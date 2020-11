COMUNICADO: iDS-Caso de difamación de Johnny Depp vs. NGN

LONDRES, 10 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- iDS fueron nombrados como expertos en un importante caso de difamación este verano en el icónico Strand de Londres. El demandante, el señor John Christopher Depp (Johnny Depp) había presentado una demanda por difamación que fue escuchada en The Queen's Bench Division del Tribunal Superior, presidida por el señor Justice Nicol. Los dos demandados nombrados en el caso fueron (1) News Group Newspapers Ltd (NGN), editores de The Sun, y (2) Dan Wootton, editor ejecutivo de The Sun.

LONDRES, 10 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- iDS fueron nombrados como expertos en un importante caso de difamación este verano en el icónico Strand de Londres. El demandante, el señor John Christopher Depp (Johnny Depp) había presentado una demanda por difamación que fue escuchada en The Queen's Bench Division del Tribunal Superior, presidida por el señor Justice Nicol. Los dos demandados nombrados en el caso fueron (1) News Group Newspapers Ltd (NGN), editores de The Sun, y (2) Dan Wootton, editor ejecutivo de The Sun. El vídeo del día Armenia anuncia un acuerdo con Rusia y Azerbaiyán para un cuarto alto el fuego. https://mma.prnewswire.com/media/1330603/iDiscovery_Solutions_Timothy_LaTulippe.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1330603/iDiscovery_Solutions_Timothy_LaTulippe.jpg] El juicio muy público se refería a cuestiones de supuesta difamación en la jurisdicción de Inglaterra y Gales. iDS fue instruido por el abogado de los Demandados, Simons Muirhead& Burton LLP (SMAB), junto con su equipo de juicio Barristers, Adam Wolanski QC y otros para analizar y opinar sobre un conjunto estrecho de datos electrónicos. El experto forense de datos de iDS Timothy LaTulippe (https://idiscoverysolutions.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2976206-1&h=260561464&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2976206-1%26h%3D2519897199%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fidiscoverysolutions.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fidiscoverysolutions.com%252F&a=https%3A%2F%2Fidiscoverysolutions.com%2F]), asistido por su compañero experto, Julian Ackert, recibió instrucciones para evaluar la integridad y validez tanto de los datos fotográficos electrónicos como de los datos de grabación de audio. En su sentencia dictada el 2 de noviembre, el Juez falló a favor de los acusados, que las alegaciones se demostraron sobre el equilibrio de probabilidades. Al comentar sobre el caso, Timothy LaTulippe dijo: "Siempre en un plazo ajustado, iDS pudo colaborar con un abogado y proporcionar un informe experto que se servirá en la solicitud de permiso del abogado para presentar pruebas de expertos. Este nivel de éxito sólo se disfruta cuando se aprovecha la comunicación y la colaboración abiertas y efectivas. Encontrar agujas en pajares puede ser difícil, pero explicar cómo las encontraste y en qué condición se encuentran es una tarea mucho más difícil". Muchos de los asuntos en los que iDS asiste nunca están en los periódicos, sin embargo, en la rara ocasión en que están, estamos orgullosos de compartir nuestro éxito y entusiasmo por el trabajo de alto calibre.#weareiDS iDS son una firma de servicios de datos clasificados de Chamber con alcance internacional centrada en la ciencia forense de datos, consultoría de pruebas expertas, servicios de eDiscovery, seguridad cibernética e investigaciones internas y controladas por el gobierno. La sede europea de iDS se encuentra en Londres, Inglaterra y su sede central estadounidense está en Washington D.C. Blanche Gallagher, [email protected][mailto:[email protected]] 337.706.9079 https://mma.prnewswire.com/media/1330653/iDiscovery_Solutions_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1330653/iDiscovery_Solutions_Logo.jpg] Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1330603/iDiscovery_Solutions_Timothy_LaTulippe.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2976206-1&h=772584374&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2976206-1%26h%3D1129121351%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1330603%252FiDiscovery_Solutions_Timothy_LaTulippe.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1330603%252FiDiscovery_Solutions_Timothy_LaTulippe.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1330603%2FiDiscovery_Solutions_Timothy_LaTulippe.jpg] Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1330653/iDiscovery_Solutions_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2976206-1&h=3397228607&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2976206-1%26h%3D649758105%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1330653%252FiDiscovery_Solutions_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1330653%252FiDiscovery_Solutions_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1330653%2FiDiscovery_Solutions_Logo.jpg] Sitio Web: https://idiscoverysolutions.com/