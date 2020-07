COMUNICADO: El impacto de la COVID-19 y de la pandemia mundial en la investigación del Alzheimer (2)

-- Maria C. Carrillo, Ph.D. y responsable científica de la Alzheimer's Association. -- Gregory A. Jicha, doctor, Ph.D. de la University of Kentucky College of Medicine. Director de la Alzheimer's Disease Center Clinical Trials Unit; director asociado y director central clínico del UK Alzheimer's Disease Center. -- Neelum T. Aggarwal, M.D., neurólogo senior del Rush Alzheimer's Disease Center Clinical Core; director de investigación del Rush Heart Center for Women del Rush University Medical Center. -- Beth Kallmyer, M.S.W., vicepresidente de cuidado y apoyo de la Alzheimer's Association. -- Gabriel A. de Erausquin, doctor, Ph.D., M.Sc. de la Long School of Medicine, UT Health San Antonio. Profesor distinguido de Neurología de la Zachry Foundation, del Glenn Biggs Institute of Alzheimer's & Neurodegenerative Disorders.

Enlaces a los recursos relacionados con la COVID-19 de la Alzheimer's Association -- Página de recursos de la COVID-19 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=4190435112&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2870440-1%26h%3D372799 7879%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Falzheimers-dementia%252Fc oronavirus-covid-19%26a%3DCOVID-19%2Bresources%2Bpage&a=P%C3%A1gina+de+r ecursos+de+la+COVID-19] -- Consejos para la COVID-19 para los cuidadores de personas con demencia [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=613001830&u=https%3A%2F %2Falz.org%2Fhelp-support%2Fcaregiving%2Fcoronavirus-(covid-19)-tips-for -dementia-care&a=Consejos+para+la+COVID-19+para+los+cuidadores+de+person as+con+demencia] -- Recomendaciones para proteger a las personas en casos de cuidado a largo plazo [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=2777310889&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2870440-1%26h%3D403343 3383%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Fget-involved-now%252Fadvo cate%252Fcoronavirus-(covid-19)-recommendations-policy%26a%3DRecommendat ions%2Bfor%2Bprotecting%2Bpeople%2Bin%2Blong-term%2Bcare%2Bsettings&a=Re comendaciones+para+proteger+a+las+personas+en+casos+de+cuidado+a+largo+p lazo] -- COVID-19: exposición de las disparidades de salud [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=3507245570&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2870440-1%26h%3D353353 0072%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%252Fdownloads2020%25 2FDI_HealthDisparities_Covid.pdf%26a%3DCOVID-19%253A%2Bhealth%2Bdisparit ies%2Bexposed&a=COVID-19%3A+exposici%C3%B3n+de+las+disparidades+de+salud ] -- Seminarios web para investigadores: Impacto de la COVID-19 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=3275745193&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2870440-1%26h%3D394798 0370%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Fresearch%252Ffor_research ers%252Fgrants%252Fmedsci-webinars%252Fon-demand-research-webinars%26a%3 DWebinars%2Bfor%2Bresearchers%253A%2BCOVID-19%2Bimpact&a=Seminarios+web+ para+investigadores%3A+Impacto+de+la+COVID-19] La Alzheimer's Association International Conference (AAIC) goza de la mayor convocatoria internacional de investigadores de todo el mundo que se dedican al mal de Alzheimer y otras demencias. Como parte del programa de investigación de la Alzheimer's Association, la AAIC es un catalizador que genera nuevos conocimientos sobre la demencia y promueve una comunidad vital de investigadores que comparten un espíritu de camaradería. Página de la AAIC 2020: [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=1316573442&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2870440-1%26h%3D2165091221%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%252F%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]www.alz.org/aaic/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=1647808612&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2870440-1%26h%3D226271107%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%252F%26a%3Dwww.alz.org%252Faaic%252F&a=www.alz.org%2Faaic%2F]Sala de prensa de la AAIC 2020: [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=1588251853&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2870440-1%26h%3D2129469023%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%252Fpressroom.asp%26a%3D%25C2%25A0&a=%C2%A0]www.alz.org/aaic/pressroom.asp [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=3722268690&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2870440-1%26h%3D446030265%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alz.org%252Faaic%252Fpressroom.asp%26a%3Dwww.alz.org%252Faaic%252Fpressroom.asp&a=www.alz.org%2Faaic%2Fpressroom.asp]AAIC 2020 hashtag: #AAIC20 La Alzheimer's Association es la organización voluntaria líder de salud en atención, apoyo e investigación del Alzheimer. Su misión es eliminar la enfermedad de Alzheimer y de otras demencias - al acelerar el alcance mundial, impulsar la reducción del riesgo y detección primaria y maximizando la calidad del cuidado y apoyo. Visite alz.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2870440-1&h=1940955488&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2867701-1%26h%3D281189935%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.alz.org%252F%26a%3Dalz.org&a=alz.org] o llame al 800.272.3900. 