COMUNICADO: Innovadoras aplicaciones inalámbricas para la automatización de fábricas - CoreTigo en Hannover Messe 2021

- Validados y certificados, los productos IO-Link Wireless de CoreTigo permiten a los fabricantes de máquinas, integradores de sistemas y fabricantes de equipos de automatización cumplir con los requisitos de comunicación inteligente de la Industria 4.0

NETANYA, Israel, 9 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- CoreTigo, el proveedor de soluciones de conectividad inalámbrica industrial, presentará a los participantes en Hannover Messe toda la gama de sus aplicaciones industriales inalámbricas. En los últimos años, la compañía desarrolló y mejoró su línea de productos IO-Link Wireless como una solución de comunicación de automatización de fábrica inalámbrica de extremo a extremo diseñada para el entorno de fábrica hostil.

https://mma.prnewswire.com/media/1483962/CoreTigo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1483962/CoreTigo.jpg ]

El vídeo del día Bal reprocha a Iglesias que “disculpe la violencia”

Ganando impulso, la tecnología de CoreTigo fue destacada una y otra vez por los medios de comunicación de la comunidad industrial como la mejor solución inalámbrica existente para el control de movimiento de automatización de fábrica y la supervisión de condiciones. Por nombrar algunos; Internet of Business Magazine calificó a IO-Link Wireless como una clave para la convergencia OT-IT [https://internetofbusiness.com/iiot-the-wireless-convergence-of-it-and-ot-in-the-industry-4-0-era/?fbclid=IwAR0VWqIfvJ98a0OIfWON0DgGh_9lbcJXJwLGjxkJ7e5B4kl89zmk2O9yh6Q], Digital Engineering Magazin presentó los Kits de Evaluación y Desarrollo [https://www.coretigo.com/tigostarter-lp/] de CoreTigo como la puerta de enlace al mundo industrial inalámbrico [https://www.digital-engineering-magazin.de/io-link-wir,eless-so-schafft-man-den-schritt-in-eine-kabellose-industriewelt/?fbclid=IwAR1DiA2ZOaujSEfRc9vlfJSqdzmKPame4UUoM0PUbTm3UnWG-pPQ2CoExIE] y la colaboración de CoreTigo con constructores de máquinas fue cubierta por MASCHINENBAU-direkt.de [http://www.maschinenbau-direkt.de/2020/12/15/protion-gmbh-setzt-fuer-smarte-lineare-transportsystem-loesungen-auf-die-coretigo-io-link-14566/?fbclid=IwAR2qY2aQ7AuZfhB8RZAUtLHT43I53em-0aIAImo1UlNIWoFmRJyOM4HRMag], News Online 24 [https://www.newsonline24.net/2020/12/protion-gmbh-setzt-fuer-smarte-lineare-transportsystem-loesungen-auf-die-coretigo-io-link-wireless-technologie/?fbclid=IwAR25OmRHZDi9WfrrB-_jPV5KOari-5QZUvMAx-r-Pmq1pqbvJW2vyaTGvxg], infoPLC [https://www.infoplc.net/noticias/item/108884-comunicacion-io-link-wireless-smart-industrial-transport-track?fbclid=IwAR2oLggf3ySNXtAfn9aVANQM2bB1wWF1BcqSAn5w606QRbSpGrHhfQ5jY2o] y más.

Las soluciones de CoreTigo también fueron dominantes en una variedad de eventos recientes. Las innovaciones de la empresa se destacaron en "Mittelstand Goes Israel" [https://www.mittelstandsbund.de/themen/internationalisierung/mittelstand-goes-israel-digitale-erfolgsgeschichten-schreiben/] por Mittelstands-Bund (DMB), AHK y NRW.Global Business. También se pidió a la empresa que moderase la mesa redonda "From Wired to Wireless Factory Automation [https://youtu.be/3sf9D4XiyCk]" en la Industry 4.0 Global Leaders Summit 2020 y llevó a cabo la ponencia "How IO Link Wireless is Transforming Wireless Factory Communication [https://youtu.be/BOAW_Dpz4yY]" en la SPS (Smart Production Solutions) 2020 Exhibition. Después de esto, se llevó a cabo un IO-Link Wireless Workshop [https://youtu.be/V1W4y_tzSQs] para permitir que los usuarios se familiarizaran con IO-Link Wireless.

Para fijar una reunión con los representantes de CoreTigo, utilice el siguiente formulario en el sitio web de CoreTigo: https://www.coretigo.com/contact-us/ [https://www.coretigo.com/contact-us/]

Acerca de IO-Link Wireless

IO--Link Wireless es un protocolo de comunicación inalámbrica universal determinista, de baja latencia (5 msec), altamente fiable y escalable. Basado en el estándar IO-Link IEC 61131-9, está diseñado específicamente para la automatización de fábrica, coexistiendo con otras redes, tanto con cable como inalámbricas.

Acerca de CoreTigo

CoreTigo está desvinculando el espacio industrial al proporcionar soluciones de comunicación IO-Link Wireless de alto rendimiento para fabricantes de máquinas, integradores de sistemas y fabricantes de equipos industriales. Los productos de CoreTigo permiten el diseño y la adaptación de máquinas y líneas de producción que antes no eran posibles. Estas soluciones aumentan la flexibilidad, la adaptabilidad y la modularidad, lo que resulta en rentabilidad, mayor productividad y reducción del tiempo de inactividad. Adoptado por los líderes industriales, el estándar global de IO-Link Wireless, apto para entornos de fábrica hostiles y aplicaciones de control de movimiento, proporciona conectividad de grado de cable para millones de sensores, actuadores y dispositivos industriales en todo el mundo.

Contacto: Roy Glas, director de Marketing, +972-52-8536663, rglas@coretigo.com[mailto:rglas@coretigo.com]

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1483962/CoreTigo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1483962/CoreTigo.jpg]

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1483957/CoreTigo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1483957/CoreTigo_Logo.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1483957/CoreTigo_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1483957/CoreTigo_Logo.jpg]