para que las redes de centros de datos sean más inteligentes.

-- Redes inteligentes F5G completamente ópticas: Interconexión con elevado ancho de banda y conductos de tipo flexibles

Huawei propone una estrategia de red que es completamente óptica para la era del F5G, poniendo en marcha tres soluciones de red totalmente óptica inteligente.

(CONTINUA)