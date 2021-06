COMUNICADO: Innophys lanza "MUSCLE SUIT Every" en Italia

TOKIO, 4 de junio de 2021 /PRNewswire/ --

-- Acelerando las ventas en los países miembro de la UE -

Innophys Co., Ltd. (de aquí en adelante, "Innophys") lanzó en Italia el traje robótico portátil de ayuda al trabajo "MUSCLE SUIT Every" el 3 de junio como parte de sus esfuerzos para promover la venta del producto en el extranjero, particularmente en los países miembros de la Unión Europea (UE).

-- Innophys se ha asociado con un agente local en marketing MUSCLE SUIT Every en Italia

Italia es el tercer país miembro de la UE donde la compañía ha comenzado a comercializar el producto después de Francia y España, donde cuenta con contratos con socios de distribución locales desde que el traje robótico obtuvo la certificación CE en diciembre de 2020.

La compañía con sede en Tokio también se ha asociado con un socio de distribución local para comercializar MUSCLE SUIT Every en Italia, ya que existe una fuerte demanda local del traje robótico por parte de la industria.

Innophys tiene la intención de acelerar la venta de MUSCLE SUIT Every en la UE, actualmente buscando agentes de ventas en la región, particularmente en Alemania y Polonia.

-- Sitio web global oficial de MUSCLE SUIT Every: https://innophys.net/musclesuit/

-- Información sobre agentes de ventas:

https://innophys.net/musclesuit/distributors-and-retailers/

-- Sitio web para los interesados en el negocio de distribución con Innophys:

https://innophys.net/musclesuit/contact/

Acerca de MUSCLE SUIT Every

MUSCLE SUIT Every es un traje robótico de ayuda al trabajo que aligera la carga en la espalda del usuario cuando el usuario realiza un trabajo duro, como mantener una posición medio agachada y levantar un objeto o una persona pesados. El exoesqueleto motorizado, que pesa solo 3,8 kilogramos, proporciona hasta 25,5 kgf de fuerza de asistencia a su usuario. El dispositivo se puede utilizar en varios lugares de trabajo, incluyendo la fabricación, la agricultura, la atención de enfermería, la logística y la construcción, ya que su músculo artificial utiliza aire comprimido para proporcionar fuerza de asistencia sin necesidad de depender de la energía eléctrica. A finales de abril de 2021, el número de productos vendidos de la serie MUSCLE SUIT había superado las 20.000 unidades en todo el mundo.