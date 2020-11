COMUNICADO: Las imágenes de fluorescencia mejoraron las tasas de cicatrización de heridas en un 23% (1)

-Los resultados publicados del estudio de 2 años de 229 heridas tratadas en una clínica del NHS muestran que las imágenes de fluorescencia mejoraron las tasas de cicatrización de heridas en un 23%

El estudio también revela que el uso rutinario de imágenes de fluorescencia junto con la evaluación clínica resultó en reducciones significativas en el uso de antibióticos y costes de apósitos antimicrobianos

TORONTO y LONDRES, 25 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- MolecuLight Inc., el líder en imágenes de fluorescencia en el punto de atención para la detección en tiempo real de heridas que contienen bacterias, anunció la publicación de los resultados de un estudio retrospectivo de 2 años de 229 úlceras de pies en Diagnostics [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2992304-1&h=456453586&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2992304-1%26h%3D43183270%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mdpi.com%252F2075-4418%252F10%252F11%252F927%26a%3DDiagnostics&a=Diagnostics]. Las úlceras en los pies diabéticos representan una carga financiera grande y cada vez mayor para el Sistema Nacional de Salud (NHS), que cuesta hasta 962 millones de libras al año(1). Los antimicrobianos representan una porción muy variable de estos costes, debido en parte a los desafíos clínicos asociados con el diagnóstico de la carga bacteriana y la selección del tratamiento adecuado(2). Se necesitan métodos mejorados para evaluar la carga bacteriana en las heridas para facilitar un uso más juicioso de los antimicrobianos y reducir la carga económica asociada. Este estudio dirigido por un clínico, "Imágenes de fluorescencia de rutina para detectar bacterias en heridas reduce el uso de antibióticos y el gasto de apósito antimicrobiano mientras mejora las tasas de curación: análisis retrospectivo de 229 úlceras de pie", examinó los resultados relacionados con las heridas y los costes de apósito antimicrobiano que se cuantificaron durante 1 año antes (2018/2019) y después (2019/2020) incorporando imagen de fluorescencia en la práctica rutinaria en el Gillian Hanson Diabetes Centre en Whipps Cross Hospital, Londres, Reino Unido.

Durante el período de imágenes por fluorescencia utilizando el MolecuLight i:X el número de heridas observadas en la clínica aumentó en un 27%, sin embargo, el gasto anual de apósito antimicrobiano disminuyó en un 33%. La implementación de imágenes por fluorescencia se asoció con una disminución del 49% en la prescripción de apósitos antimicrobianos y una disminución del 33% en las prescripciones de antibióticos. Además, el uso rutinario de imágenes por fluorescencia se asoció con mejores resultados clínicos, incluyendo un aumento del 23% en las tasas de cicatrización de heridas en 12 semanas (48% frente a 39%), probablemente debido a la detección bacteriana anterior y la mejora de la higiene de las heridas.

"Las úlceras de pie diabético (DFU) y su carga bacteriana producen una tensión significativa en el NHS (Sistema Nacional de Salud) y quería comprender y cuantificar los efectos de las imágenes bacterianas de fluorescencia en el punto de atención en los costes y las tasas de curación del paciente desde que el MolecuLight i:X se implementó en nuestra clínica", dijo Nadine Price, autor del estudio y podólogo en el Whipps Cross Hospital. "Más allá de los importantes ahorros de costes realizados que el estudio descubrió, el procedimiento de diagnóstico por imágenes de fluorescencia ha tenido un impacto notable en la calidad de la atención de heridas proporcionada a los pacientes, sin perjuicio de nuestro flujo de trabajo clínico. Tener la capacidad de conocer en el punto de atención si una herida tiene niveles significativos de bacterias que pueden ser indicativos de infección nos permite ofrecer la atención más segura para nuestros pacientes y proporciona retroalimentación clínica instantánea sobre la eficacia del tratamiento", dijo Price.

El ahorro de costes revelado por el estudio mostró que el gasto en antimicrobianos disminuyó un 47%, pasando de 22,68 libras por herida a 11,96 libras por herida. Además, se estima que el aumento del 23% en la cicatrización de heridas que se observó con el uso rutinario de MolecuLight i:X disminuye los costes totales de atención de heridas en un 10% o 762 libras por paciente(3), anualmente.

"Para mejorar la toma de decisiones y la atención con los pacientes de DFU debemos ser capaces de medir lo que manejamos. El MolecuLight i:X es una poderosa herramienta para la detección de DFUs para la infección, así como para controlar la carga bacteriana nueva o en deterioro con el tiempo", dijo el Dr. David Armstrong, Profesor de Cirugía, Director de la Southwestern Academic Limb Salvage Alliance (SALSA) en la Keck School of Medicine of the University of Southern California, así como el delegado estadounidense para el Grupo de Trabajo Internacional sobre el Pie Diabético (IWGDF). "Este nuevo estudio proporciona más datos para mejorar las tasas de curación, reducir el uso de antimicrobianos y reducir los costes que se pueden lograr en una clínica con el uso rutinario de imágenes por fluorescencia para detectar bacterias de la herida."

Un resumen en vídeo de Nadine Price del documento y sus hallazgos está disponible aquí [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2992304-1&h=2753573916&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2992304-1%26h%3D2459774480%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FyVNYVpjr84s%26a%3Dhere&a=aqu%C3%AD]. Esta publicación representa una adición significativa al creciente cuerpo de evidencia clínica sobre la utilidad de las imágenes de fluorescencia en el punto de atención para la detección de heridas que contienen bacterias.

(1) Kerr,Metal.Diabet.Med.2019,36,995-1002.(2 )Pagnamenta,F.JWoundCare.2017,26,545-550.(3 )Valores basados en el modelado de datos sobre los costes de cuidado de heridas en el NHS reportado por Guest et al. Int.WoundJ.2018,15,43-52.

Acerca de MolecuLight Inc.

