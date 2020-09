COMUNICADO: Ithra Dubai marca otro hito con The Link ya en su posición final a 100 metros de altura

The Link se convertirá en un destino turístico, pues encabeza la lista de deseos de viajeros exigentes de todo el mundo

DUBAI, UAE, 3 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- En un evento muy esperado, Ithra Dubai, que pertenece completamente a Investment Corporation of Dubai, logró un nuevo hito con el alzamiento de la primera sección de 192 metros de longitud de The Link, que ahora conecta las dos torres del icónico One Za'abeel a 100 metros de altura.

El principal promotor inmobiliario llevó a cabo durante 12 días uno de los alzamientos más pesados de la región, con un peso aproximado de 8500 toneladas. Para la operación se utilizaron más de 110 grúas especiales y elevadores con cables de alta resistencia, lo que exigió el esfuerzo conjunto de un equipo de expertos globales en los campos de la construcción, la ingeniería y la subcontratación.

La primera sección de The Link se encuentra ahora en su posición final. El segundo alzamiento, de 900 toneladas y previsto para octubre, completará la estructura de The Link hasta alcanzar su longitud final de 226 metros, con lo que encabezará la lista de maravillas de ingeniería y batirá un récord internacional como el edificio voladizo más largo del mundo.

Issam Galadari, director y CEO de Ithra Dubai, comenta: «El emblemático One Za'abeel de Ithra Dubai y su icónico The Link son maravillas modernas de la ingeniería y el diseño, un homenaje a la visión de Dubái y a la grandeza de la ciudad. El ingenio sin límites exhibido en este proyecto atraerá a visitantes de todo el mundo al ofrecer lo mejor en negocios y ocio. One Za'abeel pronto se unirá a la lista de maravillas pertenecientes a Dubái».

Con espectaculares vistas de 360 grados de Dubái, The Link ofrecerá a los turistas y residentes una gama sin igual de excelentes restaurantes, hospitalidad de lujo y establecimientos de ocio, y contará con un mirador, un gimnasio, un balneario, una piscina, un salón de banquetes y una terraza en la azotea.

La promoción de uso mixto, ganadora de varios premios y cuya finalización está prevista para finales de 2021, encarna el vanguardismo de Dubái y refleja en sus ofertas las características de la ciudad.

El proyecto incluye espacio de oficinas de primera calidad, 263 unidades residenciales de gama alta, zona comercial, 497 habitaciones superlujosas de hotel y apartamentos atendidos con servicios, así como el primer complejo turístico urbano de One & Only. También pretende obtener la certificación Gold LEED, de conformidad con la Visión 2021 de los Emiratos Árabes Unidos y sus objetivos de desarrollo sostenible.

El icónico One Za'abeel es la puerta al DIFC, el distrito financiero de la ciudad, y tiene una conexión elevada con el Dubai World Trade Center.

