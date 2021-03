COMUNICADO: Khiron, primera compañía de cannabis médico colombiana en exportar clones de cannabis vivos a Europa

-- Khiron ha exportado con éxito sus cepas de cannabis registradas en forma de clones vivos desde Colombia a Europa. -- La compañía está ejecutando una estrategia de crecimiento de activos en Europa trabajando con socios de fabricación y distribución contractual para acelerar la producción y entrega de productos de cannabis médico certificados EU-GMP -- La compañía espera crecer su oferta europea existente introduciendo extractos de marcas y productos de flores secas, basados en los ya distribuidos en Colombia y Perú, con más de 13.000 prescripciones efectuadas hasta la fecha. -- Para 2024, el mercado europeo estará valorado en casi 22.000 millones de dólares (fuente: Prohibition Partners)

TORONTO, 11 de marzo de 2021 /PRNewswire/ -- Khiron Life Sciences Corp. ("Khiron" o la "compañía") (OTCQX: KHRNF) , un líder en cannabis integrado verticalmente con operaciones principales en Latinoamérica y Europa, se complace anunciar que la Compañía ha exportado con éxito sus cepas de cannabis colombiano registradas en forma de clones vivos, a Europa. Este importante hito representa el primer envío de material de planta viva de cannabis médico a Europa desde Colombia y se espera que acelere el acceso a los mercados europeos mientras la Compañía ejecuta su estrategia de crecimiento de activos en Estados Unidos y Alemania.

A través de sus socios de cadena de suministro certificada EU-GMP en Europa, Khiron planea introducir productos medicinales basados en cannabis de la marca basados en los ya distribuidos por la Compañía en Colombia y Perú. Durante el año pasado, más de 13.000 prescripciones escritas para extractos, formuladas con cepas de cannabis registradas de Khiron, se han emitido a pacientes en Latinoamérica. Mientras la evidencia clínica aumenta, los datos de seguridad y eficacia que surgen de las clínicas de propiedad de Khiron en Latinoamérica servirán como piedra angular del programa de educación médica europeo de la Compañía.

El vídeo del día Hacienda censura la conducta del Rey emérito

Tejinder Virk, director general de Khiron Europe, comentó: "Nuestra experiencia en Colombia y Europa nos dice que los médicos necesitan evidencia clínica sólida para poder confiar en que el cannabis médico es el tratamiento correcto para sus pacientes. Exportando nuestras cepas de cannabis colombianas, podrecemos llevar nuestros extractos latinoamericanos a pacientes europeos, resultando en opciones más amplias para los médicos y resultados para los pacientes más seguros y eficaces. Además, esta importación ofrece una oportunidad para acelerar la comercialización, optimizar nuestra cadena de suministro diversificada global y maximizar la economía".

El modelo empresarial de semilla a paciente integrado verticalmente de Khiron está experimentando actualmente un tremendo crecimiento en Colombia. Hasta la fecha, los productos de cannabis médico de Khiron han mostrado una fuerte evidencia como tratamientos alternativos para dolencias como dolor crónico, ansiedad, insomnio, depresión, depresión, epilepsia, migrañas y enfermedad de Parkinson. Con la prueba de concepto ya validada en Colombia, la Compañía planea construir su éxito en nuevos mercados.

El tiempo de hoy

Acerca de Khiron Life Sciences Corp.

Khiron es una compañía de cannabis CPG y médica de integración vertical con operaciones principales en Latinoamérica, realizando su actividad operativa en Europa y Norteamérica. Khiron es la principal compañía de cannabis de Colombia y la primera compañía con licencia en Colombia para el cultivo, producción, distribución nacional y exportación internacional de productos de cannabis médicos THC altos y bajos. La compañía cuenta con presencia en México, Perú, Uruguay, Brasil, Reino Unido, España y Alemania, donde se ha posicionado para comenzar las ventas de cannabis médico en Alemania y Brasil a principios de 2021.

Aventajándose de ser un innovador y de su aproximación orientada al paciente, Khiron combina la experiencia científica mundial, innovación de producto, infraestructura agrícola, clínica médica de propiedad completa y programas de formación de médico online para impulsar la prescripción y lealtad de marca que hacen frente a las condiciones médicas prioritarias. Su unidad Wellbeing lanzó la primera marca de cuidado de piel CBD en Colombia, con Kuida(TM) comercializándose en múltiples jurisdicciones en Latinoamérica, Estados Unidos y Reino Unido. La compañía está liderada por su cofundador y consejero delegado, Álvaro Torres, junto a un equipo ejecutivo experimentado y diverso formado por el consejo de dirección.

Visite Khiron online en investors.khiron.ca [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3093812-1&h=375497043&u=https%3A%2F%2Finvestors.khiron.ca%2Fcorporate-information&a=investors.khiron.ca] y en Instagram @khironlife.

Notas cautelares

Declaraciones prospectivas

Este comunicado de prensa puede contener "información prospectiva" y "declaraciones de futuro" dentro del significado de la legislación de valores. Toda la información contenida en este comunicado y que no sea de naturaleza histórica podría constituir información de futuro. Khiron no asume la obligación de comentar los análisis, expectativas o declaraciones realizadas por terceros con respecto a Khiron, sus valores o resultados financieros u operativos (según corresponda). Aunque Khiron cree que las expectativas reflejadas en la información prospectiva en este comunicado de prensa son razonables, dicha información prospectiva se ha basado en expectativas, factores y suposiciones sobre eventos futuros que pueden ser inexactos y están sujetos a numerosos riesgos e incertidumbres, algunos de los cuales están más allá del control de Khiron, incluidos los factores de riesgo discutidos en la Declaración de Presentación de Khiron, que está disponible en el perfil SEDAR de Khiron en www.sedar.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3093812-1&h=703471488&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Des%26o%3D2847225-1%26h%3D149595380%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2847225-1%2526h%253D2843033354%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.sedar.com%25252F%2526a%253Dwww.sedar.com%26a%3Dwww.sedar.com&a=www.sedar.com]. La información prospectiva contenida en este comunicado de prensa está expresamente calificada por esta declaración de advertencia y se hace a partir de la fecha de este documento. Khiron niega cualquier intención y no tiene ninguna obligación o responsabilidad, salvo que lo exija la ley, de actualizar o revisar cualquier información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo.

Ni la TSXV ni su proveedor de servicios normativos (como término definido en las políticas de la TSXV) aceptan responsabilidad por la veracidad o precisión de este comunicado.

Contacto de inversores:Paola RicardoE: [email protected][mailto:[email protected]]T: +1 (647) 275-8984

Contacto de medios:Elsa NavarroVicepresidenta de Comunicación E: [email protected][mailto:[email protected]]

Khiron Europe:Tejinder VirkDirector general para EuropaE: [email protected][mailto:[email protected]]

Sitio Web: https://khiron.ca//