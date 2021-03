COMUNICADO: Japan Blue Energy, lanza la instalación de producción de hidrógeno renovable en Tokio

- El accionista de Ways2H, Japan Blue Energy, lanza la instalación de producción de hidrógeno renovable en Tokio

La instalación convertirá el lodo en combustible de hidrógeno limpio para vehículos con celda de combustible

TOKIO y LONG BEACH, Calif., 30 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- El fabricante de sistemas de hidrógeno renovable Ways2H Inc., junto a su accionista y socio técnico, Japan Blue Energy Co., han dado a conocer hoy la finalización de una instalación en Tokio que servirá para convertir los lodos de las aguas residuales en combustible de hidrógeno renovable destinado a su uso en las celdas de combustible y la generación de energía. La instalación se ha desarrollado y construido posteriormente en asociación con el Gobierno Metropolitano de Tokio, TODA Corporation, TOKYU Construction, CHIYODA Kenko y también con investigadores de la Tokyo University of Science, con el objetivo de ayudar a Japón a satisfacer la demanda cada vez mayor de hidrógeno renovable, al mismo tiempo que se demuestra una nueva forma para llevar a cabo la eliminación sostenible de los residuos.

La instalación de conversión de desechos en hidrógeno, que se encuentra situada en el Sunamachi Water Reclamation Center cerca de la Bahía de Tokio, va a llevar a cabo el procesamiento de una tonelada de lodo de alcantarillado seco al día, y con ello será capaz de generar entre 40 y 50 kilogramos de hidrógeno al día, una cantidad suficiente para dar energía a 10 vehículos de pasajeros o 25 celdas de combustible para bicicletas eléctricas

"El hidrógeno renovable es un combustible de energía limpia muy importante para Tokio y para todo el mundo", destacó Naoki Dowaki, miembro del consejo de dirección de Ways2H y director general de Japan Blue Energy (JBEC), socio técnico del proyecto y propietario de la patente del proceso. "Hemos invertido más de una década en el desarrollo de este proceso avanzado para convertir desechos en hidrógeno, y es esperanzador poder ver que la o y es alentador ver la demanda de hidrógeno en Japón y a nivel mundial está al alza, al tiempo que finalizamos con la creación de nuestra primera planta de producción de hidrógeno en Tokio".

Gracias a la construcción, dirigida por TODA Corporation y ya completada, las compañías han previsto comenzar con la puesta en funcionamiento de las operaciones para mediados del año 2021.

Además de los lodos de aguas residuales, se va a llevar a cabo el procesamiento del plástico, papel, desechos sólidos urbanos y otro tipo de desechos. Los desechos se calientan a elevada temperatura, y posteriormente se convierten en gas, y de este último se lleva a cabo la extracción de hidrógeno puro. La instalación es neutra en carbono, y además es capaz de generar su propio combustible en un proceso en forma de circuito cerrado.

Con el 95% del hidrógeno del mundo produciéndose mediante gas natural y carbón, Ways2H y JBEC están trabajando de forma conjunta para suministrar hidrógeno limpio y reemplazar los combustibles fósiles de cara a llevar a cabo la movilidad y la generación de energía.

"La producción de hidrógeno renovable mediante residuos es una vía clave para hacer crecer el suministro global de energía limpia, al mismo tiempo que se hace frente al cambio climático y a la crisis mundial de los residuos", explicó el consejero delegado de Ways2H, Jean-Louis Kindler. "Esta instalación se ha construido para apoyar los esfuerzos pioneros de Tokio en el sector de la energía limpia y de la reducción de desechos, además de lograr contribuir a los objetivos de reducción de carbono e hidrógeno limpio de Japón".

Acerca de Ways2HWays2H, Inc. es un equipo mundial que aplica un proceso termoquímico avanzado y neutro en carbono para convertir la biomasa residual en hidrógeno renovable. El proceso que ha patentado la compañía extrae hidrógeno de las peores corrientes de desechos a nivel mundial (residuos sólidos urbanos, residuos médicos, plásticos y orgánicos) sin incineración para producir combustible limpio en su utilización dentro del sector de la movilidad y la generación de energía. Ways2H, una empresa conjunta entre Clean Energy Enterprises [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3112826-1&h=3580512406&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3112826-1%26h%3D1328497598%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fcleanenergy.enterprises%252F%26a%3DClean%2BEnergy%2BEnterprises&a=Clean+Energy+Enterprises], con sede en Estados Unidos, y Japan Blue Energy Co [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3112826-1&h=149445738&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3112826-1%26h%3D1449594336%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fjbec.jp%252Fenglish%252F%26a%3DJapan%2BBlue%2BEnergy%2BCo&a=Japan+Blue+Energy+Co]., Ltd., es una solución única para el mercado global de gestión de residuos sólidos de más de 400.000 millones de dólares y la economía del hidrógeno en rápido crecimiento, que se estima alcanzará los 2.500 billones de dólares en el año 2050. Si desea más información visite www.Ways2H.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3112826-1&h=1208643983&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3112826-1%26h%3D2274910303%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.ways2h.com%252F%26a%3Dwww.Ways2H.com&a=www.Ways2H.com].

