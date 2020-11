COMUNICADO: I edición "Sortlist Awards": Agencias del año 2020

Sortlist, la plataforma que conecta anunciantes y agencias, presenta los premios a las Agencias de Publicidad y Marketing más destacadas del 2020. La I Edición de los 'Sortlist Awards' tendrá como objetivo reconocer la Excelencia de las Agencias del año 2020. El jurado está compuesto por 9 profesionales de marketing de marcas referentes como Correos, KFC y Mondelez. Durante este año, Sortlist ha gestionado en España más de 3.000 proyectos de marcas que buscando nueva agencia

Sortlist es el punto de encuentro donde las empresas conectan con la agencia que mejor se adapta a sus necesidades. Los premios tienen el objetivo de reconocer el talento y las mejores iniciativas y profesionales del sector, tanto de agencias que forman parte de su plataforma como de aquellas que no.

La I edición de los "Sortlist Awards" cuenta con 7 categorías, 4 de ellas exclusivas para Agencias Sortlist, que premiarán aspectos como la felicidad de los clientes, iniciativas enfocadas en sostenibilidad, creatividad y eficacia, etc.

"Era un proyecto que teníamos programado para el 2021. Sin embargo, hemos decidido priorizarlo porque consideramos que este año más que nunca, las agencias merecen que se reconozca su trabajo. Estos premios serán un escaparate que ayudará a dar más visibilidad a los mejores talentos del sector, y por lo tanto, contribuirán a la creación de nuevas oportunidades" cuenta Macarena Vayá, Country Manager de Sortlist en España.

Habrá además una categoría en la que serán las agencias las que voten al mejor profesional de marketing.

"Sabemos que para que los proyectos funcionen tienen que haber grandes profesionales en los dos lados de la mesa, por eso nos gustaría que las agencias eligieran al que consideran el mejor profesional del año en el mundo de los anunciantes" dice Macarena.

Un jurado compuesto por 9 grandes marcas

*El jurado de esta primera edición está compuesto por ocho profesionales de la publicidad, el marketing y comunicación cuyo trabajo está estrechamente relacionado con agencias. Son: Eva Pavo, Directora de Comunicación & Marketing en Correos; Valentín Hernández, Head of e-commerce en Costa Cruceros S.p.A; Beatriz Pizarro, KAM e-commerce en Grupo Lactalis Iberia; Jorge Pesquero, Head of Digital Mkt & Media Campaigns en OCU; Lola Vaquero, Responsable de Comunicación & Mkt en Dolores Promesas; Fernando Montenegro, Brand Manager en Grupo Lactalis Iberia; Álvaro Antúnez, Senior Brand Manager en Mondelez International; Kerman Romeo, Head of Fame & Media Effectiveness en KFC y Beatriz Justribó Responsable Contenidos en Mapfre.

Entre todos, realizarán una primera selección de los finalistas por categoría para posteriormente elegir los ganadores.

Según cuenta Macarena, "el objetivo y motivación principal que han tenido los miembros del jurado para tomar la decisión de formar parte de esta primera edición, es contribuir a dar visibilidad al gran talento que tenemos en España. Este año es especialmente importante reconocer esfuerzo, trabajo y dedicación de los mejores profesionales del sector".

En esta primera Edición de los Sortlist Awards se hará una especial mención a todas las agencias que hacen crecer al pequeño, mediano y gran comercio gracias a la implementación de estrategias personalizadas, consultoría, desarrollo e innovación y de diversas creatividades.

Las agencias de publicidad, comunicación o marketing pueden presentar su candidatura a través de *este formulario*. hasta el día 08 de diciembre de 2020.

Detalle de las las categorías en las que podrán participar las agencias son:

1.* Clientes más felices: Premio a la agencia que tenga mejores reseñas de clientes en su perfil de Sortlist. Categoría exclusiva Agencias Sortlist

2.* Agencia más creativa ¿Qué agencia tiene el portfolio más creativo? *Categoría exclusiva Agencias Sortlist

3.* Estrellas en el New Business: Esta categoría busca reconocer la agencia que más clientes ha conseguido incorporar en su agencia gracias a Sortlist durante el 2020. Categoría exclusiva Agencias Sortlist

4.* Campaña con mayor impacto: Se analizará la eficiencia y repercusión de los candidatos con el objetivo de encontrar aquella que haya conseguido un mayor impacto en el mercado. *Categoría exclusiva Agencias Sortlist

5.* La agencia del Mañana: Se destacará la agencia más inspiradora, aquella que se centra en iniciativas sostenibles y/o trabaja por un mundo mejor.

6.* Start-ups y Pymes: Se buscan estrategias de marketing de éxito realizadas por empresas pequeñas y medianas o de reciente creación (hasta 24 meses), independientemente del sector de actividad y de su forma jurídica.

7.* Mejor Profesional de Marketing: Se considerarán a los profesionales responsables de las estrategias de marketing más destacadas del año que sean, además, un referente en su sector por su trayectoria profesional en el ámbito del marketing. (lo propondrán las agencias)

Acerca de Sortlist

*Sortlist ha reinventado la manera en que las marcas buscan y seleccionan agencias de publicidad ofreciendo a los responsables de marketing un servicio personalizado y basado en datos. A través de la plataforma las marcas identifican en pocos minutos las agencias más relevantes para sus proyectos de marketing, creativos y digitales. Desde 2017, cuentas clave del mercado español han recurrido a la experiencia de Sortlist para seguir siendo innovadoras y competitivas. Con más de 200 agencias de servicios de marketing y comunicación en España, Sortlist asegura un control y un seguimiento de las agencias para construir la comunidad de los mejores proveedores de servicios del mercado.

Fundada en 2014 por Thibaut Vanderhofstadt, Nicolas Finet, Charles De Groote y Michael Valette, Sortlist cuenta actualmente con más de 90 empleados en varias oficinas europeas: Bruselas, París, Madrid, Rotterdam y Munich. Desde 2016, la compañía ha experimentado un fuerte crecimiento con una facturación que se duplica cada año. Gracias a una recaudación de fondos de dos millones de euros en febrero de 2019, Sortlist tiene la intención de abordar el objetivo de las grandes cuentas y expandirse más en Europa.

