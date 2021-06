COMUNICADO: Jürgen Kaube gana el Premio Alemán del Libro de No Ficción 2021 por su obra "Hegels Welt"

Fráncfort del Méno/Berlín, 14 de junio de 2021 / News Aktuell.-

El ganador del Premio Alemán del Libro de No Ficción 2021 es Jürgen Kaube. El escritor recibe el galardón por su obra "Hegels Welt" (El mundo de Hegel) (Rowohlt Berlin).

Los motivos del jurado:

"Jürgen Kaube acaba con el género del viaje del héroe con su biografía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kaube retrata de manera elegante e irónica al filósofo, quien asume las contradicciones de una época llena cambios alrededor de 1800, reflexiona, pero también subestima su potencial revolucionario, por ejemplo, en cuanto a las exigencias de libertad de las mujeres. La historia intelectual es para Kaube la historia cultural y el punto fuerte de Hegel fue entregarse completamente a todos los campos de conocimiento, pero también dudar de sus propios conocimientos. Esta manera de comprometerse a un mundo cambiante hace a Hegel inspirador para el presente. Un presente en el que el pensamiento imparcial tiene que mantenerse firme contra las falsas certezas, la enemistad con la ciencia y la exclusión de los más débiles. "

Los miembros del jurado del Premio Alemán del Libro de No Ficción 2021 son: Dr. Klaus Kowalke (librería Lessing & Kompanie), Tania Martini (periódico die tageszeitung), Dr. Jeanne Rubner (radio Bayerischer Rundfunk), Denis Scheck (radiotelevisión pública ARD), Hilal Sezgin (autora independiente) y Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger (instituto de investigación Wissenschaftskolleg zu Berlin) y Dr. Kia Vahland (Süddeutsche Zeitung).

Al premio también estaban nominados los libros: Heike Behrend, Menschwerdung eines Affen (Matthes & Seitz Berlin), Asal Dardan, Betrachtungen einer Barbarin (Hoffmann und Campe), Andreas Kossert, Flucht - Eine Menschheitsgeschichte (Siedler), Daniel Leese, Maos langer Schatten (C.H.Beck), Michael Maar, Die Schlange im Wolfspelz (Rowohlt), Christoph Möllers, Freiheitsgrade (Suhrkamp) y Mai Thi Nguyen-Kim, Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit (Droemer Knaur).

Con el Premio Alemán del Libro de No Ficción 2021 la fundación Buchkultur und Leseförderung de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes otorga el premio al libro de no ficción del año. Este galardón premia a un excepcional libro de no ficción en lengua alemana que impulse el debate social.

El promotor principal es la fundación del Deutsche Bank; también apoya el galardón la fundación Humboldt Forum del Palacio Real de Berlín. Deutschlandfunk Kultur es el socio mediático del premio. La Deutsche Welle apoya al Premio Alemán del Libro de No Ficción con su cobertura mediática dentro y fuera del país. La ministra de cultura Monika Grütters es la patrocinadora del Premio Alemán del Libro de No Ficción.

A partir de las 20 h se podrá descargar una fotografía del ganador aquí: www.boersenverein.de/pressefotos

Fráncfort del Méno/Berlín, 14 de junio de 2021

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.

(Asociación de Editores y Libreros Alemanes)

Thomas Koch, Jefe de prensa y relaciones públicas

Teléfono +49 (0) 69 1306-293, email: t.koch@boev.de

Dr. Christian Eilers, Relaciones Públicas

Teléfono +49 (0) 69 1306-330, email: eilers@boev.de

Nota de prensa de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes

Jürgen Kaube gana el Premio Alemán del Libro de No Ficción 2021 por su obra "Hegels Welt"

El ganador del Premio Alemán del Libro de No Ficción 2021 es Jürgen Kaube. El escritor recibe el galardón por su obra "Hegels Welt" (El mundo de Hegel) (Rowohlt Berlin).

Los motivos del jurado:

"Jürgen Kaube acaba con el género del viaje del héroe con su biografía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Kaube retrata de manera elegante e irónica al filósofo, quien asume las contradicciones de una época llena cambios alrededor de 1800, reflexiona, pero también subestima su potencial revolucionario, por ejemplo, en cuanto a las exigencias de libertad de las mujeres. La historia intelectual es para Kaube la historia cultural y el punto fuerte de Hegel fue entregarse completamente a todos los campos de conocimiento, pero también dudar de sus propios conocimientos. Esta manera de comprometerse a un mundo cambiante hace a Hegel inspirador para el presente. Un presente en el que el pensamiento imparcial tiene que mantenerse firme contra las falsas certezas, la enemistad con la ciencia y la exclusión de los más débiles. "

Los miembros del jurado del Premio Alemán del Libro de No Ficción 2021 son: Dr. Klaus Kowalke (librería Lessing & Kompanie), Tania Martini (periódico die tageszeitung), Dr. Jeanne Rubner (radio Bayerischer Rundfunk), Denis Scheck (radiotelevisión pública ARD), Hilal Sezgin (autora independiente) y Prof. Dr. Barbara Stollberg-Rilinger (instituto de investigación Wissenschaftskolleg zu Berlin) y Dr. Kia Vahland (Süddeutsche Zeitung).

Al premio también estaban nominados los libros: Heike Behrend, Menschwerdung eines Affen (Matthes & Seitz Berlin), Asal Dardan, Betrachtungen einer Barbarin (Hoffmann und Campe), Andreas Kossert, Flucht - Eine Menschheitsgeschichte (Siedler), Daniel Leese, Maos langer Schatten (C.H.Beck), Michael Maar, Die Schlange im Wolfspelz (Rowohlt), Christoph Möllers, Freiheitsgrade (Suhrkamp) y Mai Thi Nguyen-Kim, Die kleinste gemeinsame Wirklichkeit (Droemer Knaur).

Con el Premio Alemán del Libro de No Ficción 2021 la fundación Buchkultur und Leseförderung de la Asociación de Editores y Libreros Alemanes otorga el premio al libro de no ficción del año. Este galardón premia a un excepcional libro de no ficción en lengua alemana que impulse el debate social.

El promotor principal es la fundación del Deutsche Bank; también apoya el galardón la fundación Humboldt Forum del Palacio Real de Berlín. Deutschlandfunk Kultur es el socio mediático del premio. La Deutsche Welle apoya al Premio Alemán del Libro de No Ficción con su cobertura mediática dentro y fuera del país. La ministra de cultura Monika Grütters es la patrocinadora del Premio Alemán del Libro de No Ficción.

A partir de las 20 h se podrá descargar una fotografía del ganador aquí: www.boersenverein.de/pressefotos

Fráncfort del Méno/Berlín, 14 de junio de 2021

Contacto para la prensa:

Börsenverein des Deutschen Buchhandels e.V.

(Asociación de Editores y Libreros Alemanes)

Thomas Koch, Jefe de prensa y relaciones públicas

Teléfono +49 (0) 69 1306-293, email: t.koch@boev.de

Dr. Christian Eilers, Relaciones Públicas

Teléfono +49 (0) 69 1306-330, email: eilers@boev.de