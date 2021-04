COMUNICADO: KIIT clasificado 201+ a nivel mundial en Times Higher Education Impact Rankings

-- Ocupa el puesto 86 en "Desigualdades reducidas" a nivel mundial

BHUBANESWAR, India, 27 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- Las buenas prácticas son la mejor respuesta a las palabras dañinas. De esa manera Kalinga Institute of Industrial Technology (KIIT) Deemed to be University, Bhubaneswar sigue siendo un portador de antorchas entre la fraternidad y sus logros no requieren un portavoz. KIIT se ha colocado entre las mejores universidades del mundo en el Times Higher Education (THE) Impact Rankings-2021 anunciado el 21 de abril de 2021. El compromiso de KIIT con el sustento y la equidad recibe el reconocimiento de THE.

En los criterios de la universidad basada en la comunidad y el impacto de la universidad, cada año el Times Higher Education lleva a cabo rankings de instituciones de educación superior en todo el mundo. Como KIIT ha estado cumpliendo todos los criterios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, THE ha clasificado 201+ a KIIT en el ranking general de Impacto. El Ranking de Impacto de Times Higher Education evalúa la responsabilidad social de las universidades de todo el mundo.

Además, se ha situado en el puesto 86 en 'Desigualdades reducidas' de los ODS. Para ello, se ha clasificado dentro de las 100 universidades del mundo al menos en un solo parámetro. KIIT ha conseguido el rango 101+ en 'Asociación para los Objetivos' y 201+ en 'Educación de Calidad & Paz y Justicia & Instituciones Fuertes' cada uno. Es la única universidad en el este de la India en alcanzar un rango tan impresionante. En 2020 KIIT se clasificó en 501+. KIIT también fue el ganador de los 'Premios Asia 2020' en la categoría 'Lugar de trabajo del año' por Times Higher Education.

Los Times Higher Education Impact Rankings son las únicas tablas mundiales de rendimiento que evalúan a las universidades frente a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas. Una comparación muy completa y equilibrada en cuatro áreas amplias como la investigación, la administración, la divulgación y la enseñanza fue realizada por Times Higher Education.

KIIT ha estado progresando con impresionantes rangos en enseñanza de calidad, investigación, publicación, etc. Lo que es más destacable es que KIIT ha estado llevando a cabo su responsabilidad social con sinceridad y dedicación desde sus inicios.

Dr. Achyuta Samanta, fundador, KIIT & KISS, dijo, "Algunas instituciones y universidades se están presentando en el ranking mundial, lo que a su vez es una cuestión de orgullo para el Estado. Estamos contentos de que KIIT Deemed to be University esté entre los primeros en el Ranking de Impacto de Times Higher Education (THE), ya que ha tratado de mantener la excelencia en la responsabilidad social."

