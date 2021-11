COMUNICADO: IR Collaborate ya cuenta con el certificado de ServiceNow Store

SYDNEY, 30 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- IR (ASX:IRI), el proveedor líder mundial de soluciones de gestión de experiencias para la comunicación y la colaboración críticas, la infraestructura de TI y los ecosistemas de pagos, anunció hoy que su gama de soluciones IR Collaborate ha recibido la certificación de ServiceNow y está disponible en ServiceNow Store.

IR Collaborate proporciona una visibilidad profunda y en tiempo real de los ecosistemas vitales de colaboración y comunicaciones unificadas, incluidas plataformas como Microsoft 365, Microsoft Teams y Zoom. La integración de IR Collaborate con ServiceNow ayuda a los clientes a mejorar la gestión de incidentes y los tiempos de respuesta al optimizar la gestión de servicios de TI (ITSM) y la gestión de servicios de telecomunicaciones (TSM), y permite una supervisión más amplia de los servicios de telecomunicaciones y TI de la empresa.

"Siempre estamos buscando formas de apoyar mejor a nuestros clientes en la gestión de la comunicación y la colaboración en las que todos confiamos todos los días", explicó Kevin Ryder, director de marketing y productos de IR. "Esta integración ayudará a los clientes a romper los silos entre los equipos de gestión de servicios internos, ayudando a optimizar los flujos de trabajo, mejorar el tiempo de resolución y, en última instancia, ofrecer un nivel superior de servicio".

La certificación de ServiceNow solo se otorga a las aplicaciones disponibles en ServiceNow Store y significa que IR Collaborate ha completado con éxito una serie de pruebas relacionadas con la seguridad, compatibilidad, rendimiento e interoperabilidad de integración de Now Platform®. La certificación también refleja que las mejores prácticas de ServiceNow se utilizan en el diseño e implementación de IR Collaborate.

Acerca de IR

IR es el proveedor líder mundial de análisis y gestión del rendimiento para la comunicación y la colaboración críticas, la infraestructura de TI y los ecosistemas de pagos. Más de 500 organizaciones en más de 60 países confían en las soluciones de infrarrojos para proporcionar información crítica para el negocio. Garantizar que los sistemas críticos para la continuidad proporcionen una elevada disponibilidad y rendimiento para millones de sus clientes en todo el mundo.

ServiceNow, el logo de ServiceNow, Now, Now Platform y otras marcas de ServiceNow son marcas y/o marcas registradas de ServiceNow, Inc. en Estados Unidos y/o otros países.

