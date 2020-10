COMUNICADO: Kohler Co. lanza Safe Water For All para abordar la crisis mundial de agua y saneamiento

Se compromete a identificar soluciones sostenibles a los desafíos del agua y el saneamiento que impulsarán un impacto medible en las comunidades de todo el mundo

KOHLER, Wisconsin, 1 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- Kohler Co., un líder mundial en el diseño y la innovación de productos de cocina y baño, anunció hoy el lanzamiento de Safe Water For All, una iniciativa para abordar temas apremiantes en torno al acceso al agua, la calidad y la conservación y ampliar la conciencia pública en torno a los problemas del agua. Con su profunda experiencia en agua y saneamiento, Kohler está aprovechando la mentalidad innovadora de sus más de 35.000 asociados, y trabajando con socios para desarrollar y proporcionar soluciones activas para los muchos problemas complejos que dejan a 2.100 millones de personas sin acceso a agua potable y 4.200 millones de personas sin saneamiento saludable.

"La pandemia mundial de COVID-19 ha puesto en un fuerte foco muchos de los problemas preocupantes del agua potable que ya conocemos, pero que no se abordan adecuadamente. Para lograr un cambio positivo y duradero, las empresas deben centrarse en los desafíos que pueden resolver de manera más eficaz, y para Kohler, esto significa agua", dijo Laura Kohler, SVP Human Resources, Stewardship and Sustainability en Kohler Co. " Safe Water For All es nuestro compromiso de abordar la crisis del agua y el saneamiento que sigue afectando a demasiadas personas en todo el mundo".

Hay al menos 2,2 millones de personas en los Estados Unidos que no tienen acceso al agua en casa y 44 millones más con agua corriente que no es segura para beber. Kohler continuará sus asociaciones con organizaciones humanitarias y sin ánimo de lucro líderes como Water Mission [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931075-1&h=2173485993&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931075-1%26h%3D2273026352%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwatermission.org%252F%26a%3DWater%2BMission&a=Water+Mission] y World Vision [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931075-1&h=1628252487&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931075-1%26h%3D1295774546%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.worldvision.org%252F%26a%3DWorld%2BVision&a=World+Vision], para instalar soluciones desarrolladas por el equipo de Innovation for Good como inodoros de bajo flujo y filtros de agua de gravedad en áreas desatendidas de todo el mundo. Más recientemente, las organizaciones se asociaron en un proyecto en Jhagadia, India, para proporcionar a los 462 residentes de la comunidad agua potable a través de la implementación de un sistema de ósmosis inversa (R.O.).

Kohler está ampliando su compromiso de proporcionar acceso al agua potable y al saneamiento activando a sus asociados a través de KOHLER Run for Safe Water [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931075-1&h=1781716577&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2931075-1%26h%3D4166491192%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fnam03.safelinks.protection.outlook.com%252F%253Furl%253Dhttps%25253A%25252F%25252Fwww.kohlercompany.com%25252Fsocial-impact%25252Fsafe-water-for-all%25252Frunning-with-purpose%25252F%2526data%253D02%25257C01%25257Cnyhubs%252540prnewswire.com%25257C1c978d385c3740215a1508d863f10a62%25257C887bf9ee3c824b88bcb280d5e169b99b%25257C1%25257C0%25257C637369234202080973%2526sdata%253DDfFKWqPg%25252B8B4KreyxPFp8Twuu%25252BYREN5l%25252FGvgNa%25252Bu7pw%25253D%2526reserved%253D0%26a%3DKOHLER%2BRun%2Bfor%2BSafe%2BWater&a=KOHLER+Run+for+Safe+Water], un desafío virtual de un mes para crear conciencia sobre los problemas y los fondos para apoyar a las organizaciones benéficas locales. En el área de diseño e innovación de productos, Kohler continúa defendiendo la eficiencia del agua y recientemente fue nombrado ganador de la Excelencia Sostenida 2020 por la U.S. Environmental Protection Agency (EPA), marcando la 11ª vez que la compañía ha ganado un premio WaterSense.

Para saber más sobre Kohler Co. y Safe Water For All y cómo involucrarse, visite www.safewaterforall.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931075-1&h=797249774&u=http%3A%2F%2Fwww.safewaterforall.com%2F&a=www.safewaterforall.com].

Acerca de Kohler CoFundada en 1873 y con sede en Kohler, Wisconsin, Kohler Co. es una de las empresas privadas más antiguas y grandes de América compuesta por más de 35.000 asociados. Con más de 50 plantas de fabricación en todo el mundo, Kohler es un líder mundial en el diseño, innovación y fabricación de productos de cocina y baño; motores y sistemas de energía; gabinetes de lujo y azulejos; y propietario/operador de dos destinos de hostelería y golf de cinco estrellas en Kohler, Wisconsin, y St. Andrews, Escocia. El campo de golf Whistling Straits de Kohler acogerá la Ryder Cup 2020. La compañía también desarrolla soluciones para abordar problemas apremiantes, como agua potable y saneamiento, para comunidades desatendidas de todo el mundo para mejorar la calidad de vida de las generaciones actuales y futuras. Para obtener más información, visite kohlercompany.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2931075-1&h=1749187299&u=https%3A%2F%2Fwww.kohlercompany.com%2F&a=kohlercompany.com].

Contacto de medios:Annie Shafer(920) 457-4441 [email protected][mailto:[email protected]]

