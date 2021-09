COMUNICADO: Insight, clasificada como uno de los Best Workplaces in Europe* de 2021 por Great Place to Work*

La apreciada acreditación de Great Place to Work en colaboración con The Economist Group se otorga a organizaciones que muestran una cultura laboral excepcional

Great Place to Work*, la autoridad mundial en cultura del trabajo, en colaboración con The Economist Group, ha declarado a Insight EMEA como uno de los Best Workplaces in Europe* en 2021 de Great Place to Work, después de que Insight Italia ocupara el puesto 47 en la categoría de empresas medianas de Europa e Insight UK consiguiera el puesto 26 en la categoría de grandes empresas de Europa.

Esta victoria se basa en una serie de reconocimientos recibidos recientemente por Insight por parte de Great Place to WorkTM. Estos incluyen ser reconocido como uno de los Best WorkplacesTM de Great Place to Work en 2020 en el Reino Unido, Italia y Austria, así como también como Best Workplaces for WomenTM de Great Place to Work. Insight también fue reconocida por Great Place to Work* por su excelencia en el bienestar.

Según Great Place to Work*, para ser nombradas entre las mejores de Europa, las empresas deben, en primer lugar, aparecer en los primeros puestos de las listas nacionales Best Workplaces* de Great Place to Work de toda Europa. Este reconocimiento se basa en datos de encuestas confidenciales que evalúan las experiencias de confianza, innovación, valores de la empresa y liderazgo de los empleados.

Las empresas también son evaluadas en base a la calidad de la experiencia que están creando en el lugar de trabajo For All*, que incluye a todos los empleados, sin importar quiénes son o qué hacen. Este año, la COVID-19 puso en primer plano el bienestar físico y mental, tanto para los empleadores como para los empleados.

Emma de Sousa, presidenta de EMEA, dijo: "En Insight, la clave de nuestro éxito es nuestra gente. Son quienes han ayudado a dar forma a nuestra cultura diversa e inclusiva, viviendo y respirando nuestros valores fundamentales de Hunger, Heart and Harmony, todos y cada uno de los días.

Nos enorgullecemos de que, en toda la organización, reconocemos y valoramos las diferentes habilidades, perspectivas y bagaje personal de los empleados. Con la difícil situación social y económica causada por la Covid-19, el hecho de ser reconocidos como uno de los mejores lugares para trabajar en Europa es un testimonio de cómo nuestros empleados han permanecido unidos durante este tiempo".

De media, el 85% de los empleados de las empresas que configuran la lista afirmaron experimentar bienestar en el trabajo (definido por factores como sentirse atendidos y creer que su lugar de trabajo es psicológica y emocionalmente saludable). En comparación con aquellos que no siempre se sienten bien en el trabajo, las personas que lo hicieron son:

· 4.4 veces más susceptibles de querer trabajar allí durante mucho tiempo.

· 3.7 veces más susceptibles de pensar que se fomenta el equilibrio entre el trabajo y la vida personal.

· 2.8 veces más susceptibles de afirmar que las acciones de los directivos coinciden con sus palabras.

Stefan Tonnon, Vicepresidente de Recursos Humanos de EMEA, dijo: "La pandemia de la Covid-19 ha tenido un impacto profundo en la sociedad. Desde la forma en que vivimos hasta cómo y dónde trabajamos, ha sido un período de transformación para todos nosotros. Estoy orgulloso de ser parte de una organización donde la fuerza de nuestra cultura, sustentada por nuestros valores fundamentales de Hunger, Heart and Harmony, se destaca y ha sido reconocida por Great Place to Work*. Nuestros valores y nuestra cultura nos distinguen de otras organizaciones y eso depende de los empleados de Insight. Si los últimos 12 meses nos han enseñado algo, es la importancia de garantizar que nuestros empleados se sientan comprometidos, valorados y conectados. Su bienestar ha sido lo más importante en cada paso del camino".

Great Place to WorkTM es la autoridad mundial en la configuración, mantenimiento y reconocimiento de culturas laborales de alta confianza y alto rendimiento. Desde 1981, han estado reconociendo a las empresas de todo el mundo por mejorar la experiencia de los empleados a través de una cultura laboral excepcional.

La lista de Best Workplaces in Europe* está publicada aquí: https://bestworkplaces.economist.com/

Acerca de Insight

Hoy en día, toda empresa es una empresa tecnológica. Insight Enterprises Inc. provee a empresas de todos los tamaños de Intelligent Technology Solutions* y servicios para maximizar el valor de negocio de la TI. Como proveedor global de soluciones y servicios de Digital Innovation, Cloud + Data Centre Transformation, Connected Workforce, y soluciones y servicios de Supply Chain Optimization, formando parte del ranking Fortune 500, ayudan a sus clientes a gestionar con éxito sus TI hoy y a transformarlas para el futuro. Desde la estrategia y el diseño de TI hasta su implementación y gestión, sus 11.000 empleados ayudan a los clientes a innovar y a optimizar sus operaciones para dirigir su empresa de forma más inteligente.

Más información en https://es.insight.com

Cómo Great Place to Work determina los Best Workplaces in Europe*

Great Place to Work* identifica los Best Workplaces in Europe* encuestando a los empleados sobre los factores clave que crean excelentes lugares de trabajo para todos, y analizando las políticas laborales de la empresa, que afectan a más de 1 millón de empleados en Europa.

Para ser consideradas, las empresas deben identificarse primero como destacadas en su región local al aparecer en una o más de sus listas nacionales Best Workplaces* en Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia, Suiza, Países Bajos, Turquía y Reino Unido durante 2020 o principios de 2021.

Las empresas se clasifican en cuatro categorías de tamaño: pequeñas (de 10 a 49 empleados); medianas (50 a 499 empleados); grandes (500+); y multinacionales. Las organizaciones multinacionales también son evaluadas por sus esfuerzos para crear Great Places to Work en varios países de la región. Deben aparecer en al menos tres listas nacionales en Europa y tener al menos 1,000 empleados en todo el mundo con al menos el 40% (ó 5,000) de esos empleados ubicados fuera del país de la sede.

Acerca de Great Place to Work*

Great Place to Work* es la autoridad mundial en cultura laboral. Desde 1992, han encuestado a más de 100 millones de empleados en todo el mundo y han utilizado esos amplios conocimientos para definir lo que hace que un lugar de trabajo sea un Great Place to Work: la confianza. Great Place to Work ayuda a las organizaciones a cuantificar su cultura y producir mejores resultados de negocio al crear una experiencia laboral de alta confianza para todos los empleados. Sus incomparables datos de referencia se utilizan para reconocer a las empresas Great Place to Work-Certified* y los mejores lugares para trabajar en los EE.UU. y en más de 60 países, incluidas las 100 Best Companies to Work For* y las listas World's Best que se publican anualmente en Fortune. Todo lo que hacen está impulsado por la misión de construir un mundo mejor, ayudando a cada organización a convertirse en un gran lugar para trabajar "For All*".

Para saber más, visitar greatplacetowork.com y unirse a la comunidad en LinkedIn, Twitter, e Instagram.

Contacto

Nombre contacto: Fernando Pereira

Descripción contacto: Marketing Manager - Insight Iberia

Teléfono de contacto: 913840790