COMUNICADO: Huawei y organizaciones de terceros llegan a un consenso sobre NVMe over Fabric

--Huawei y organizaciones de terceros llegan a un consenso: NVMe over Fabric (NoF), basado en Ethernet sin pérdidas, es la opción inevitable en la era del flash

SHENZHEN, China, 24 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- En Huawei Connect 2021, expertos de IDC, Tolly, Bank of China, y Huawei se congregaron para debatir el futuro de las redes de almacenamiento. Fue en la sesión donde todas las partes llegaron a la conclusión de que NVMe over Fabric es la opción inevitable en la era all-flash. Y lo que es más importante, Huawei propuso la solución de red de almacenamiento Ethernet sin pérdidas NoF+, también conocida como solución NoF+, una innovación que cambiará el sector y que está diseñada para liberar el potencial del almacenamiento all-flash. Zhang Jidong, arquitecto de redes de almacenamiento de Bank of China, señaló que, dado que la solución admite la transmisión sin pérdidas a larga distancia de 200 km a través de enlaces de 100GE, lo que reduce en un 90% los enlaces cruzados en comparación con el FC, es una opción perfecta para los despliegues activos-activos intraurbanos.

Con el rápido aumento de los servicios financieros, los volúmenes se disparan, lo que requiere una gran concurrencia de datos. Además, los bancos de todo el mundo tienen que prestar servicios 24/7, lo que supone un reto sin precedentes para la latencia y la fiabilidad de las transacciones. El sector bancario siempre ha necesitado una infraestructura de alta fiabilidad para evitar enormes pérdidas económicas causadas por la pérdida de datos y la interrupción del servicio. De hecho, las estadísticas muestran que, por término medio, la pérdida de datos financieros o la interrupción del servicio en el sector ascienden a 6,48 millones de dólares por hora. En un clima tan exigente, existe una tendencia a construir un centro de datos totalmente flash que sea fiable, ecológico y eficiente energéticamente, mejorando el rendimiento del almacenamiento 100 veces en comparación con las implantaciones de centros de datos convencionales.

La era all-flash actuó como catalizador de nuevos desarrollos de protocolos, desde SCSI hasta NVMe, y gradualmente hasta NVMe de extremo a extremo, que soporta tres tipos de redes (FC, Remote Direct Memory Access over Converged Ethernet, o RoCE, y TCP). Las redes de almacenamiento requieren altos niveles de fiabilidad, rendimiento y facilidad de uso. Zhang Jidong afirmó: "Las redes de almacenamiento FC tradicionales no están a la altura de NVMe all-flash en términos de lecturas/escrituras paralelas de alto rendimiento, y las principales razones para ello son que las redes FC proporcionan un ancho de banda insuficiente y una escasa escalabilidad."

NVMe over RoCE ha sido la tendencia en la era de los centros de datos all-flash. Sin embargo, es propenso a problemas de pérdida de paquetes y de usabilidad. La solución NoF+ de Huawei fue lanzada en respuesta a las tendencias all-flash y all-IP del almacenamiento del centro de datos. En términos de rendimiento, la pérdida de paquetes es común en una red Ethernet tradicional, donde una pérdida de paquetes del 0,1% disminuye el rendimiento de la red en un 50%. Por el contrario, la solución NoF+ de Huawei adopta un algoritmo iLossless para conseguir una pérdida de paquetes nula con un rendimiento de la red de almacenamiento del 100%, y mejora las IOPS en un 87% y la latencia en un 42% en comparación con FC. La solución NoF+ adopta el almacenamiento all-flash OceanStor Dorado de última generación y el conmutador de red de almacenamiento CloudEngine DC para obtener un mayor rendimiento y fiabilidad, así como una mayor facilidad de operación y mantenimiento. Fueron estas ventajas las que atrajeron a Bank of China a desplegar comercialmente la solución en sus entornos.

Kevin Tolly, fundador y consejero delegado de Tolly, se hizo eco de los pensamientos de Zhang Jidong y dijo: "Recientemente, Tolly recibió el encargo de realizar pruebas de rendimiento comparando la solución NoF+ de Huawei, que es una solución NVMe over RoCE, con una solución NVMe over FC. Según los resultados de las pruebas, la solución NoF+ de Huawei mejoró el rendimiento del almacenamiento con hasta un 93% más de IOPS y un 49% menos de latencia que la solución FC. En las pruebas de alta disponibilidad, la solución NoF+ de Huawei demostró una conmutación por error del servicio de extremo a extremo de menos de 1 segundo con fallos en el enlace y en el módulo de almacenamiento. No me sorprende que la solución NoF+ de Huawei haya recibido el premio Best of Show en Interop y que sea la preferida por los clientes".

International Data Corporation (IDC) cree que el futuro pasa por NVMe over Fabrics. Hay cuatro razones principales:

La caída de los precios de los soportes flash acelerará la adopción de NVMe-oF

El paso a NVMe/PCIe acelerará NVMe de extremo a extremo

Las cargas de trabajo emergentes impulsarán el crecimiento de NVMe-oF, especialmente en términos de aplicación empresarial, ingeniería y técnicas

NVMe--oF permitirá la gestión de datos entre dominios

IDC cree que los centros de datos all-flash están casi aquí, y que sin duda llegarán en los próximos años. Esto será impulsado por sistemas de almacenamiento más capaces, como Huawei NoF+. La solución implementa la aceleración de datos de extremo a extremo en escenarios de almacenamiento aprovechando los sistemas de almacenamiento all-flash OceanStor Dorado y los conmutadores de red de almacenamiento del centro de datos CloudEngine. Aprovecha al máximo el nivel de millones de IOPS del almacenamiento all-flash y satisface los requisitos de desarrollo a nivel de petabytes del sector financiero.