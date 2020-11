COMUNICADO: Índices de Artprice: los precios del arte se mantienen... (1)

PARÍS, 19 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- El índice trimestral del Mercado Mundial del Arte de Artprice muestra normalmente fluctuaciones estacionales y ha mostrado, a largo plazo, una ligera contracción desde 2016. En 2020 la tendencia se ha mantenido imperturbable sin ninguna caída visible a pesar de la crisis sanitaria.

Podríamos esperar algún ajuste latente de los precios, pero probablemente no lo veremos hasta después de la vuelta a la "normalidad" del comercio. En tiempos de crisis, el Mercado del Arte frena su oferta al aumentar la selectividad cualitativa de los lotes para evitar decepciones y mantener el nivel de los precios. Este año, el confinamiento frente a la Covid-19 entró en vigor antes de que las casas de subastas tuvieran tiempo de reaccionar, obligando a detener de forma repentina las transacciones y ralentizando posteriormente su recuperación.

"El mercado del arte tiene sus propios mecanismos de defensa", dice thierry Ehrmann, Presidente y Fundador de Artmarket.com y su departamento Artprice. "El impacto real de la crisis sanitaria en los precios no será totalmente visible hasta que volvamos a tener un volumen de comercio normal en el mercado de subastas (una venta anual en subastas de 500.000 lotes) y, sobre todo, hasta que las ventas privadas hayan establecido con éxito suficientes canales nuevos para compensar la ausencia de grandes ferias y el cierre de tantas galerías. Por el momento nos tranquiliza observar que el mercado secundario del arte está encontrando los recursos necesarios en cuanto a número de lotes ofrecidos, soluciones técnicas y liquidez financiera para garantizar un nivel decente de actividad."

Artprice calcula los Índices del Mercado Mundial del Arte sobre la base de los resultados obtenidos exclusivamente en las ventas públicas. Sin embargo, esta parte del mercado es la que mejor parece haberse adaptado a las medidas de confinamiento: desde principios de este año hasta finales de octubre el volumen de ventas en las subastas de arte a nivel mundial se contrajo sólo un -25% frente a 2019, y el número de lotes vendidos cayó sólo un -16%. Por lo tanto, las casas de subastas han logrado continuar con el grueso de sus operaciones, al contrario que muchas galerías y ferias de arte.

Algunos registros de diferentes subastas también han demostrado que los precios del mercado del arte no se han debilitado sistemáticamente este año. Por el contrario, se han mantenido relativamente firmes. La venta de la obra Il pomeriggio di Arianna (1913), de Giorgio de Chirico, por 15,9 millones de dólares en Sotheby's en Nueva York el 29 de octubre de 2020 demuestra que el mercado sigue deseando adquirir obras maestras. La venta de la obra Retrato de un joven sosteniendo un medallón, atribuido a Botticelli se ha pospuesto hasta enero. Puede que las casas de subastas estén aplazando algunas ventas, pero con ello están asegurando la continuidad de las transacciones.

