COMUNICADO: Una investigación sobre la gripe estacional obtiene apoyo con el premio Wellcome Trust Award para Ready2Respond

-- Una nueva investigación sobre la gripe estacional y de la economía de la vacunación en países de ingresos bajos y medios, obtiene apoyo a través del premio Wellcome Trust Award para Ready2Respond

-- Ready2Respond, una coalición formada por organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro, ha recibido fondos de Wellcome Trust para generar nuevos conocimientos basados en datos sobre la carga de la gripe en los países de ingresos bajos y medios (LMIC) y los beneficios económicos de la vacunación contra la gripe dentro de esas regiones.

-- Las vacunas contra la gripe están infrautilizadas en los países de ingresos bajos y medios; el 49% de la población mundial recibe solo el 5% de las dosis de la vacuna contra la gripe anualmente.

-- A nivel mundial, los desafíos actuales de la implementación de programas de vacunación de adultos contra la COVID-19 ilustran la dificultad de hacerlo rápidamente allí donde los programas de vacunación estacional aún no existen.

ATLANTA, 30 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Ready2Respond, una coalición de más de 50 organizaciones públicas, privadas y sin ánimo de lucro comprometidas con la capacitación de los países de renta baja y media para que sean resistentes a las epidemias y pandemias víricas respiratorias emergentes, lanzará en breve una nueva investigación sobre el impacto de la gripe estacional en las comunidades. Gracias a la financiación de Wellcome Trust, la investigación de Ready2Respond también examinará los beneficios económicos de los programas de vacunación contra la gripe estacional.

Ready2Respond es una iniciativa hospedada por medio de The Task Force for Global Health.

"Los programas de vacunación contra la gripe se consideran un componente importante de un sistema de seguridad de salud pública local eficaz", comentó Marie Mazur, directora de Ready2Respond. "A pesar de eso, los líderes que establecen políticas que afectan la salud y el bienestar de poblaciones enteras carecen de los datos de alta calidad necesarios para apreciar plenamente el valor de esta herramienta de salud pública en particular, especialmente en países de ingresos bajos y medios. Ready2Respond agradece la generosa colaboración de apoyo de Wellcome Trust a medida que continuamos ejecutando los objetivos de investigación diseñados para hacer frente a este problema de carácter urgente".

"Las vacunas salvan vidas, pero a menudo las personas que las necesitan con mayor urgencia no pueden obtenerlas. Wellcome apoya el desarrollo de nuevas vacunas y trabaja para garantizar un uso más amplio de ellas para enfermedades como la gripe. Existe una necesidad urgente de realizar investigaciones sobre los beneficios económicos de la vacunación contra la gripe que los responsables de la toma de decisiones en los países de ingresos bajos y medios pueden utilizar", indicó Charlie Weller, responsable de Prevención de Wellcome Trust. "Ready2Respond ha priorizado el trabajo en esta área y está preparado para generar nuevos datos para su uso en los países, lo que es fundamental para aumentar la aceptación de la vacuna".

Acerca de Ready2Respond

Ready2Respond es un grupo de más de 50 organizaciones filantrópicas, industriales y no gubernamentales y gobiernos nacionales comprometidos con la mejora de la salud mundial y la seguridad sanitaria a través de programas de inmunización estacional más amplios y eficaces en todo el mundo. Ready2Respond trabaja para fortalecer la base de pruebas y el apoyo programático para los programas de vacunación, principalmente en países de ingresos bajos y medianos. Ready2Respond además promueve el valor de los programas de inmunización no solo para reducir la carga anual de enfermedad de la gripe, sino también para responder y prepararse para epidemias y pandemias como la COVID-19. Ready2Respond es una iniciativa que se hospeda en The Task Force for Global Health. Si desea más información visite la página web www.ready2respond.org.

Acerca de Wellcome Trust

Wellcome es una fundación benéfica mundial. Queremos que todos puedan beneficiarse del enorme potencial de la ciencia para mejorar la salud y salvar vidas. Wellcome apoya la ciencia para resolver los desafíos de salud urgentes a los que se enfrentan todos. Apoyamos la investigación de descubrimiento sobre la vida, la salud y el bienestar, y estamos asumiendo tres desafíos de salud en todo el mundo: salud mental, calentamiento global y enfermedades infecciosas.

Acerca de The Task Force for Global Health

The Task Force for Global Health, con sede en Atlanta y fundado hace casi 40 años para promover la equidad en salud, trabaja con socios en más de 150 países para eliminar enfermedades, garantizar el acceso a vacunas y medicamentos esenciales y fortalecer los sistemas de salud para proteger a las poblaciones. Para obtener más información, visite www.taskforce.org.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1698273/Ready_2_Respond_Logo.jpg