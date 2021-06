COMUNICADO: Keyrus lanza su oferta en Portugal para acelerar su desarrollo en el sur de Europa

LEVALLOIS-PERRET, Francia, 15 de junio de 2021 /PRNewswire/ -- Keyrus, empresa internacional especialista en Inteligencia de Datos, Digital y Consultoría en la Gestión y Transformación de empresas, anuncia la apertura de su filial en Portugal, con el objetivo de acelerar su desarrollo en el sur de Europa y crear un centro de excelencia nearshore en Inteligencia de Datos, para el beneficio de sus clientes europeos.

Presente en España desde hace más de 15 años, el Grupo Keyrus se expande en la región ibérica con la apertura de su filial en Portugal. Este país, con alta competitividad en el ámbito de los servicios digitales en Europa, cuenta con potentes activos como una excelente infraestructura de IT y personal altamente cualificado y de habla inglesa, con formación en instituciones de prestigio.

Con el lanzamiento de esta filial, el Grupo Keyrus ampliará su presencia en el sur de Europa y ganará una importante cuota de mercado mediante el despliegue de toda su cartera de servicios y soluciones en materia de transformación de Datos y Digital, entre los que destacan las ofertas de Cloud y Seguridad, Gestión y Visualización de Datos, Data Science y Analítica Avanzada y Performance Management. Uno de los principales objetivos estratégicos es satisfacer las necesidades de servicios nearshore de sus actuales clientes internacionales en Europa. Keyrus se dirigirá a los sectores en los que tiene una fuerte presencia en el mercado europeo como en el sector Industria (por ejemplo, CCPA, Euralis, Radiall, DS Smith), Retail/CPG (por ejemplo, Monoprix, IKKS) y Servicios Financieros (por ejemplo, BNP Paribas, Fortis, Brookson, Fitch Ratings). Keyrus está reclutando activamente para construir su propio centro europeo de excelencia en Data Intelligence & Analytics.

Para abordar el mercado local, también trabajará estrechamente con sus principales proveedores asociados que han identificado a Portugal como una prioridad para su desarrollo europeo. Se han definido planes de mercado junto con Tableau, Alteryx, Snowflake, Talend, Denodo y Anaplan.

Ubicada en Lisboa, la nueva agencia de Keyrus será dirigida por Javier Riera, alto ejecutivo del Grupo Keyrus durante más de 15 años.

Habiendo comenzado su carrera en España, en funciones técnicas, de ventas y de gestión, ocupó el cargo de Director General de Keyrus en Brasil durante los últimos 5 años, antes de regresar a la Península Ibérica como Director Ejecutivo - Sur de Europa.

"La apertura de esta filial es un reto fantástico. Después de Brasil, me alegra emprender esta nueva y estratégica aventura dentro del Grupo Keyrus. Personalmente, me gusta mucho Portugal, ya que es un país con una enorme riqueza humana y cultural. El momento del lanzamiento no podría ser mejor, ya que el mercado es muy dinámico, gracias a la digitalización de las empresas, y a medida que el Cloud y Data Analytics van ganando tracción dentro de las empresas", comenta Javier Riera, Director del Sur de Europa del Grupo Keyrus.

"Esta nueva filial era un paso natural en nuestra expansión europea, debido a la perspectiva de nuevas líneas de servicio "nearshore" para nuestros clientes europeos. Gracias a nuestra presencia en España desde hace más de 15 años, y a nuestra red de socios tecnológicos, poseemos todos los medios necesarios en términos de habilidades y experiencia, para hacernos un lugar dentro de este nuevo mercado", añade Marc Stukkens, Executive VP del Grupo Keyrus.

SOBRE KEYRUS

Creador de valor en la era de los Datos y lo Digital

Player internacional en consultoría y tecnologías y especialista en Datos y Digital, Keyrus se dedica a ayudar a las empresas a aprovechar el paradigma Digital y de los Datos para mejorar su rendimiento, facilitar y acelerar su transformación y generar nuevos motores de crecimiento y competitividad.

Situando la innovación en el centro de su estrategia, Keyrus está desarrollando una propuesta de valor única en el mercado y centrada en una oferta innovadora basada en la combinación de tres áreas de experiencia principales y convergentes:

Data Intelligence

Data Science – Inteligencia Artificial – Big Data y Analítica Cloud – Business Intelligence – EIM – CPM/EPM

Digital Experience

Innovación y Estrategia Digital – Digital Marketing – DMP & CRM – E-commerce – Digital Performance - Experiencia de usuario

Management & Transformation

Estrategia e Innovación - Transformación Digital – Gestión del Rendimiento – Gestión de Proyectos

Presente en 20 países y 4 continentes, el Grupo Keyrus cuenta con 3.000 empleados.

Keyrus cotiza en Euronext Growth Paris (ALKEY - Código ISIN: FR0004029411) (Reuters: KEYR.PA ) (Bloomberg: ALKEY:FP).

Más información en: www.keyrus.com

