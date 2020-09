COMUNICADO: Kentik, nombrado vendedor representante en la Guía de Mercado de Gartner para Monitorización de Experiencia Digital

Kentik Synthetic Monitoring revoluciona el mercado MED con pruebas autónomas e inteligencia de red en tiempo real integrada

SAN FRANCISCO, 23 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Kentik®, proveedor de la plataforma de inteligencia de red líder de confianza de las empresas digitales y proveedores de servicios, ha anunciado hoy que ha sido nombrado Vendedor Representante en la Guía de Mercado de Gartner para Monitorización de Experiencia Digital [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2925875-1&h=2389439284&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2925875-1%26h%3D2892043864%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kentik.com%252Fgo%252Fgartner-market-guide-digital-experience-monitoring-dem-2020%252F%253Futm_medium%253Dwebsite%2526utm_source%253Dpess-release%2526utm_campaign%253Dpr-dem%2526utm_content%253Dnone%2526utm_term%253Dnone%26a%3DGartner%2BMarket%2BGuide%2Bfor%2BDigital%2BExperience%2BMonitoring&a=Gu%C3%ADa+de+Mercado+de+Gartner+para+Monitorizaci%C3%B3n+de+Experiencia+Digital](1) (MED).

La noticia llega cuando Kentik Synthetic Monitoring, la única solución de análisis de monitorización sintética y tráfico de red totalmente integrada del mercado, está ahora disponible de manera general. Con Kentik Synthetic Monitoring, los equipos de red pueden detectar rápidamente problemas que afectan al rendimiento y mejorar las experiencias digitales probando de forma frecuente y autónoma infraestructura esencial, aplicaciones y servicios.

"Las nuevas capacidades de monitorización sintética de Kentik combinadas con sus análisis de tráfico en tiempo real son extremadamente valiosas para los equipos de redes como el nuevo para obtener perspectivas de rendimiento viable mientras sirven a las mejores experiencias digitales posibles para los usuarios", dijo Leroy Ferro, director de planificación y revisión de redes en Zenlayer.

"Hoy, la red es más compleja -y más crítica- que nunca", dijo Alex Latzko, arquitecto de red líder en ServerCentral Turing Group. "Poder responder más rápido a las necesidades de neustros clientes y guiarles por las nuevas oportunidades es fundamental. El nivel de perspectivas proporcionado en la nueva solución Kentik Synthetic Monitoring hace que nuestra capacidad de respuesta sea posible".

"Lo hemos escuchado alto y claro de nuestros clientes que nuestro enfoque de monitorización sintético integrado con datos de tráfico de red reales, es rápido, fácil y eficaz. El diagnóstico autónomo e inteligente de las condiciones de la red que afectan a la experiencia digital es un problema para el que nuestra solución se creó -tanto para experiencia del empleado como del cliente- y que ninguna otra solución MED en el mercado es capaz de resolver", dijo Avi Freedman, cofundador y consejero delegado de Kentik. "Con una red de agentes globales estratégicamente posicionados en ciudades y redes de Internet de todo el mundo y en cada región de la nube dentro de AWS, Google Cloud, Microsoft Azure, IBM Cloud y Alibaba Cloud, Kentik Synthetic Monitoring es la solución MED que las empresas y proveedores de servicios necesitan para las redes cloud e híbridas".

"Las tecnologías de monitorización de la experiencia digital están disfrutando de una fuerte MEDanda impulsada por los cambios en el trabajo remoto y el continuo énfasis de las organizaciones en las iniciativas de transformación digital", dijo Gartner en la Market Guide [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2925875-1&h=3188381176&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2925875-1%26h%3D764024161%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kentik.com%252Fgo%252Fgartner-market-guide-digital-experience-monitoring-dem-2020%252F%253Futm_medium%253Dwebsite%2526utm_source%253Dpess-release%2526utm_campaign%253Dpr-dem%2526utm_content%253Dnone%2526utm_term%253Dnone%26a%3Din%2Bthe%2BMarket%2BGuide&a=en+la+Market+Guide]. "Las organizaciones que implementan las herramientas MED experimentarán proyectos de transformación digital de más éxito como resultado de lograr un mejor rendimiento de aplicación, experiencia del usuario y resultados empresariales".

Para más información sobre Kentik Synthetic Monitoring, descargue la solución [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2925875-1&h=188931760&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2925875-1%26h%3D2368382505%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kentik.com%252Fresources%252Fsynthetic-monitoring%26a%3Ddownload%2Bthe%2Bsolution%2Bbrief&a=descargue+la+soluci%C3%B3n+] or inicie un ensayo gratisl [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2925875-1&h=1437030786&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2925875-1%26h%3D756388869%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kentik.com%252Fgo%252Fget-started-synthetic-network-monitoring%252F%26a%3Dstart%2Ba%2Bfree%2Btrial&a=inicie+un+ensayo+gratisl].

(1 )Gartner, "Market Guide for Digital Experience Monitoring [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2925875-1&h=2945651843&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2925875-1%26h%3D718957443%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.kentik.com%252Fgo%252Fgartner-market-guide-digital-experience-monitoring-dem-2020%252F%253Futm_medium%253Dwebsite%2526utm_source%253Dpess-release%2526utm_campaign%253Dpr-dem%2526utm_content%253Dnone%2526utm_term%253Dnone%26a%3DMarket%2BGuide%2Bfor%2BDigital%2BExperience%2BMonitoring&a=Market+Guide+for+Digital+Experience+Monitoring]", Federico De Silva, Charley Rich, Josh Chessman, 25 de agosto de 2020.

Nota de Gartner Disclaimer: Gartner no respalda a ningún vendedor, producto o servicio mostrado en estas publicaciones de investigación, y no aconseja a los usuarios de tecnología que seleccionen solo a los vendedores con las calificaciones más altas u otro tipo de valoraciones. Las publicaciones de investigación de Gartner incluyen las opiniones de la organización de investigación de Gartner, y no deben interpretarse como hechos constatados. Gartner se exime de todas las garantías relacionadas con esta investigación, ya sean expresas o implícitas, incluidas las garantías de comerciabilidad o idoneidad para un propósito determinado.

ACERCA DE KENTIK

Kentik® es una plataforma de inteligencia en red para el mundo conectado, con confianza de las empresas digitales más importantes y de los proveedores de servicio. Con Kentik, los negocios eliminan los vacíos de visibilidad e inteligencia asociados a la puesta en funcionamiento de las redes complejas y dinámicas, aMEDás de conseguir un rendimiento en red superior, fiabilidad y seguridad. La Kentik Network Intelligence Platform ingiere una diversidad de flujos de datos desde las infraestructuras de Internet, edge, nube, centros de datos e híbridas, proporcionando visualizaciones en tiempo real y visualizaciones que funcionan con AIOps y automatización. Si desea conocer más visite la página web kentik.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2925875-1&h=491640381&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2813966-1%26h%3D1099347235%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2813966-2%2526h%253D1678985330%2526u%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.kentik.com%25252F%2526a%253Dkentik.com%26a%3Dkentik.com&a=kentik.com].

CONTACTO: CONTACTO: Michelle Kincaid, director de Comunicación paraKentik, [email protected],757-503-1123; BOCA Communications,[email protected], 415-205-5651

Sitio Web: https://www.kentik.com/