COMUNICADO: Josip Heit y GSB Gold Standard Group: Mensaje de G999 para Navidad 2020 y Año Nuevo 2021

Hamburgo, 24 de diciembre de 2020 / News Aktuell .-

Queridos hermanos y hermanas, queridas familias, queridos socios, les deseo de todo corazón todo lo mejor, bendiciones divinas y la fuerza para transformar los desafíos especiales que nuestra familia humana está enfrentando en este momento en una victoria de la verdad espiritual y los valores divinos. Y esto sin importar el credo, el color o el estado de ánimo.

El GSB Gold Standard Group y yo Josip Heit, como Presidente del Consejo, hemos decidido hacer algo especial para nuestra comunidad en estos tiempos difíciles.

Con esta acción esperamos expresar nuestro cuidado como grupo para todos ustedes.

De acuerdo con nuestra filosofía corporativa, estamos seguros de que cada pensamiento que valga la pena convertir en un acto noble nos acerca a la conciencia en la que todos deberíamos vivir: ¡haz el bien y se te hará!

Para decirlo claramente en metáforas cristianas también, que las palabras de Jesucristo son más que verdaderas, especialmente en esta santa era cristiana: "El perdón es el mensaje".

Los hechos concretos son nuestro mensaje, esto también se aplica a algunas acusaciones inenarrables, falsos testimonios y sobre todo a la malicia, que se expresan una y otra vez hacia mi Comunidad y Asociados!

No soy un apóstol, no soy un salvador y sí todos somos sólo humanos, pero como ser humano y como miembro de la junta directiva de mi comunidad, así como un hombre de familia, digo con mi corazón y mente, "Sigue tu propia mente, sigue lo que tú mismo crees, sigue la visión que te hace feliz y no dejes que te impida hacer lo que quieres hacer!"

Como Presidente del GSB Gold Standard Group, me gustaría declarar y profesar aquí, "El equipo del GSB ha trabajado duro durante más de dos años para innovar el G999, un proyecto altamente complejo que puede y ayudará a todas las personas, así como a las industrias. ¡Esto es claramente un hecho y no sólo una promesa de cuerpo entero!"

El vídeo del día Vídeo protagonizado por niños de un colegio público de la Comunidad de Madrid apelando a la responsabilidad frente al COVID-19

Lo mismo ocurre con la plataforma GS Partners, que permite a los networkers globales o a los crowdfounders ganar su paga diaria en tiempo real sin depender de NADIE. Por eso vuelvo al especial anunciado, al mensaje de aquí y ahora.

Porque para todas las personas que forman parte de nuestra comunidad, hoy estamos dando premios especiales. Porque quiero poner las palabras en acción.

Con esto en mente, he decidido aquí hoy ofrecer premios, premios de: U$D 3.500.000 (US$3,5 millones) en forma de bienes raíces, para que ustedes, nuestra Comunidad de Socios GS y los Miembros tengan la oportunidad de "tener un techo sobre sus cabezas", como dice el dicho. ¡Un techo marcado por el amor y la seguridad futura!

Estos premios se instalarán en una cartera pública, por lo que como Presidente de la Junta del GSB Gold Standard Group, anunciaré oficialmente estos premios en una convocatoria corporativa el próximo sábado 26 de diciembre de 2020, junto con los términos y condiciones que los acompañan!

Con estos premios, me gustaría dar las gracias en primer lugar desde el fondo de mi corazón y conmovido por la confianza mostrada.

Agradecido especialmente por el hecho de que en tan poco tiempo más de 40.000 (cuarenta mil) miembros más se han unido a nuestra comunidad!

Nosotros, como GSB Gold Standard Group, seguimos nuestras palabras y los precios anunciados también los hechos.

Hechos por los que ciertamente seremos medidos, pero no sólo es importante pensar en el hoy, sino siempre en el mañana. ¡Esto determina todas nuestras acciones!

Yo, Josip Heit, como presidente de la junta de GSB Gold Standard, debo y siempre seré un modelo a seguir! Nuestra comunidad es, en todos los aspectos, sobre todo un hogar para la gente que lo tiene difícil en estos tiempos.

Así que, queridos socios y miembros de GS en todo el mundo, ¡estéis entusiasmados con los próximos días y semanas!

Con esto en mente, les deseo a todos una bendita, pacífica y sobre todo saludable Navidad, sin importar su religión o creencias.

Mis más sinceros pensamientos están con ustedes y sus familias, su sincero Josip Heit. Página web: https://G999main.net

Contacto de prensa:

GSB Gold Standard Banking Corporation AG

Gro*e Bleichen 35

20354 Hamburgo

República Federal de Alemania

Departamento de prensa:

La Sra. Berger

Teléfono: +49 40 376 69 19 - 0

Fax: +49 40 376 69 89 - 3

Correo: [email protected]