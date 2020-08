COMUNICADO: Kokam presenta un nuevo sistema de baterías para el mercado internacional de los SAI

SEÚL, Corea del Sur, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Kokam [http://kokam.com/] Co., Ltd, empresa filial de SolarEdge [https://www.solaredge.com/] y fabricante de baterías de ion-litio y soluciones energéticas integradas, ha anunciado hoy el lanzamiento de un avanzado y económico sistema de batería para sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Kokam refuerza así su presencia en el mercado de las baterías para SAI con un nuevo sistema de batería que emplea una tecnología innovadora de células para aumentar la tasa C y la densidad energética.

SEÚL, Corea del Sur, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Kokam [http://kokam.com/] Co., Ltd, empresa filial de SolarEdge [https://www.solaredge.com/] y fabricante de baterías de ion-litio y soluciones energéticas integradas, ha anunciado hoy el lanzamiento de un avanzado y económico sistema de batería para sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Kokam refuerza así su presencia en el mercado de las baterías para SAI con un nuevo sistema de batería que emplea una tecnología innovadora de células para aumentar la tasa C y la densidad energética. https://mma.prnewswire.com/media/1245819/UPS_Rack.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1245819/UPS_Rack.jpg] El avanzado sistema de batería, con una potencia máxima de 8 C, está diseñado para prestar servicio en instalaciones de máxima exigencia, como centros de datos, bancos o fábricas de semiconductores, en los que resulta imprescindible un sistema de reserva plenamente operativo y con disponibilidad inmediata en caso de caída de la red eléctrica. El avanzado sistema de batería ocupa un 46% menos y tiene un peso hasta un 20% inferior al de un sistema de batería de ácido-plomo convencional. Su diseño sencillo y compacto facilita el mantenimiento y reduce todavía más el coste total de propiedad, que es hasta un 40% inferior al de los sistemas de baterías de ácido-plomo convencionales. "Ante el aumento de los centros de datos y los problemas de estabilidad de las redes, el mercado de las baterías para SAI está en pleno auge. Por su condición de líder en el mercado de soluciones para baterías, Kokam está en una posición ideal para dar respuesta a este crecimiento a través de la innovación tecnológica", asegura Ike Hong, presidente de Kokam. "El lanzamiento de nuestro nuevo sistema de batería avanzado para el mercado de baterías de SAI aspira a ofrecer una solución económica e innovadora a los actuales problemas de estabilidad de las redes." Kokam ya acepta pre-pedidos para su nuevo sistema avanzado de baterías para SAI. Acerca de Kokam: Kokam es una empresa líder en la fabricación de baterías de ion-litio de alta calidad y soluciones de almacenamiento de energía avanzadas. Gracias a su tecnología en la fabricación de células, Kokam diseña soluciones energéticas de calidad, seguridad, rendimiento y fiabilidad mejoradas. Desde su voluntad de dar respuesta a los desafíos vinculados al almacenamiento de la energía, Kokam desarrolla tecnologías de células adaptadas a las aplicaciones más exigentes y soluciones de diseño para las diferentes capacidades que necesitan los clientes. Las innovadoras soluciones de Kokam para baterías se utilizan en todo el mundo y en diferentes sectores, desde los vehículos eléctricos y los sistemas de almacenamiento de energía hasta el sector aeroespacial y los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Kokam es una empresa filial de SolarEdge, una sociedad cotizada en el índice NASDAQ y líder mundial en tecnologías smart energy. kokam.com. Acerca de SolarEdge: SolarEdge es un líder mundial en tecnologías Smart Energy. Al implementar capacidades de ingeniería de categoría mundial y con un enfoque implacable en la innovación, creamos productos y soluciones smart energy para ofrecer energía a nuestras vidas y conducir el progreso futuro. SolarEdge ha desarrollado una solución de inversor inteligente que ha cambiado la forma de recoger y gestionar la energía en las instalaciones fotovoltaicas. El inversor optimizado en CC de SolarEdge maximiza la generación de energía al tiempo que reduce el coste de la energía producida por la instalación fotovoltaica. Continuando con el avance de la energía inteligente, SolarEdge se dirige a una amplia gama de segmentos del mercado de energía a través de sus soluciones de fotovoltaica, almacenamiento, carga de vehículos eléctricos, baterías, SAI, motores de vehículos eléctricos y servicios de redes. Más información en solaredge.com [https://www.solaredge.com/] Contactos de prensa KokamJin S. JungDirector generalDesarrollo de negocio y [email protected][mailto:[email protected]]+82-31-362-0121 SolarEdge TechnologiesLily SalkinPublic and Media Relations [email protected]+972-522028240 Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1245819/UPS_Rack.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1245819/UPS_Rack.jpg]