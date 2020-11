COMUNICADO: L'Oréal Paris presenta a Gemma Chan como su nueva portavoz internacional

PARÍS, 17 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Desde el momento en el que rechazó su carrera como abogada para seguir su sueño de actuar, Gemma Chan se ha forjado un camino no convencional a Hollywood. La feminista pertenece a la nueva generación que está cambiando el mundo del cine- siendo un altavoz del cambio y trabajando por ese cambio. La actriz británica ha aumentado su influencia a la hora de conseguir una mayor inclusión en el cine en términos de igualdad de género y diversidad de raza por parte de guionistas, creadores y también de actores. También se ha asociado con ONGs internacionales en campañas por los derechos e igualdad de los niños. Siempre con un rol activo al lado de los más vulnerables de la sociedad, Gemma ha apoyado recientemente a los trabajadores del Reino Unido que se encontraban en primera línea en el apogeo de la pandemia de coronavirus, al ofrecerse como voluntaria en Cook-19 entregando comidas gratis para ayudar a los trabajadores de salud abrumados en Londres.

Para ver el comunicado multimedia, haga clic en: https://www.multivu.com/players/uk/8814251-loreal-paris-announce-gemma-chan-international-spokesperson/ [https://www.multivu.com/players/uk/8814251-loreal-paris-announce-gemma-chan-international-spokesperson/]

FORJANDO SU PROPIO CAMINO

Tras graduarse en Derecho en la Universidad de Oxford en 2004, le ofrecieron un trabajo en uno de los principales bufetes de abogados de Londres, pero lo rechazó. En su lugar, decidió guiarse por su intuición y perseguir una carrera como actriz. Durante un año trabajó como modelo para financiar sus estudios en el Drama Centre London, la escuela de actuación que produjo talentos como Emilia Clarke, Colin Firth y Pierce Brosnan. Los primeros papeles de Gemma fueron en obras locales y en

series como Doctor Who o Sherlock, antes de conseguir su papel estelar en la serie de ciencia ficción Humans. En 2018, irrumpió en Hollywood con la comedia romántica de la década, Crazy Rich Asians, seguida de la primera película de acción de Marvel protagonizada por mujeres, Capitana Marvel que fue un completo éxito internacional. A continuación. Gemma regresó a la televisión británica con el drama de antología I am de Channel 4, de Dominic Savage, escritor y director ganador de un premio

BAFTA. La trilogía explora la experiencia de tres mujeres en momentos emocionalmente crudos, reflexivos y muy personales tratando cuestiones como las relaciones, la presión social, la identidad y el empoderamiento. Gemma recibió críticas muy favorables por su actuación en I am Hannah, de la que es codesarrolladora y co-autora.

UNA VOZ PARA LA INCLUSIÓN

A Gemma Chan ser actriz le da la oportunidad de ser un altavoz en aquellos asuntos que le importa. Ella defiende el feminismo y la inclusividad, valores que está en el corazón de L'Oréal Paris.

Habitualmente la única persona de origen asiático en el set de grabación cuando comenzó su carrera profesional, Gemma ha experimentado de primera mano la necesidad de un cambio cultural - y cómo se ha resistido ese cambio. En 2019, la actriz fundó su propia productora para reafirmar su apoyo a los grupos insuficientemente representados - con la intención de amplificar las voces y ayudar a contra historias sobre minorías. El alcance de su influencia positiva fue reconocido cuando la edición británica del Vogue la coronó como "Fuerza del Cambio", en el número que contaba con la Duquesa de Sussex como editora invitada. Este diciembre Gemma protagonizará con Meryl Streep, miembro de la realeza de Hollywood, la próxima comedia de Steven Soderbergh para HBO, Let them all talk, y el próximo febrero, la actriz hace un esperado retorno a Marvel con Angelina Jolie y Salma Hayek en la franquicia Eternals.

El vídeo del día Médicos reclaman que se anule el RD 29/2020 y más plazas MIR

ACTIVISTA POR EL FUTURO

Gemma es una defensora de los derechos de la mujer y se ha posicionado en contra de la conducta sexual inapropiada en la industria del cine y en la sociedad en general. Fue una de las 190 personas que firmó en 2018 el movimiento "Time's Up" y es un miembro fundador y contribuye de manera financiera en el Fondo de Justifica e Igualdad, el equivalente británico del Fondo Legal de Defensa "Time's Up" que combate el acoso sexual, la agresión y la discriminación. Junto a su trabajo por la diversidad y la igualdad, Gemma es embajadora de las generaciones futuras. Ella es una alta defensora de los derechos de los niños para UNICEF en el Reino Unido.

"Gemma es la prueba del éxito de confiar en ti misma a la hora de perseguir tus sueños y de hablar por otros para ayudarles a conseguir los suyos. Comprometida a las causas con una fuerza inherente femenina, ella es una fuente de inspiración más allá de la pantalla, para ser el cambio en las mujeres jóvenes. Estamos encantados de dar la bienvenida a Gemma" - Delphine Viguier-Hovasse, Presidenta Global de L'Oréal Paris

"Siempre he creído que tenemos que aceptar nuestras diferencias como fortalezas. Estoy encantada de unirme a la familia L'Oréal Paris, una familia con mujeres empoderadas de todos los orígenes para mostrar el poder y la belleza de la diversidad: creer en ti es más necesario que nunca" - Gemma Chan

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1336421/Gemma_Chan__L_Oreal_Paris.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1336421/Gemma_Chan__L_Oreal_Paris.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1336421/Gemma_Chan__L_Oreal_Paris.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1336421/Gemma_Chan__L_Oreal_Paris.jpg]

CONTACTO: Juliette Jacovidis, +33-6-48-49-83-15