COMUNICADO: Ismael Cala y expertos impartirán "El negocio de ser tú", el mayor seminario online de emprendimiento de Las Américas

En alianza con EXMA, líderes del marketing, la comunicación, las tecnologías y las finanzas enseñarán habilidades para adaptarse a las circunstancias actuales, adquirir autonomía y monetizar la pasión.

MIAMI, 1 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Ismael Cala, Fernando Anzures y una docena de expertos impartirán los días 16 y 17 de octubre "El negocio de ser tú. Seminario de Emprendimiento" [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2904989-1&h=1298969744&u=https%3A%2F%2Fseminarionst.ismaelcala.com%2F&a=%22El+negocio+de+ser+t%C3%BA.+Seminario+de+Emprendimiento%22], esta vez en versión completamente online.

El mayor seminario de emprendimiento de Las Américas ayudará a los participantes a desarrollar una mentalidad de emprendedores para pasar a la acción. Sobre todo, en las circunstancias actuales, donde la pandemia de Covid-19 ha creado incertidumbre en los negocios, pero también nuevas oportunidades.

En Estados Unidos, los migrantes residentes han fundado más del 40% de las empresas, según un informe de Partnership for a New American Economy. Entre ellas destacan: Apple, Google, AT&T, Budweiser, Colgate, eBay, General Electric o IBM. Pero también, según un estudio de Forbes, ocho de cada diez nuevos negocios no superan los 18 meses de existencia; es decir, su tasa de fracaso es del 80%.

"El negocio de ser tú. Seminario de Emprendimiento" [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2904989-1&h=1298969744&u=https%3A%2F%2Fseminarionst.ismaelcala.com%2F&a=%22El+negocio+de+ser+t%C3%BA.+Seminario+de+Emprendimiento%22] abordará temas como emprendimiento, mercadeo, finanzas, ventas, liderazgo mindful, tecnología y visión de futuro.

Entre los expertos estarán:

-Ismael Cala, estratega de vida y negocios -Andrés Moreno, fundador y CEO de Open Education -Mario y Lorenzo Hernández, empresarios -Jacques Giraud, master Coach y director académico de Cala Enterprises -Valeria Hinojosa, fundadora de WaterThruSkin -Juan M. Barrientos, chef El Cielo -James Tahhan, chef y tres veces ganador del Emmy Award -Javier Meza, CMO Sparkling Coca-Cola Company -Beto Pérez, creador y cofundador de Zumba® -Vilma Núñez, CEO Agencia Convierte Más -Darys Estrella, experta en finanzas, mercado de valores y sostenibilidad -Calle y Poche, influencers -Alex Kei, asesor de consultores, autores y ejecutivos -Santiago Siri, CEO de Democracy.Earth y experto en tecnología -Adriana Cisneros, CEO Grupo Cisneros

El seminario va dirigido a líderes emprendedores, influencers, profesionales de todos los sectores, estudiantes y a cualquiera en proceso de transformación y reinvención.

"Los emprendedores son personas con gran energía, persistencia y determinación, que creen suficientemente en sí mismos para llevar adelante una idea o sueño. En este mundo, donde los cambios son un elemento constante, 'volver a empezar' se ha vuelto común, incluso en personas que estaban establecidas. Pero, cualquier proyecto requiere una gran preparación", explicó Ismael Cala.

Fernando Anzures, CEO de EXMA BE ON, la plataforma de marketing más grande de Latinoamérica, dijo que "es un honor unir ambas marcas para juntar a líderes que han transformado sus vidas y ayudan a las personas a cambiar su forma de pensar para formar emprendedores en acción".

Fecha: 16-17 de octubre de 2020 Modalidad: Online Info: +1 (305) 360 9940 - [email protected][mailto:[email protected]] Inscripciones: https://seminarionst.ismaelcala.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2904989-1&h=1814846985&u=https%3A%2F%2Fseminarionst.ismaelcala.com%2F&a=https%3A%2F%2Fseminarionst.ismaelcala.com%2F]

ACERCA DE ISMAEL CALA

Estratega de vida y de negocios. Durante cinco años y medio presentó CALA en el prime time de CNN en Español. Empresario y emprendedor social. Autor de ocho bestsellers en temas de liderazgo, emprendimiento y desarrollo personal, incluyendo "El poder de escuchar" y "Despierta con Cala". Cala nació en Santiago de Cuba (1969) y es licenciado en Historia del Arte por la Universidad de Oriente. Se graduó en la Escuela de Comunicación de la Universidad de York en Toronto y ostenta un diploma de Seneca College en Producción de Televisión. Es presidente y fundador de Cala Enterprises Corporation y de la Fundación Ismael Cala.

