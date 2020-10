COMUNICADO: Innoviz Technologies presenta su sensor de nueva generación InnovizTwo (1)

- Innoviz Technologies presenta su sensor de nueva generación, InnovizTwo, que acelerará la industria hacia la conducción autónoma, permitiendo una movilidad segura para todos

ROSH HA'AYIN, Israel, 14 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Innoviz Technologies, un proveedor líder de software de sensores y percepción LiDAR de estado sólido y alto rendimiento, lanzará un sensor de próxima generación para su línea de producto: InnovizTwo. El nuevo sensor LiDAR de alto rendimiento de grado de automoción ofrece una solución integral a todos los niveles de conducción autónoma a un coste radicalmente más bajo.

Aunque la industria de la automoción va por el buen camino para su futuro altamente automatizado, esta realización aún necesita algunos años. Hoy, incluso las plataformas L2+(1) más avanzadas afrontan limitaciones técnicas que resultan en problemas de seguridad, que dificultan el crecimiento y evitan la oportunidad de alcanzar niveles más altos de automatización a lo largo del tiempo. Solo fabricantes de coches selectos puede hacer un bucle cuántico para ofrecer coches L3(2) ellos mismos, un proceso que requiere el trabajo de cientos de ingenieros durante varios años de validación, en todos los escenarios de conducción, en la medida en que están deseando asumir la responsabilidad total para el lanzamiento de un coche L3.

Para permitir una adopción más segura e integrada de la automatización, la industria necesitará introducir la funcionalidad L2+, pero con el hardware que admita L3 y L4(3) tras el lanzamiento. Con cada vez más vehículos equipados efectivamente, los fabricantes de coches podrán recoger datos de la carretera y lanzar funciones más avanzadas para esos mismos vehículos a través de actualizaciones por el aire, añadiendo cada vez más funciones para llegar a L3 y L4. Para seguir esta estrategia, el hardware debe cumplir más requisitos técnicos avanzados, mientras también viene bajo el punto de precio de la tecnología L2 de hoy.

Para permitir esta visión, Innoviz anunciará ahora una nueva generación de su LiDAR, InnovizTwo.

Siempre han sido pioneros de la industria como BMW quienes colocan el listón para los demás en el espacio de la automoción, introduciendo las tecnologías más recientes e innovadoras. Como tal, en 2018, BMW eligió desplegar InnovizOne [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2948410-1&h=2514765784&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2948410-1%26h%3D998757248%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.magna.com%252Fcompany%252Fnewsroom%252Freleases%252Frelease%252F2018%252F04%252F26%252Fnews-release---magna-wins-lidar-business-with-bmw-group%26a%3DBMW%2Bchose%2Bto%2Bdeploy%2BInnovizOne&a=BMW+eligi%C3%B3+desplegar+InnovizOne], el LiDAR de estado sólido de grado automoción de alto nivel de Innoviz, a través de Magna como el proveedor de nivel 1, como parte de su programa de vehículo autónomo L3-L4 planificado para ser el primero del mercado. Esto señaló claramente la solución de Innoviz como la mejor para los vehículos autónomos producidos en masa que permite la conducción sin manos en autopistas a mayores velocidades. Casi tres años más tarde, Innoviz está anunciando InnovizTwo, un importante diseño de reducción del coste de más del 70% en comparación con InnovizOne, incluyendo una mejora de rendimiento significativa. Las muestras de InnovizTwo estarán disponibles en el tercer trimestre de 2021.

"Sabemos lo difícil que es introducir una plataforma L3 totalmente al mercado", explicó Omer Keilaf, consejero delegado y cofundador de Innoviz. "Dar este gran paso es posible por solo algunos fabricantes de coches. Estamos encantados de introducir nuestro producto de próxima generación, InnovizTwo, que resuelve un importante atasco en la industria. InnovizTwo permitirá a más fabricantes de coches ofrecer L2+ seguros, mientras abre el camino a la automatización L3 completa de la manera más eficiente y segura, permitiendo ocasionalmente la revolución autónoma".

Incluir el LiDAR de alto rendimiento de Innoviz y su software de percepción avanzado en plataformas L2+ no solo ofrecerá una movilidad más segura para todos, sino también permitirá a los fabricantes de coches, operadores de primer nivel y a Innoviz recoger datos a través de su base de clientes. Aunque los conductores de L2+ aún son responsables para la conducción de coches, las nuevas funciones seguirán siendo validadas y, más tarde, cuando la seguridad sea demostrada estadísticamente, el software se actualizará para todo el L3 sin ningún cambio de hardware.

Alejandro Vukotich, exvicepresidente de Automated Driving and Driver Assistance Systems para Audi y BMW, indicó: "Además de todas las dificultades técnicas, es fundamental alcanzar un punto de precio que permita a la industria introducir una tecnología comerciablemente viable en el mercado como un sistema L2, y luego validar incrementalmente y verificar el L3 en el campo antes de que se lance como una actualización de software. El InnovizTwo es definitivamente un hito importante y enorme en esta dirección".

La misión de Innoviz es ofrecer movilidad segura para todos. Las soluciones de Innoviz permiten la autonomía segura llevando óptica sin precedentes, diseño integrado y software de vanguardia al mercado. Apoyada por el conocimiento y experiencia acumulada por el principal talento de la industria, Innoviz continuará encabezando el mapa de ruta del producto, abordando la necesidad clave de una tecnología de vehículo autónomo y seguro.

(1) L2: Automatización parcial. El vehículo puede controlar la dirección y la aceleración/desaceleración, siempre se requiere la supervisión humana.

(2) L3: Automatización alta. El vehículo puede realizar todas las funciones de conducción bajo ciertas circunstancias sin que se necesite supervisión humana. El conductor es necesario para poder recuperar el control.

(3) L4: Automatización total. El vehículo puede realizar todas las tareas de conducción en áreas geográficas específicas sin requerir presencia humana. .

Acerca de Innoviz Technologies

Innoviz es un fabricante líder de software de sensores y percepción LiDAR de estado sólido y alto rendimiento que permite la producción en masa de vehículos autónomos. Las ofertas de Innoviz son InnovizOne, un sensor LiDAR de grado automoción y producible en masa, y software de percepción diseñado para complementar sus ofertas de hardware con IA avanzada y funciones de clasificación, detección y seguimiento basadas en el aprendizaje de máquina. Innoviz está respaldada por socios e inversores estratégicos de alto nivel, como SoftBank Ventures Asia, Samsung, Magna International, Aptiv, Magma Venture Partners, Vertex Ventures, China Merchants Capital (SINO-BLR Industrial Investment Fund, L.P.), 360 Capital Partners, Glory Ventures, Naver, Shenzhen Capital Group, New Alliance Capital, Harel Insurance Investments and Financial Services, Phoenix Insurance Company, y otros. Para más información, visite www.innoviz.tech [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2948410-1&h=2355390247&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2948410-1%26h%3D2319471739%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.innoviz.tech%252F%26a%3Dwww.innoviz.tech&a=www.innoviz.tech].

