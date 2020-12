COMUNICADO: Hydro-Québec lanza EVLO, una filial especializada en sistemas de almacenamiento de energía (1)

MONTRÉAL, 9 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Hydro-Québec ha lanzado EVLO Energy Storage Inc. (EVLO) [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3006840-1&h=3357680271&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D810425765%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fevloenergy.com%252F%26a%3DEVLO%2BEnergy%2BStorage%2BInc.%2B(EVLO)&a=EVLO+Energy+Storage+Inc.+(EVLO)], una filial que diseña, vende y opera sistemas de almacenamiento de energía seguros, eficientes y sostenibles.

Estos sistemas de almacenamiento están destinados principalmente a productores de energía, proveedores de transmisión y distribuidores, así como a los mercados comerciales e industriales para el almacenamiento a escala media y grande. Su diseño modular significa que se pueden escalar para satisfacer una amplia variedad de necesidades. Los sistemas EVLO también incluyen software de control de energía y gestión de energía.

"El almacenamiento de energía desempeñará un papel crucial en la transición energética", declaró Sophie Brochu, presidenta y consejera delegada de Hydro-Québec. "Creemos firmemente que el saber hacer que Québec ha adquirido con respecto a las baterías ayudará a desarrollar la energía solar y eólica. Nuestros productos también tendrán aplicaciones útiles en las redes eléctricas existentes, como en la gestión de picos de consumo."

Poner en marcha el saber hacer de Québec

La tecnología EVLO es el resultado de más de 40 años de I+D en materiales de baterías de Hydro-Québec, que cuenta con más de 800 patentes en este campo. Los sistemas de almacenamiento EVLO han sido probados en condiciones reales de funcionamiento en la red de Hydro-Québec, no sólo para picos en la subestación Hemmingford en la región de Montérégie, sino también en el sistema fuera de la red Quaqtaq en el norte de Québec, donde fueron sometidos a condiciones climáticas extremas. La tecnología también se está utilizando en la microred Lac- Mégantic [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3006840-1&h=2784609372&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D494988310%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hydroquebec.com%252Fmicrogrid-lac-megantic%252F%26a%3DLac-%2BM%25C3%25A9gantic%2Bmicrogrid&a=microred+Lac-+M%C3%A9gantic] y en el parque solar de Hydro-Québec en La Prairie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3006840-1&h=1438466077&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D2625109971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.hydroquebec.com%252Fprojects%252Fsolar-monteregie%252F%26a%3DHydro-Qu%25C3%25A9bec%2527s%2Bsolar%2Bfarm%2Bin%2BLa%2BPrairie&a=el+parque+solar+de+Hydro-Qu%C3%A9bec+en+La+Prairie].

Productos seguros y respetuosos con el medio ambiente

Las baterías de fosfato de hierro de litio (LFP) de EVLO son mucho más seguras que las baterías de iones de litio convencionales, ya que su estructura molecular proporciona protección intrínseca contra la fuga térmica. También tienen una huella ambiental más pequeña, no sólo porque están hechas de materiales naturalmente abundantes y no tóxicos, sino también porque se pueden reciclar mediante un proceso que permite recuperar y reutilizar el 99% de los materiales activos. Además, los sistemas EVLO no contienen cobalto ni elementos de tierras raras.

Sistemas diseñados para las necesidades cambiantes de las redes eléctricas actuales

Gracias al saber hacer de Hydro-Québec en el funcionamiento, control y simulación de sistemas de energía eléctrica, EVLO puede desarrollar productos y servicios orientados a las necesidades específicas de los productores y distribuidores de energía. Esto representa una ventaja competitiva significativa.

Primer gran proyecto de almacenamiento de EVLO en el mercado global

EVLO se complace en anunciar que ha firmado un memorando de entendimiento con Innergex énergie renouvelable inc. para participar en el proyecto Tonnerre [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3006840-1&h=3099310037&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D3413615568%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.innergex.com%252Ftonnerre-energy-storage-project%252F%26a%3DTonnerre%2Bproject&a=proyecto+Tonnerre], en Francia. Este proyecto consiste en la instalación de un sistema de almacenamiento de 9 megavatios/h (MWh) en el sistema de transmisión operado por el proveedor nacional de transmisión de Francia, RTE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3006840-1&h=1062450365&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D4103854499%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.rte-france.com%252F%26a%3DRTE&a=RTE], en virtud de un acuerdo a largo plazo entre RTE e Innergex, para ayudar a satisfacer los requisitos de capacidad de Francia. El sistema está programado para su puesta en marcha en 2021.

"Tonnerre es el primer proyecto de batería independiente de Innergex, y estamos encantados de asociarnos con Hydro-Québec para mostrar la experiencia de Québec a nivel internacional", dijo Michel Letellier, presidente y consejero delegado de Innergex. "El almacenamiento desempeña un papel clave en el desarrollo global de opciones de energía renovable y es un motor de crecimiento para Innergex."

Más información: http://www.evloenergy.com/en [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3006840-1&h=3032437939&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D1417503184%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fna01.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.evloenergy.com%25252Fen%2526data%253D04%25257C01%25257Cusesmtl%252540prnewswire.com%25257C94bebef13da2498cf67908d89bdbe8fd%25257C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%25257C1%25257C0%25257C637430716107144145%25257CUnknown%25257CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%25253D%25257C2000%2526sdata%253DvVRQCngR2w9f83nhyoCnPmZJ3A0UxIWh%25252Fys10hl%25252BlFM%25253D%2526reserved%253D0%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.evloenergy.com%252Fen&a=http%3A%2F%2Fwww.evloenergy.com%2Fen]

Acerca de Hydro-Québec

Hydro--Québec genera, transmite y distribuye electricidad. Es el productor de electricidad más grande de Canadá y uno de los productores de energía hidroeléctrica más grandes del mundo. Su accionista exclusivo es el gobierno de Québec. La empresa utiliza principalmente opciones de generación renovables, en particular grandes hidroeléctricas. Sus instalaciones de investigación, a las que se denomina de manera colectiva el Institut de recherche d'Hydro-Québec (IREQ), llevan a cabo actividades de I+D en campos relacionados con la energía, como eficiencia energética y almacenamiento.

Para obtener más información: http://www.hydroquebec.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3006840-1&h=3082435074&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3006840-1%26h%3D1884838425%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hydroquebec.com%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.hydroquebec.com&a=http%3A%2F%2Fwww.hydroquebec.com]

Acerca de Innergex énergie renouvelable inc.

Innergex es un productor independiente de energía renovable que desarrolla, adquiere, posee y opera instalaciones hidroeléctricas, parques eólicos, parques solares e instalaciones de almacenamiento de energía. Creemos que la generación de energía a partir de fuentes renovables liderará el camino hacia un mundo mejor. Como corporación global, llevamos a cabo operaciones en Canadá, Estados Unidos, Francia y Chile. Gestionamos una amplia cartera de activos de alta calidad que incluye participaciones en 75 instalaciones operativas y 10 proyectos en desarrollo.

