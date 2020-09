COMUNICADO: ILC Dover adquiere Solo Containment

-ILC Dover adquiere Solo Containment, un proveedor líder con sede en el Reino Unido de productos utilizados en la fabricación farmacéutica y biofarmacéutica

FREDERICA, Delaware, 9 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- ILC Dover, Inc. ("ILC Dover" o la "Compañía"), un líder mundial en el diseño y producción de soluciones flexibles de un solo uso para la fabricación farmacéutica y biofarmacéutica, anunció hoy la adquisición de Solo Containment, Ltd. ("Solo"), un fabricante especializado de aisladores de película flexible con sede en el Reino Unido. La adquisición hará crecer el negocio farmacéutico y biofarmacéutico global de ILC Dover, ampliando sus soluciones para alta contención y transferencia de polvo para incluir aisladores flexibles asépticos, entre otros.

https://mma.prnewswire.com/media/1250421/ILC_Dover_Solo_Containment.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1250421/ILC_Dover_Solo_Containment.jpg]

Solo ha apoyado el mercado de las ciencias de la vida desde 2011, proporcionando a los clientes de Europa, Norteamérica, Asia y Australia, soluciones avanzadas de contención de películas flexibles. Los productos insigne de Solo incluyen aisladores flexibles de contención de películas, dirigidos a aplicaciones HPAPI nicho para el procesamiento farmacéutico e incluyen muchas plataformas diseñadas a medida. Solo ha sido pionero en aisladores de procesamiento aséptico de un solo uso que utilizan flujos de aire unidireccionales de alto volumen, y hoy en día, todos los productos de Solo se basan en plataformas de un solo uso, un principio de diseño que se alinea directamente con el liderazgo de ILC Dover en soluciones de polvo flexible de un solo uso para alta contención. La capacidad combinada establecida entre ILC Dover y Solo permitirá a los fabricantes farmacéuticos y biofarmacéuticos eliminar aún más los costosos procesos de limpieza y lograr la máxima productividad y seguridad sin sacrificar la fiabilidad.

Las marcas destacadas de ILC Dover, que incluyen DoverPac®, EZ BioPac® y ArmorFlex®, ahora se complementarán con una gama de plataformas de operación de contención HPAPI y aisladores asépticos y marcas líderes en la industria de Solo, incluyendo soloASEPTIC, soloLAB, soloFLEX, soloVERSO y soloADC. La adquisición también proporciona a ILC Dover un centro de excelencia en Europa, facilitando aún mayor apoyo y capacidad de respuesta a los clientes de esa región.

"ILC Dover se complace en compartir esta emocionante noticia. Solo Containment es una empresa innovadora que ha sobrepasado los límites de la contención y está alineada con nuestro compromiso con las soluciones orientadas al cliente y de un solo uso, y el valor significativo que aportan a la industria", dijo Fran DiNuzzo, presidente y consejero delegado de ILC Dover. "Hemos experimentado un éxito increíble con soluciones de un solo uso para nuestros clientes farmacéuticos y biofarmacéuticos, y estamos seguros de que Solo es el socio adecuado para expandir ese éxito. Esperamos poder construir la trayectoria y la reputación de innovación y la centralidad del cliente de Solo."

"Asociarse con ILC Dover es un paso emocionante hacia la inversión continua en innovación para Solo", dijo Martyn Ryder, el fundador de Solo que permanecerá con la Compañía. "ILC Dover comparte nuestra visión del futuro de la contención flexible, y esperamos ofrecer el mejor rendimiento de su clase y un enorme valor de producto a nuestra base global de clientes."

Esta es la primera adquisición que ILC Dover ha completado desde que anunció una asociación a principios de este año con New Mountain Capital, con sede en Nueva York, una firma de inversión líder orientada al crecimiento con más de 28 mil millones de dólares en activos bajo gestión. Andre Moura, Director General de New Mountain y Presidente de la Junta Directiva de ILC Dover, dijo de la adquisición, "New Mountain se complace en dar la bienvenida a Solo Containment en ILC Dover. Creemos que la combinación de las dos empresas impulsará beneficios significativos a los clientes. Solo representa un fuerte paso a medida que ILC Dover ejecuta su estrategia de crecimiento en asociación con New Mountain Capital."

Acerca de ILC DoverILC Dover es líder mundial en el diseño innovador y la producción de soluciones de protección flexibles diseñadas para industrias farmacéuticas y biofarmacéuticas, de protección contra inundaciones, protección personal, envasado a granel y aeroespaciales. Nuestros clientes darán fe de nuestra incansable dedicación a productos de alto valor, tecnología avanzada y servicio responsivo, ya que nuestras soluciones visionarias han mejorado la eficiencia al tiempo que protegen a las personas, los productos y la infraestructura en condiciones peligrosas a través de soluciones de protección flexibles desde 1947. Para obtener más información sobre ILC Dover, visite ilcdover.com.

Acerca de New Mountain CapitalNew Mountain Capital es una empresa de inversión con sede en Nueva York que hace hincapié en la creación y el crecimiento de negocios, en lugar de la deuda, ya que persigue la revalorización del capital a largo plazo. Actualmente, la firma administra capital privado, capital público y fondos de crédito con más de 28.000 millones de dólares en activos bajo gestión. New Mountain Capital busca lo que considera que es el líder de crecimiento de mayor calidad en sectores industriales cuidadosamente seleccionados y luego trabaja intensamente con la administración para construir el valor de estas empresas. Para obtener más información sobre New Mountain Capital, visite newmountaincapital.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2910856-1&h=4279939874&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2910856-1%26h%3D3336714600%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.newmountaincapital.com%252F%26a%3Dnewmountaincapital.com&a=newmountaincapital.com].

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1250421/ILC_Dover_Solo_Containment.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2910856-1&h=3264699092&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2910856-1%26h%3D2904830834%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1250421%252FILC_Dover_Solo_Containment.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1250421%252FILC_Dover_Solo_Containment.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1250421%2FILC_Dover_Solo_Containment.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Michael Mills, [email protected]

Sitio Web: https://www.ilcdover.com/