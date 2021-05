COMUNICADO: Kavalan reivindica 'Best of the Best' Single Malt en Tokio

TWSC 2021 nombra a Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured como el mejor single malt del mundo

TAIPEI, 31 de mayo de 2021 /PRNewswire/ -- Kavalan ha sido nombrado "Best of the Best" single malt del Tokyo Whisky & Spirits Competition (TWSC) 2021.

Kavalan sacó cuatro de los 5 mejores single malts del concurso, ocupando el primer, tercer, cuarto y quinto lugar de todos los single malts de todo el mundo este año.

El vídeo del día Pablo Alborán cumple 32 años en medio de su tour virtual por Latinoamérica

El mejor de los mejores single malt de la competencia se determina mediante un proceso de dos etapas: los 14 mejores single malt de la primera ronda son degustados a ciegas de forma independiente en una segunda ronda por un equipo especial de 15 jueces para encontrar el mejor de los mejores entre esos 14 single malts.

También por primera vez en el concurso, Taiwán se convirtió en una nueva región de whisky, y Kavalan se llevó los dos premios principales de su región, el taiwanés NAS Single Malt y el taiwanés Single Malt Single Cask.

Premios Kavalan en el 3er Concurso de whisky y licores de Tokio

Best of the Best Single Malt – Primer puesto

Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Category Winner Taiwanese Whisky Single Malt No Age Statement

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Category Winner Taiwanese Whisky Single Malt Single Cask

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Superior Gold

Primer puesto - Kavalan 10th Anniversary Sky Gold Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Tercer puesto - Solist Amontillado Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Cuarto puesto - Kavalan 10th Anniversary Earth Silver Wine Cask Matured Single Cask Single Malt Whisky

Quinto puesto - King Car 40th Anniversary Selected Wine Cask Matured Single Malt Whisky

Gold

Concertmaster Sherry Cask Finish Single Malt Whisky

Solist Ex-Bourbon Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Fino Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Vinho Barrique Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Manzanilla Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist PX Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Solist Moscatel Sherry Single Cask Strength Single Malt Whisky

Distillery Reserve Rum Cask Single Cask Strength Single Malt Whisky

El consejero delegado, Lee, explicó que Kavalan se enfrentaba a una dura competencia entre las mejores maltas, especialmente en Japón.

"Nos sentimos honrados de ser nombrados los mejores de los mejores de TWSC. Trabajaremos duro para estar a la altura de este título, mejorando nuestra calidad, suavidad y complejidad tanto para nuestros fanáticos como para los críticos", comentó Lee.

Según TWSC, la competencia se basa en el cuerpo de conocimientos del Centro de Investigación del Whisky de Japón y se creó como el primer lugar nacional importante para juzgar el whisky japonés. El panel de jueces, que este año asciende a 202, está compuesto principalmente por camareros de las prefecturas de todo Japón y expertos en la fabricación y venta al por mayor de licores japoneses.

Acerca de Kavalan Distillery

La destilería Kavalan se encuentra en el condado de Yilan y ha sido pionera en el arte de elaborar whisky de una sola malta en Taiwán desde 2005. Nuestro whisky, añejado en condiciones de intensa humedad y calor, abreva del agua de deshielo de la Montaña de Xueshan y se beneficia de la fresca brisa marina y montañesa. Todos estos elementos se conjugan para crear la cremosa textura que constituye el sello Kavalan. Nuestra destilería toma su nombre del antiguo topónimo del condado de Yilan y cuenta con el respaldo de unos 40 años de experiencia en la elaboración de bebidas de nuestra casa matriz, King Car Group. Hemos cosechado más de 400 premios en la categoría Oro o superior en los concursos más competitivos del sector. Más información en la página web www.kavalanwhisky.com

Información de contacto de medios

Kaitlyn Tsai

+886(0)39 229 000#7164

kaitlyn@kingcar.com.tw

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1521670/Sky_Gold_Wine.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1521671/4_Superior_Golds_2021_TWSC.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1521672/8_Golds_2021_TWSC.jpg