COMUNICADO: Kavalan Announces its Second 'STR Whisky'

El whisky Kavalan de lanzamiento próximo se ha envejecido especialmente en barricas con duelas, tostadas y re-carbonizadas

TAIPEI, 10 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Cinco años después de hacerse con el premio "World's Best Single Malt" en los World Whiskies Award, el icónico Kavalan Solist Vinho Barrique finalmente tendrá una secuela.

Kavalan ha anunciado que su segundo whisky de duelas, tostada y re-carbonizado (STR) se lanzará en octubre en Taiwán como parte de un set exclusivo de 4 botellas para Navidad.

En 2006, el difunto doctor Jim Swan y Kavalan desarrollaron la técnica manual de rechar STR en Taiwán. En su búsqueda de un sabor extraordinario, desarrollaron una receta exacta para tostar y re-carbonizar las barricas de vino para eliminar la acidez asociada a la madurez de las barricas de vino y mejorar la profundidad del sabor posible en el clima subtropical de Taiwán.

La segunda expresión de duelas, tostada y re-carbonizado de Kavalan es además el primer whisky de turba de la destilería, cuya nueva creación se destila de la turba y cebada.

El consejero delegado de Kavalan, Lee, destacó la técnica STR de Kavalan de despertar los sabores dormidos confinados en las barricas, consiguiendo sabores más grandes, audaces y afrutados, siendo esto posible con el excelente clima subtropical del condado de Yilan. Estas capas están subyacentes con los seductores aromas de malta ahumados del espíritu de turba.

"Me han pedido muchas veces desde la ganancia de WWA cuándo podríamos lanzar otro whisky STR Made-in-Taiwan. Ahora, tras años de experimentar, esperamos sinceramente que el segundo whisky STR supere el rendimiento excelente de Vinho, convirtiéndose en el punto de luz de referencia para los seguidores del whisky de todo el mundo", indicó Lee.

Desde el año 2015, Vinho Barrique ha seguido impresionando a los jueces con su artesanía, con este año recolectando un grupo de tributos impresionantes. Tras el concurso de los World Whisky Masters 2020 organizado por los Spirits Business, fue nombrado "Taste Master", el premio mundial definitivo en el concurso. En la reciente Tokyo Whisky and Spirits Competition fue nombrado además "Best of the Best" en el concurso.

Resultados de los World Whisky Masters

Medalla Taste Masters

-- Kavalan Solist Vinho Barrique

Medalla Masters

-- Kavalan Podium -- Kavalan Sky Gold Wine Cask Matured -- Kavalan Solist Amontillado Sherry -- Kavalan Distillery Reserve Peaty Cask -- Kavalan Solist Fino Sherry -- Kavalan Solist Sherry

Medalla de Oro

-- Kavalan Distillery Select No.2 -- Kavalan Distillery Select No.1 -- Kavalan Concertmaster Sherry Cask Finish -- Kavalan Concertmaster Port Cask Finish -- Kavalan Classic -- Kavalan Oloroso Sherry Oak -- Kavalan ex-Bourbon Oak -- King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured -- Kavalan Earth Silver Wine Cask Matured -- Kavalan Solist PX Sherry -- Kavalan Solist Manzanilla Sherry -- Kavalan Solist Port -- Kavalan Distillery Reserve Rum Cask

Acerca de STR

El tratamiento de las barricas de roble conocidas como S.T.R., o duelas, tostadas y re-carbonizadas, es una técnica revolucionaria que ha surgido de los laboratorios de innovaciones de Kavalan y desde entonces se ha propagado por la industria. En primer lugar, las duelas de las barricas eliminan cualquier sabor de vino no deseado y sus compuestos ácidos. Después, con el tostado se liberan compuestos orgánicos de la madera, sacando todas sus notas afrutadas de vainilla. Finalmente, con el re-carbonizado con un fuego intenso se consigue una liberación de los sabores complacientes, como el caramelo y chocolate propagados en un marco delicado de fruta compleja.

Acerca de la destilería Kavalan

La destilería Kavalan se encuentra en el condado de Yilan y ha sido pionera en el arte de elaborar whisky de una sola malta en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, añejado en condiciones de intensa humedad y calor, abreva del agua de deshielo de la Montaña de Xueshan y se beneficia de la fresca brisa marina y montañesa. Todos estos elementos se conjugan para crear la cremosa textura que constituye el sello Kavalan. Nuestra destilería toma su nombre del antiguo topónimo del condado de Yilan y cuenta con el respaldo de unos 40 años de experiencia en la elaboración de bebidas de nuestra casa matriz, King Car Group. Hemos cosechado más de 450 premios en la categoría Oro o superior en los concursos más competitivos del sector. Más información en la página web www.kavalanwhisky.com [http://www.kavalanwhisky.com/]

