COMUNICADO: Kaya Holdings, Inc. entra en una asociación estratégica con el U.S.-Israeli Cannabis Innovation Lab

Kaya Holdings, Inc., ("KAYS" o la "Compañía") (OTCQB.KAYS), la primera empresa estadounidense que cotiza en bolsa que integra verticalmente la venta al por menor, el cultivo y el procesamiento de cannabis, anunció hoy que ha formado una asociación estratégica con Day Three Labs ("DTL"), un laboratorio de innovación y desarrollo de cannabis con sede en Denver, CO, que realiza operaciones de investigación científica en Ra'anana, en las afueras de Tel Aviv, Israel Las partes centrarán su primer esfuerzo cooperativo en la búsqueda y desarrollo de suplementos selectos del CDB para mascotas, que serán distribuidos en Europa por Kaya Kannabis, la empresa conjunta de KAYS en Grecia. Además, tanto Joshua Rubin como Rafi Cohen, directores de DTL, formarán parte de la Junta Asesora de Kaya Shalvah, el proyecto de cultivo y procesamiento de KAYS destinado a la construcción en Israel. "Estamos muy contentos de trabajar estrechamente con DTL en proyectos de interés mutuo. Nuestra asociación con ellos aporta a KAYS un desarrollo distintivo de productos israelíes, relaciones en la comunidad científica israelí del cannabis y el beneficio de su experiencia y servicio", declaró el Director General de KAYS, Craig Frank. "Más importante aún", continuó Frank, "esta relación demuestra nuestro compromiso con el proyecto Kaya Shalvah en Israel y nuestra capacidad de operar en cooperación con los del sector del cannabis israelí". Según el Director General de DTL, Joshua Rubin, "nuestra asociación con KAYS, un pionero y precursor de probada eficacia, fomenta nuestros esfuerzos por impulsar la innovación en toda la industria mundial del cannabis". Nos entusiasma colaborar en la introducción en el mercado de productos de cannabis interesantes y diferenciados, comenzando por los suplementos para mascotas del Convenio sobre la Diversidad Biológica, y esperamos prestar nuestra experiencia en materia de cannabis a la junta asesora de KAYS". Para recibir información sobre todos los próximos comunicados de prensa y correos electrónicos de los accionistas, visitar www.kayaholdings.com y añadir el correo electrónico a la lista de notificación. Acerca Day Three Labs (https://daythreelabs.com) Dirigido por un equipo de estrategas de la marca CPG y científicos israelíes, Day Three Labs (DTL) es un laboratorio de innovación y desarrollo de productos cannabinoides que se especializa en soluciones personalizadas de cannabis. Con sede en Denver y operaciones de investigación en Israel, DTL aprovecha más de 50 años de investigación científica y estudio de plantas para desbaratar la industria del cannabis, aportando innovación e ingenio israelí a los mercados mundiales. El desarrollo de productos abarca una gama diversa del espacio de la CPG, que incluye: salud y bienestar; productos para la piel; alimentos y bebidas; entrenamiento deportivo y recuperación; cuidado personal; cuidado de mascotas; productos para la intimidad; cosméticos; y salud de mujeres y hombres. El DTL ayuda a las marcas a contar una narrativa convincente mediante el diseño de productos diferenciados y, junto con estudios de impacto, ilustra que los productos de cannabinoides CPG funcionan como se pretende. Acerda de Kaya Holdings, Inc. (www.kayaholdings.com) Kaya Holdings, Inc. ("KAYS") es una empresa de cannabis legal integrada verticalmente que opera una serie de filiales de propiedad mayoritaria que venden al por menor, cultivan, producen y distribuyen productos de cannabis médicos y recreativos de primera calidad, como flores, concentrados, aceites y extractos, alimentos y bebidas con infusión de cannabis, productos tópicos y canacéuticos. KAYS es una empresa estadounidense que cotiza en bolsa, con todos los informes necesarios, y que cotiza en el nivel OTCQB del mercado extrabursátil con el símbolo OTCQB: KAYS. Las operaciones de Cannabis de KAYS se realizan bajo tres subsidiarias de propiedad mayoritaria como se detalla más adelante: Marijuana Holdings Americas, Inc. es propietaria de la marca Kaya Shack* de tiendas autorizadas de marihuana medicinal y recreativa (www.kayashack.com) y de la marca Kaya Farms* de operaciones de producción y procesamiento de cannabis que operan en los Estados Unidos. Kaya Brands USA, Inc. es propietaria de una amplia gama de marcas patentadas de extractos de cannabis, aceites, prelanzamientos, productos de actualidad, alimentos y bebidas, cannacéuticos y accesorios conexos. Kaya Brands International, Inc. fue fundada para servir de vehículo para las operaciones de la Compañía fuera de los Estados Unidos, incluidas las franquicias de venta al por menor en el Canadá y las actividades de cultivo en Grecia e Israel. Marijuana Holdings Americas, Inc. - Operaciones de Cannabis en los Estados Unidos Operaciones de cannabis en EE.UU. Kaya Shack*, tiendas de Cannabis al por menor En 2014, KAYS se convirtió en la primera empresa estadounidense que cotiza en bolsa en poseer y operar un Dispensario de Marihuana Medicinal. KAYS actualmente opera tres tiendas minoristas de marihuana con licencia de la OLCC Kaya Shack* para atender el mercado legal de marihuana medicinal y recreativa en Oregon. Kaya Farms (TM) Eugene, Oregon Instalaciones de Cultivo Interior, Procesamiento y Cannaceutical: KAYS ha desarrollado sus propias variedades de cannabis Kaya Farms(TM), que cultiva y produce (junto con comestibles y otros derivados del cannabis) en sus 12.000 pies cuadrados de cultivo en interiores y en sus instalaciones de fabricación de cannabis en Eugene, Oregon, capaces de producir aproximadamente 1.500 libras de cannabis de primera calidad al año, con capacidad de expansión. La Compañía también planea utilizar el espacio para la producción de aceites, concentrados, extractos, comestibles y canacéuticos. Actualmente, KAYS está llevando a cabo operaciones limitadas en la instalación en espera de la aprobación de la transferencia de las licencias de producción y procesamiento a KAYS por parte de la Oregon Liquor Control Commission (la "OLCC"), la agencia reguladora del estado de Oregon que regula la producción, procesamiento y venta legal de cannabis. Líbano, Oregon Farm & Greenhouse Facility: KAYS posee una parcela de 26 acres en el Líbano, condado de Linn, Oregon, que tiene la intención de construir una instalación de cultivo y producción de invernadero de 85.000 pies cuadrados de Kaya Farms(TM). Hasta la fecha, KAYS ha recibido las aprobaciones de Zonificación del Condado de Linn y una vez emitida la Licencia OLCC, comenzará a construirse. La finca está destinada al desarrollo inmediato y proporciona a la Compañía una capacidad adicional potencial de más de 100.000 libras anuales, que se ampliará una vez que se permita la exportación desde Oregón a otros estados de EE.UU. y países extranjeros en los que el consumo de cannabis sea legal. Kaya Farms(TM) opera de acuerdo con el manual de operaciones de Grow, así como con los manuales de cumplimiento, asuntos de empleo y seguridad.