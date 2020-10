COMUNICADO: IronFX lanza la nueva Escuela de Comercio

LIMASSOL, Chipre, 29 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- El principal corredor de comercio online, IronFX, ha lanzado la IronFX Trading School [https://www.ironfx.com/en/ironfx-trading-school], una página educativa dedicada al comercio online que servirá para ofrecer apoyo a los comerciantes principiantes y profesionales.

La IronFX Trading School se compromete a ofrecer las herramientas adecuadas, artículos educativos y estrategias comerciales para ayudar a los comerciantes a alcanzar sus objetivos comerciales. Los comerciantes e inversores de IronFX podrán acceder a una gran cantidad de recursos comerciales para mejorar sus habilidades, optimizar sus estrategias comerciales y convertirse en expertos en identificar y aprovechar las oportunidades adecuadas. Basándose en la premisa de que los grandes comerciantes no nacen, sino que se hacen, la escuela de comercio se propone construir los fundamentos del comercio online [https://www.ironfx.com/en/trading] así como ofrecer información exclusiva para los comerciantes profesionales. La IronFX School incluye páginas sobre múltiples aspectos del comercio, incluyendo "Economic Calendar," "Trading News", "Forex Strategy", "What is Forex", "Trading for Newbies", "Trading for Professionals", "Videos" y "Forex Trading Glossary".

Andreas Efstathiou, analista en IronFX, dijo: " Nuestro equipo ha trabajado muy duro para lanzar la escuela de comercio como se preveía inicialmente y esperamos que nuestros comerciantes hagan un buen uso del contenido. Queríamos crear su destino de referencia para todo el contenido de comercio para que nuestros analistas y estrategas financieros expertos pudieran llegar a un público más amplio. Para muchos comerciantes, el comercio online se considera un esfuerzo exigente y complejo. Es por eso que estamos comprometidos a hacer que la experiencia de todos y cada uno de nuestros comerciantes sea lo más cómoda y libre de estrés posible para que puedan probar diferentes estrategias de negociación y explorar los mercados de una manera que sea adecuada para ellos."

Con la Escuela de Comercio de IronFX, los comerciantes pueden beneficiarse de materiales educativos y comerciales exclusivos, acceso rápido y fácil a las ideas comerciales, contenido claro y conciso en todas las cosas Forex, videos informativos, las últimas noticias financieras e investigación multinivel personalizada para los comerciantes principiantes y profesionales.

La Escuela de Comercio es la última adición al compromiso a largo plazo de IronFX con la investigación y la educación de alta calidad. Desde hace años, la compañía ha proporcionado comentarios detallados sobre el mercado por parte de uno de los equipos de cobertura de clientes globales más grandes y logrados del mundo. IronFX y sus estrategas internacionalmente respetados han aparecido en Bloomberg, BBC World, CNN, Sky News, Reuters, BNN y CNBC y aparecido en The Wall Street Journal, The Telegraph, Investment Europe y otras publicaciones.

Para más información, visite https://www.ironfx.com [https://www.ironfx.com/].

Advertencia de riesgo: Todo el comercio implica riesgo. Es posible perder todo su capital.

