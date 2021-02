COMUNICADO: El IHME amplía las predicciones de la COVID-19 al 1 de junio

- El IHME amplía las predicciones de la COVID-19 al 1 de junio, estimando más de 3,5 millones de muertes en todo el mundo

Rápido despliegue de vacunación, llevar mascarilla resulta esencial para controlar la propagación

SEATTLE, 5 de febrero de 2021 /PRNewswire/ -- Las últimas predicciones sobre la COVID-19 del Institute for Health Metrics and Evaluation en la University of Washington School of Medicine estiman más de 3,5 millones de muertes globalmente para el 1 de junio.

El vídeo del día Los ‘siete minutos de terror’ de Perseverance

en Marte

https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg]

Estados Unidos estima que el número de víctimas ascienda a 631.000 para el 1 de junio. El mayor uso de la mascarilla al 95% en Estados Unidos podría ahorrar 44.000 vidas entre ahora y el 1 de junio.

"Hay profundas preocupaciones de que con la propagación de las nuevas variantes de la COVID-19, lograr la inmunidad de rebaño necesaria para erradicar la pandemia podría ser difícil, si no imposible", explicó el doctor Christopher Murray, director del IHME. "Podríamos tener la COVID-19 bajo control si continuamos centrándonos en las estrategias que mantienen la transmisión baja -evitando reuniones, llevando mascarillas y otras medidas- mientras trabajamos para vacunar a cuantas personas sea posible".

"Las variantes emergentes de la COVID-19 nos están mostrando más sobre la efectividad de las vacunas así como la fuerza de la inmunidad natural de las infecciones anteriores", dijo Murray. "Estamos controlando estrechamente los resultados de ensayos clínicos ya que los nuevos hallazgos podrían estar cuestionando significativamente la trayectoria de la pandemia, que reflejaremos en nuestro modelo"

"Aunque los contagios anteriores podrían no ser efectivos en bloquear la transmisión de variantes emergentes, hay claras indicaciones de que las vacunas podrían prevenir entre la mitad y dos tercios de los casos graves y muertes por dichas variantes", indicó Murray.

Desde ahora hasta el 1 de junio, 110 países verán un estrés alto o extremo en las unidades de cuidados intensivos debido a la COVID-19. Si las personas vacunadas vuelven a los niveles normales de movilidad, 17 estados en Estados Unidos y 13 países en Europa podrían ver un incremento en las muertes diarias en abril y mayo.

Las proyecciones del IHME se basan en un modelo epidemiológico que incluye casos, muertes y prevalencia de anticuerpos, así como tasas de test de COVID-19 por localización, campañas de vacunación, movilidad, órdenes de distanciamiento social, uso de mascarilla, densidad de población y estructura de edad, así como estacionalidad de neumonía, que muestran una fuerte correlación con la trayectoria de COVID-19.

Las nuevas proyecciones para todos los países están disponibles en https://covid19.healthdata.org/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3059316-1&h=2982369913&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3059316-1%26h%3D2736895453%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19.healthdata.org%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fcovid19.healthdata.org%252F&a=https%3A%2F%2Fcovid19.healthdata.org%2F].

Acerca del Institute for Health Metrics and Evaluation

El Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) es una organización de investigación sanitaria global independiente de la Escuela de Medicina de la Universidad de Washington que proporciona una medición rigurosa y comparable de los problemas de salud más importantes del mundo y evalúa las estrategias utilizadas para abordarlos. El IHME está comprometido con la transparencia y hace que esta información esté ampliamente disponible para que los responsables de la formulación de políticas tengan la evidencia que necesitan para tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos para mejorar la salud de la población.

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1156878/IHME_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3059316-1&h=1128798056&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3059316-1%26h%3D209234630%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1156878%252FIHME_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1156878%252FIHME_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1156878%2FIHME_Logo.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: [email protected]

Sitio Web: http://www.healthdata.org//