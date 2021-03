COMUNICADO: JetClub lanza en Europa el programa fraccional de aviación de negocios de propiedad

Despegando en medio de la pandemia

LONDRES y PARÍS, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- JetClub, una nueva marca de aviación comercial, fundada por Vishal Hiremath y Glenn Gonzales, ex ejecutivos de Honda y Gulfstream, se ha lanzado en Europa. La marca hermana de la compañía, Jet It, ha conseguido el éxito en las operaciones realizadas en Estados Unidos durante los últimos dos años y medio, a la vez que el grupo ya pone en marcha a nivel mundial una flota formada por once aviones HondaJet, siendo así el operador de HondaJet más grande a nivel global.

La compañía toma como base para ello un modelo de propiedad fraccional en el que los miembros del club compran una parte del avión, todo ello a cambio de conseguir una cantidad de días y no de horas, y este es el punto innovador único dentro de este espacio. JetClub tiene como objetivo conseguir que la aviación comercial sea más accesible y tenga un coste menor, disfrutando de un servicio al cliente superior y sin esfuerzo administrativo por medio del propietario.

"Hemos diseñado JetClub para que disponga de un acceso sencillo, inteligente, seguro y financieramente inteligente. Los propietarios pagan solo 2.500 euros por hora, incluyendo en este precio las tarifas de gestión y aterrizaje sin tarifas de posicionamiento. El lanzamiento realizado en mitad de una pandemia supone una oportunidad para que las empresas vuelvan al trabajo, y proporciona un mecanismo que va a permitir a la industria reconstruir algunas de las pérdidas económicas que ha traído la pandemia. Al proporcionar acceso desde terminales separadas, que están alejadas de los abarrotados, junto a nuestras precauciones de última hornada para con la COVID y el cumplimiento de las directrices locales, estamos seguros de que nuestra solución encaja en Europa en este momento también va a servir para el futuro", comentó Vishal Hiremath, cofundador y director ejecutivo de JetClub Group y cofundador de Jet It.

La demanda de llevar a cabo viajes seguros, responsables y prácticos se ha disparado durante la pandemia, tal y como muestra la demanda de vuelos privados en todo el mundo, tal y como se ve en nuestro negocio de Estados Unidos, que ha sido testigo de un crecimiento de un 400% en su cifra de año en año. Las empresas y los particulares europeos entienden la existencia de una propuesta de valor para con la aviación comercial, a la vez que esperan poner en funcionamiento operaciones sostenibles, con un precio contenido y que sean transparentes. El HondaJet es uno de los modelos de menor peso, más silenciosos y de menor consumo de combustible dentro de su categoría, consumiendo cuatro veces menos combustible que un avión de mayor tamaño.

Con el 70% de todos los vuelos privados teniendo menos de tres horas de duración y estando formados por menos de cuatro pasajeros, se trata de la forma de volar más sostenible, económica, higiénica, segura y cómoda.

El avión tendrá su base en varios sitios en Europa continental con el fin de llevar a cabo operaciones comerciales. Gracias a su Certificado y Licencia de Operación Aérea de Malta, dispone de un equipo local muy experimentado y formado por pilotos experimentados de HondaJet. Este año se integrarán en la flota más aviones.

