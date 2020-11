COMUNICADO: La International Diabetes Federation insta a unos fondos y formación mejorados (1)

- La International Diabetes Federation insta a unos fondos y formación mejorados para ayudar a los enfermeros a hacer frente a la crisis mundial de la diabetes

La IDF conmemora el Día Mundial de la Diabetes y el Año Internacional de las Enfermerasy Comadronas al ofrecer formación de diabetes acreditada gratuita

BRUSELAS, 14 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- En este Día Mundial de la Diabetes, la International Diabetes Federation (IDF) insta a poner en marcha a más enfermeros para que estén formados y ayuden a las personas que padecen diabetes a comprender y tratar su condición.

Se estima que en la actualidad hay más de 460 millones de personas que viven con diabetes en todo el mundo, una cifra que se espera aumente hasta llegar a los 578 millones para el año 2030 [https://worlddiabetesday.org/about/facts-figures/]. Solo el año pasado, esta enfermedad fue responsable de 4,2 millones de fallecimientos y al menos 760.000 millones de dólares en gastos de salud - un 10% del gasto mundial total invertido en salud. El impacto de la diabetes se ha agudizado aún más este año, con la mitad de las personas diagnosticadas de la COVID-19 en algunas regiones [https://www.thelancet.com/journals/landia/article/PIIS2213-8587(20)30271-0/fulltext] descubriendo que viven padeciendo esta condición.

Los enfermeros desempeñan un papel pivote para ayudar a las personas que padecen diabetes a comprender y gestionar su condición y hacer frente a los factores de riesgo para la diabetes de tipo 2 en los que son más susceptibles. Como la prevalencia de la diabetes sigue aumentando en todo el mundo, son necesarios enfermeros con mayor formación para ayudar a los afectados a evitar las complicaciones que suponen una amenaza para la vida - como los ataques al corazón, derrames, pérdida de visión, enfermedad del riñón y amputación de las extremidades inferiores - y promocionar unas conductas con unos estilos de vida más saludables. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido de una carencia global de enfermeros cifrada en 5,9 millones, lo que indica que los graduados en enfermería tendrán que aumentar un 8% en su cifra anual para superar el déficit para el año 2030 [https://www.who.int/hrh/nursing_midwifery/en/].

La IDF insta a que los gobiernos nacionales respondan y recluten a suficientes enfermeros para ayudar en el tratamiento de una cifra creciente de personas que padecen diabetes y prioricen el papel que desempeñan los enfermeros al invertir en su desarrollo profesional.

Comentando la actual situación de carencia, el director general de la IDF, el profesor Andrew Boulton, explicó: "Los enfermeros son el centro del cuidado de la salud en todo el mundo, y desempeñan un papel crucial en la lucha contra la diabetes. Desafortunadamente, no son suficientes para llevar a cabo su trabajo. La inversión en enfermeros ahora salva costes futuros, pero este es un mensaje complicado de hacer llegar a los que gestionan los presupuestos de cuidado de la salud. Con demasiada frecuencia, los responsables de la toma de decisiones del cuidado de la salud derriban el problema hasta un momento en el que no van a poder resolver sus consecuencias. Se trata de un tipo de aproximación de ahorra ahora y paga luego que está condenado a fallar. A pesar de ello, la realidad es que los gobiernos actuales ya están pagando por los fallos de sus predecesores. La tendencia de la diabetes está en alza rápida, y es necesario pasar a la acción. Los gobiernos han de reclutar y equipar a trabajadores adecuadamente formados para apoyar las cifras crecientes de las personas que viven con diabetes. Los enfermeros son una parte integral dentro del despliegue de un tratamiento de diabetes efectivo, y apoyan los tratamientos de la diabetes en marcha y la prevención de las complicaciones de la diabetes. Los enfermeros al final son aquellos que marcan la diferencia".

Judith Mendez RN BSN es una enfermera de Belice, donde cerca del 20% de la población padece diabetes. Judith, que ella misma es una enferma de diabetes, explicó: "El papel de los enfermeros es muy importante en Belice, y en países de tamaño y desarrollo económico similares. Los recursos disponibles para el cuidado de la diabetes son insuficientes para cumplir con la necesidad acuciante de disponer de una concienciación de la diabetes superior, prevención, formación y apoyo".

"Con más frecuencia que no, a la gente diagnosticada de diabetes de tipo 2 se le pide que tome pastillas y que controle lo que come. Esto se hace utilizando una banda de ayuda para fijar una crisis, y sencillamente no va a funcionar. Se suele pedir a los enfermeros que proporcionen más que cuidado médico. La gente confía en los enfermeros, a menudo más allá que en el resto de profesionales de la salud. Proporcionamos una escucha compasiva - un lugar seguro en el que la gente que padece diabetes puede encontrar el apoyo que necesita. El aumento en la cifra de personas que padecen diabetes está haciendo que muchos sistemas de cuidado de salud lleguen a un punto límite. Los gobiernos deben invertir en enfermeros ahora para ayudar a mejorar su formación de salud en la población y aliviar la presión".

Para conmemorar el Día Mundial de la Diabetes 2020, la IDF insta a los enfermeros y a otros profesionales de la salud a mejorar sus condiciones acerca del cuidado de la diabetes, ofreciendo acceso gratuito a sus cursos online de la IDF School of Diabetes [https://www.idfdiabeteschool.org/] en el papel de formador de la diabetes. Contando con el certificado de la European Accreditation Council for Continuing Medical Education (EACCME), la IDF School of Diabetes es una plataforma digital que proporciona formación de diabetes basada en la evidencia y con un estándar elevado para los profesionales de la salud. Cuando finalice, los aprendices conseguirán un crédito EACCME y un certificado de la finalización.

El Día Mundial de la Diabetes 2020 cuenta con el apoyo de AstraZeneca, Lilly Diabetes, Merck, Pfizer-MSD Alliance, Novo Nordisk y Sanofi.

Nota para los redactores

Apoyo a los datos y cifras de la diabetes [https://worlddiabetesday.org/about/facts-figures/]:

-- 463 millones de adultos (1 de cada 11) vivían sufriendo la diabetes en 2019 -- La cifra de personas que viven con diabetes se espera que suba hasta los 578 millones para el año 2030 -- 1 de cada 2 adultos con diabetes sigue sin estar diagnosticado (232 millones). La mayoría de los mismos padece diabetes de tipo 2 -- Más de las tres cuartas partes de las personas que padecen diabetes viven en países con ingresos entre bajos y medios -- Las dos terceras partes de las personas que padecen diabetes viven en áreas urbanas, y las tres cuartas partes están en edad laboral -- La quinta parte de las personas que padecen diabetes (136 millones) tienen más de 65 años -- Dependiendo de la región mundial, hasta el 50% de las diagnosis de la COVID-19 se han dado en personas que padecen diabetes -- La diabetes causó 4,2 millones de fallecimientos en el año 2019 -- La diabetes fue responsable de al menos 760.000 millones de dólares en gastos de salud en el año 2019 - un 10% del gasto mundial total para el cuidado de la salud

Acerca de la International Diabetes Federation

La International Diabetes Federation (IDF) es una organización paraguas de más de 240 asociaciones nacionales de diabetes repartidas en 160 países y territorios. Representa los intereses de una cifra creciente de personas que padecen diabetes y de todos aquellos en riesgo. La federación lleva liderando la comunidad mundial de la diabetes desde el año 1950. www.idf.org [http://www.idf.org/]

