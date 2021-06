COMUNICADO: KVD Beauty elige a la famosa maquilladora Nikki Wolff como su directora global de arte

SAN FRANCISCO, 10 de junio de 2021/PRNewswire/ -- La marca de belleza vegana inspirada en tatuajes, KVD Beauty ha presentado a su nueva directora global de arte, la maquilladora británica de reconocimiento a nivel global, Nikki Wolff. Siendo más conocida por crear looks gráficos glamorosos y dominar el llamado brillo natural, Wolff es amada por celebridades, prensa e influencers por igual, sobre todo después de haber trabajado con Dua Lipa, Rosie Huntington-Whiteley, Yara Shahida y Kendall Jenner, entre muchos otros. Su trabajo le ha servido para conseguir una enorme cantidad de seguidores, siendo más de 1,7 millones lo que cuenta en Instagram por medio de su nombre epónimo @Nikki_Makeup.

Como directora global de arte, Wolff pasa a formar parte del equipo global de arte de elevado talento de Veritas, que incluye a @FannyMaurer de Francia, @ChristianSchild de Alemania, @TheSandraSaenz de Estados Unidos y @AnthonyHNguyenMakeup de Estados Unidos. Como parte de su cargo relacionado con el desarrollo e innovación de productos, Wolff sirve además como artista principal en las campañas de marca y los esfuerzos de marketing de KVD Beauty.

"KVD Beauty sigue sorprendiéndome gracias a su innovación de maquillaje de alta calidad y alto rendimiento, que realmente representa el arte del siguiente nivel", explicó la artista de maquillaje de celebridades, Nikki Wolff. "Como miembro dentro de la comunidad de maquilladores, siempre he contado con la marca para ofrecer productos versátiles que me han ayudado en sesiones editoriales, alfombras rojas y más. Para ser un gran maquillador hay que trabajar mucho la experimentación y práctica, y sus productos proporcionan la libertad creativa para conseguir hacerlo. Es un honor asumir el cargo de Directora Global de Arte en KVD Beauty, y me emociona trabajar de forma conjunta en el lanzamiento de nuevos productos y en general, poder formar parte de su legado dentro de la industria del maquillaje".

"Estamos enormemente emocionados por el hecho de colaborar con Nikki Wolff y le damos la bienvenida al equipo de KVD Beauty", explicó Tara Loftis, vicepresidenta global de marketing y relaciones públicas de Kendo Brands. "Hemos seguido su carrera desde sus inicios, además de que nos ha asombrado de forma constante la influencia que ha tenido: Ha pasado a ser una celebridad de Instagram por derecho propio. Su visión y compromiso para con el oficio se alinea perfectamente con la marca. Nos emociona saber de su participación en el proceso de desarrollo de productos mientras KVD Beauty sigue proporcionando maquillaje inspirado en tatuajes para los consumidores".

Con sede en Londres, Wolff se embarcó en su carrera de maquillaje en el prestigioso London College of Fashion. Durante su trabajo allí, consiguió su primer trabajo como aprendiz junto a un fotógrafo de moda maquillando a las modelos. La experiencia sirvió para conseguir conocer mejor el poder del maquillaje y su capacidad para transformar su apariencia. Desde entonces, Wolff se ha convertido en la favorita de muchos famosos e influencers. Wolff ya cuenta con un repertorio de clientes que incluye celebridades y miembros de la alta sociedad de primer nivel, mientras que su trabajo con editoriales importantes como VOGUE, ELLE y Marie Claire le ha servido para conseguir una categoría de alto perfil.

La asociación junto a Nikki Wolff llega justo a tiempo, ya que la marca acaba de presentar el rubor en gel líquido KVD Beauty ModCon, que comenzó a recibir rumores incluso antes de que se llevase a cabo su lanzamiento. Se trata del próximo producto imprescindible de la marca tras el éxito de Good Apple Foundation.

Si desea más información visite kvdbeauty.com y conecte con nosotros a través de @KVDBeauty en Instagram, TikTok, YouTube, Twitter y Facebook.

ACERCA DEL EQUIPO DE GLOBAL VERITAS:

Sandra Saenz (Estados Unidos): Fusionando sus aspiraciones de convertirse en cirujana plástica y pintora, Sandra encontró su pasión en el sector del arte del maquillaje. Se enorgullece de ser la primera maquilladora mexicana que usa hijab y que ha logrado asegurar la representación de una agencia en Estados Unidos.

Anthony Nguyen (Estados Unidos): El maquillaje sirve como salida dedicada a la creación para Anthony, y con ello para contar historias. Es conocido por su versatilidad en la creación de looks altamente innovadores y conceptuales para editoriales, hasta la belleza simplista para la alfombra roja, trabajando con muchas celebridades destacadas y al mismo tiempo en campañas internacionales.

Christian Schild (Alemania): Chris empezó trabajando como peluquero, y al poco tiempo empezó a trabajar como peluquero y maquillador independiente en el año 2010, lo que estimuló su pasión por el maquillaje. No necesitó mucho tiempo para conseguir clientes internacionales dentro de la industria de la belleza y la moda. Es conocido por su mente creativa y su amor por cada pequeño detalle.

Fanny Maurer (Francia): Apasionada por la música, comenzó a trabajar con grupos de rock en giras por Europa y Estados Unidos, y con ello empezó a conocer su amor por los tatuajes. Unos años después, colaboró con artistas de talento de la industria de la moda, exponiéndose al mundo del maquillaje que la llevó a su carrera que ocupa en la época actual.

ACERCA DE KVD BEAUTY:

KVD Beauty significa Kara, Veritas, Decora (Valor, Verdad, Belleza) porque tu verdad es valiosa y hermosa. Creamos un maquillaje de alto nivel y alto rendimiento inspirado en el arte del tatuaje, como nuestro galardonado delineador Tattoo Liner. Con un pigmento de uso prolongado, similar a la tinta y con punta de alta precisión, es indiscutiblemente el santo grial de los delineadores líquidos de ojos. Pero representamos más que solo desempeño: nuestro maquillaje es 100% vegano y libre de crueldad. Nos preocupamos por el planeta y promovemos todo tipo de arte, no solo el maquillaje. Celebramos al individuo a través de la autoexpresión artística y la creatividad ilimitada. Y sobre todo, te damos las herramientas para vivir tu verdad en torno a la belleza.

ACERCA DE KENDO

KENDO BRANDSopera exclusivamente KVD BEAUTY, de la cual es propietaria. KENDO es una innovadora incubadora de marcas de belleza que crea y adquiere marcas de dicho segmento y las convierte en potencias globales: FENTY Beauty de Rihanna, OLEHENRIKSEN Skincare, Marc Jacobs Beauty, Bite Beauty, Lip Lab Stores y KVD Beauty. Las oficinas de KENDO están ubicadas en San Francisco, París, Dubái, Londres, São Paulo, Sídney y Singapur.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1529709/KVD_Beauty_Nikki_Wolff.jpg

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1529708/KVD_Beauty_Group_Headshots.jpg

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/1529707/KVD_Beauty_Logo.jpg