COMUNICADO: Investigadores de Baylor y Harvard se asocian en un estudio global sobre bienestar humano (1)

Investigadores de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Baylor lanzan la mayor iniciativa de este tipo para investigar los determinantes del bienestar humano.

El "Global Flourishing Study" es un estudio anual de cinco años y 43,4 millones de dólares en el que participan 240.000 personas de 22 países en una amplia gama de resultados de bienestar.

WACO, Texas, 29 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Científicos sociales y biomédicos de la Universidad de Harvard y la Universidad de Baylor han unido sus fuerzas para poner en marcha la mayor iniciativa de este tipo para investigar los factores que influyen en el bienestar humano. Esta iniciativa de 43,4 millones de dólares - "The Global Flourishing Study" (GFS)- supondrá un estudio de cinco años de duración sobre 240.000 personas, en representación de 22 países de todo el mundo, con recogida de datos anuales sobre una amplia gama de resultados de bienestar. Este esfuerzo incluye la recopilación de datos y la experiencia de gestión de Gallup y la coordinación de las partes interesadas y el liderazgo de la ciencia abierta del Center for Open Science.

¿Qué significa vivir bien? ¿Estar realmente sano? ¿Ser próspero? Los investigadores y los médicos suelen responder a estas preguntas centrándose en la presencia o ausencia de diversas patologías: enfermedades, disfunciones familiares, enfermedades mentales o comportamientos delictivos. Pero este enfoque basado en los "déficits" no dice mucho sobre lo que significa una vida bien vivida, sobre lo que significa prosperar.

"El Global Flourishing Study es exactamente el tipo de trabajo que se necesita para comprender en profundidad la interacción de los elementos clave de la experiencia humana que nos ayudan a vivir bien, a ser felices y a experimentar un sentido y un propósito", dijo el codirector del proyecto, el Dr. Tyler VanderWeele, el profesor de epidemiología John L. Loeb y Frances Lehman Loeb director del Human Flourishing Program de Harvard, que ha publicado importantes artículos sobre la evaluación de prosperar humano en destacadas revistas científicas como JAMA yProceedings of the National Academy of Sciences. "El diseño de la investigación longitudinal nos permitirá avanzar sustancialmente en el conocimiento científico sobre los determinantes del prosperar humano".

El director del proyecto, el doctor Byron Johnson, profesor distinguido de Ciencias Sociales y director del Institute for Studies of Religion de Baylor, también comentó la importancia de los datos para comprender mejor el papel de la religión en un contexto global: "Es una oportunidad extraordinaria para el equipo Baylor-Harvard dirigir un estudio de panel como éste. Como el tamaño de nuestra muestra es tan grande, podremos examinar todas las grandes religiones del mundo y el papel que desempeñan, si es que lo hacen, en el florecimiento humano".

El panel incluirá personas de Argentina, Australia, Brasil, Egipto, Alemania, India, Indonesia, Israel, Japón, Kenia, México, Nigeria, Filipinas, Polonia, Rusia, Turquía, Sudáfrica, España, Tanzania, Ucrania, Reino Unido y Estados Unidos.

A lo largo de los próximos cinco años, el equipo analizará los datos longitudinales sobre los patrones, los determinantes y los componentes y las causas sociales, psicológicas, espirituales, políticas, económicas y de salud del florecimiento humano. "Existen varios ejemplos de estudios probabilísticos y representativos a nivel nacional que hacen un seguimiento de los mismos encuestados a lo largo del tiempo en un solo país", explicó el doctor Rajesh Srinivasan, director de Investigación Global de Gallup World Poll, "pero pocos han intentado abarcar varios países. El alcance de este proyecto no tiene precedentes y es probable que arroje valiosos conocimientos para la investigación mundial de encuestas con este tipo de metodología".

El diseño del cuestionario se sometió a un amplio desarrollo y retroalimentación, incluyendo meses de trabajo en el refinamiento de las preguntas, la traducción, las pruebas cognitivas y el pilotaje. Este trabajo se resume en un informe detallado de Gallup.

El equipo de investigación se asociará con el Center for Open Science para convertir los datos del Global Flourishing Study en un recurso de libre acceso, de modo que investigadores, periodistas, responsables políticos y educadores de todo el mundo puedan indagar en información detallada sobre lo que constituye una vida floreciente. El Dr. David Mellor, director de Políticas del Center for Open Science, comentó: "El rigor y la transparencia aplicados a su análisis aumentarán la confianza en la investigación que se desprende de este trabajo, y reducirán las barreras para el acceso mundial y equitativo a esta información. No podríamos estar más satisfechos de asociarnos con estos equipos para apoyar este proceso".

En general, el objetivo es construir un campo de estudio maduro en torno a la ciencia del florecimiento humano, produciendo resultados de investigación que influyan en la dirección de la política social y sanitaria. Como señaló el consejero delegado de Gallup, Jim Clifton, "El Global Flourishing Study es una innovación metodológica que puede cambiar realmente el mundo, cambiar de verdad la forma de dirigir el mundo". VanderWeele se hizo eco de estos sentimientos: "Es una oportunidad tremenda. Estamos muy ilusionados por ver lo que nosotros, y otros investigadores de todo el mundo, aprenderemos".

Dado su alcance, se necesitó el apoyo conjunto de un consorcio de financiadores para hacer viable el Global Flourishing Study, incluyendo el apoyo de la John Templeton Foundation, el Templeton Religion Trust, la Templeton World Charity Foundation, el Fetzer Institute, la Paul Foster Family Foundation, la Wellbeing for Planet Earth Foundation, Well Being Trust y la David & Carol Myers Foundation.

Junto con Johnson y VanderWeele, los miembros del equipo Baylor-Harvard son los doctores Matt Bradshaw, Merve Balkaya-Ince, Brendan Case, Ying Chen, Alex Fogleman, Sung Joon Jang, Philip Jenkins, Thomas Kidd, Matthew T. Lee, Jeff Levin, Tim Lomas, Katelyn Long, Van Pham, Sarah Schnitker, John Ssozi, Robert Woodberry y George Yancey.

Acerca del Institute for Studies of Religionde Baylor

Lanzado en 2004, el Institute for Studies of Religion (ISR) de Baylor inicia, apoya y lleva a cabo investigaciones sobre la religión, en las que participan especialistas y proyectos que abarcan todo el espectro intelectual: historia, psicología, sociología, economía, antropología, ciencias políticas, filosofía, epidemiología, teología y estudios religiosos. Nuestro mandato se extiende a todas las religiones, en todas partes y a lo largo de la historia, y abarca el estudio de los efectos de la religión en el comportamiento prosocial, la vida familiar, la salud de la población, el desarrollo económico y los conflictos sociales. Aunque siempre nos esforzamos por lograr una adecuada objetividad científica, nuestros académicos tratan la religión con el respeto que los asuntos sagrados requieren y merecen.

Acerca del Human Flourishing ProgramdeHarvard

(CONTINUA)