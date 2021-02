COMUNICADO: Kantaro y Atrys Health expanden su huella global de test de anticuerpos de COVID-19 cuantitativos (2)

El Mount Sinai Health System es el sistema médico académico más grande de la ciudad de Nueva York, que abarca ocho hospitales, una escuela de medicina líder, y una amplia red de prácticas ambulatorias en toda la región de Nueva York. Mount Sinai es una fuente nacional e internacional de educación, investigación y descubrimiento translacional sin igual, y liderazgo clínico colaborativo que garantiza que brindamos atención de la más alta calidad, desde la prevención hasta el tratamiento de las enfermedades humanas más graves y complejas. El Sistema de Salud incluye más de 7.200 médicos y cuenta con una red robusta y en continua expansión de servicios multiespecialidad, incluyendo más de 400 ubicaciones de práctica ambulatoria en los cinco distritos de la ciudad de Nueva York, Westchester y Long Island. El Mount Sinai Hospital está clasificado en el no. 14 en el U.S. News & World Report's "Honor Roll" de los 20 mejores hospitales del país y la Escuela de Medicina de Icahn como una de las 20 mejores escuelas de medicina del país. Los hospitales Mount Sinai Health System están constantemente clasificados regionalmente por especialidad y nuestros médicos están entre el 1% superior de todos los médicos a nivel nacional según U.S. News & World Report.

Acerca de Renalytix AI plc

RenalytixAI es un desarrollador de soluciones de diagnóstico clínico in vitro habilitadas para inteligencia artificial para enfermedad renal, una de las condiciones médicas crónicas más comunes y costosas a nivel mundial. Los productos de la Compañía están siendo diseñados para realizar mejoras significativas en el diagnóstico de la enfermedad renal, el manejo de trasplantes, la atención clínica, la estratificación del paciente para ensayos clínicos farmacológicos y el descubrimiento de objetivos farmacológicos. Para obtener más información, visite renalytixai.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3060565-1&h=2606570496&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3060565-1%26h%3D3556455426%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2873520-1%2526h%253D3601859824%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Frenalytixai.com%25252F%2526a%253Drenalytixai.com%26a%3Drenalytixai.com&a=renalytixai.com].

(1) Los usos pretendidos de COVID-SeroKlir pueden variar por país.

