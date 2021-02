COMUNICADO: Hyatt lanza The Great Relocate, que ofrece estancias largas a precio fijo (2)

Hyatt Hotels Corporation, con sede en Chicago, es una compañía de alojamiento global líder que ofrece 20 marcas de primer nivel. A 30 de septiembre de 2020, la cartera de la Compañía incluyó más de 950 propiedades de hoteles, todo incluido y resort de bienestar en 67 países de seis continentes. El propósito de la Compañía es cuidar a las personas para que puedan documentar mejor sus decisiones empresariales y estrategia de crecimiento y está pensado para atraer y retener a los mejores empleados, construir relaciones con huéspedes y crear valor para los accionistas. Las filiales de la Compañía desarrollan, poseen alquilan, operan, gestionan, franquician, autorizan y ofrecen servicios a hoteles, resorts, residencias de marcas y propiedades vacacionales, como Park Hyatt®, Miraval®, Grand Hyatt®, Alila®, Andaz®, The Unbound Collection by Hyatt®, Destination®, Hyatt Regency®, Hyatt®, Hyatt Ziva(TM), Hyatt Zilara(TM), Thompson Hotels®, Hyatt Centric®, Caption by Hyatt, Joie de Vivre®, Hyatt House®, Hyatt Place®, tommie(TM), UrCove,y Hyatt Residence Club® , y operan el programa de fidelidad World of Hyatt® que ofrece ventajas distintivas y experiencias exclusivas a sus miembros valiosos. Para más información, visite www.hyatt.com [https://nam12.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.hyatt.com%2F&data=04%7C01%7CCathy.Donald%403monkeyszeno.com%7Cc19fb7d7fb4e4498dd6a08d8bb8cc1ed%7Cb824bfb3918e43c2bb1cdcc1ba40a82b%7C0%7C0%7C637465560516857399%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8pNwSkMescnMnUhB2guL9YZckMBUZ4OCQ1l6XOdr2L4%3D&reserved=0].

