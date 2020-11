COMUNICADO: Lancaster se convierte en la primera ciudad de hidrógeno en Estados Unidos (1)

LANCASTER, California, 12 de noviembre de 2020 /PRNewswire/ -- Lancaster (California), primera ciudad de la nación en adoptar la energía del hidrógeno, llega a Japón para reclutar posibles municipios socios en el desarrollo y uso de hidrógeno como combustible limpio de nueva generación.

R. Rex Parris, alcalde de Lancaster, se reunió con representantes gubernamentales japoneses el 6 de noviembre para discutir el hermanamiento de Lancaster, una ciudad al norte de Los Ángeles, con una "ciudad inteligente" en Japón, que se dedica igualmente a integrar hidrógeno en su red eléctrica, distribución, almacenamiento y uso de combustible.

El alcalde Parris se ha comprometido con la transición de hidrógeno en encuentros precios en el ayuntamiento y ha retado a otras ciudades del mundo a elegir el hidrógeno también. Lancaster tiene un récord demostrado de ser la primera en soluciones de energía renovables, demostrando una capacidad de ejecutar iniciativas energéticas. Él confía en que Japón pueda ser la primera parada en una ruta para que las ciudades de todo el mundo empiecen a utilizar hidrógeno.

El alcalde Parris desarrolló una visión para el hidrógeno como nueva forma de descarbonizar la ciudad, una misión en la que se embarcó hace más de una década. Atrajo a compañías que ya han creado proyectos de hidrógeno innovadores y están siendo desarrollados con grandes compañías como Hitachi Zosen Inova. El alcalde desarrolló luego un plan completo para la ciudad para lograr sus objetivos de hidrógeno, anunciándolo públicamente en las reuniones del ayuntamiento para implicar a residentes locales e informar al público de las ventajas del hidrógeno para Lancaster. Recientemente, más compañías y otras ciudades han visto el éxito de Lancaster y quieren unirse al movimiento siguiendo el plan de la ciudad.

El hidrógeno tiene ventajas de largo alcance que incluyen mejorar la calidad del aire, demostrando una fuente de energía segura y fiable, reduciendo las emisiones de gases de efecto invernadero y creando empleos de alta cualificación. El hidrógeno es abundante en nuestro entorno. El hidrógeno puede producirse desde diversos recursos nacionales con el potencial de las emisiones de gas de efecto invernadero cercanas a cero. El hidrógeno como alternativa al combustible surge de su capacidad para impulsar las células de combustible con producción nacional, tiempos de repostaje rápidos y alta eficiencia. En torno a la mitad de la población estadounidense vive en áreas donde los niveles de contaminación aérea son suficientemente altos como para afectar negativamente a la salud pública y al medio ambiente.

"El hidrógeno es el futuro, es la estrategia de descarbonización del futuro y lideraremos el esfuerzo con otras ciudades siguiendo los pasos de Lancaster", dijo el alcalde Parris a la delegación de Japón, que incluyó a Imai, cónsul del Consulado General de Japón y Saeki, director ejecutivo de la Japan External Trade Organization. "Lancaster es la primera ciudad de hidrógeno de América". Lancaster está empezando las relaciones de hermanamiento con otras ciudades que buscan imitar la estrategia de Lancaster, compartiendo un mapa de ruta. El alcalde Parris concibe otras ciudades de nivel 2 como candidatos excelentes. "La transición al hidrógeno no tiene que limitarse a las grandes ciudades más famosas del mundo. De hecho, las ciudades de nuestro tamaño pueden hacer algunas cosas que ellos no. Los actuales planes incluyen construir estaciones de repostaje de hidrógeno para vehículos ligeros y pesados. Apoyamos los objetivos del estado para las reducciones de GHG y el hidrógeno es una gran manera de alcanzarlos más rápido". Debería señalarse que, en una reciente subvención del Estado de California, la mayor parte de la cuantía de 100 millones de dólares se dedicó a los grandes centros de población urbanos. Lancaster no se desanima.

Tras el desarrollo de una enorme capacidad de generación solar, el ayuntamiento de la ciudad de Lancaster tiene la capacidad para impactar drásticamente en el status quo de la energía. Muchos cambios no deberían producirse a nivel estatal o federal. Lancaster fundó su propia compañía de servicios, Lancaster Choice Energy, y ofreció a los residentes energía verde generada localmente a precios más bajos y generando ingresos para la ciudad. Lancaster continuó convirtiéndose en la primera ciudad en pasar a ser cero neto, generando más energía limpia que la consumida. Lancaster fue también la primera ciudad que necesitó que todas las nuevas casas tuvieran energía solar y con los socios comunitarios pudieron construir la primera flota de autobuses totalmente eléctricos a gran escala.

"A lo largo del camino, nos dimos cuenta de que los electrones no son necesariamente el mejor medio para almacenar energía", explicó el alcalde sobre el cambio de estrategia. "El hidrógeno puede almacenarse fácilmente y por largos periodos, incluyendo en la red de gas existente. Es el recurso perfecto para equilibrar la red con nuestra gran cantidad de recursos renovables intermitentes, que solo funcionan cuando el sol brilla y el viento sopla".

Actualmente, SGH2 está trayendo una planta de producción de hidrógeno verde a Lancaster. La planta gasificará residuos de papel mixtos reciclados para producir hidrógeno verde que reduce las emisiones de carbono entre dos y tres veces más que el hidrógeno verde producido utilizando electrólisis y energía renovable, y es entre cinco y siete veces más barato. Desarrollada por el científico de la NASA, el doctor Salvador Camacho y el consejero delegado de SGH2, el doctor Robert T. Do, biofísico y médico, la ciudad de Lancaster alojará y será copropietaria de la planta de producción de hidrógeno verde. "El mundo necesita algunas buenas noticias ahora y las tenemos. Asequible, producido en masa y fiable, el hidrógeno verde es el enlace que falta necesario para descarbonizar el mundo", dijo el doctor Do.

Otros proyectos en Lancaster incluyen una planta de gasificación y la planta de digestión anaeróbica de 100 millones de dólares de Hitachi Zosen Inova que genera gas natural renovable (RNG) de residuos orgánicos para la conversión a hidrógeno limpio.

"HZI ve cómo el hidrógeno se convierte en una parte importante de la infraestructura de energía primero en California y luego en todo Estados Unidos", dijo Lex Heslin, desarrollador de proyecto sénior para la compañía de energía Hitachi Zosen Inova. "A nivel estatal, California está adoptando hidrógeno y ganando atención nacional. Hoy un artículo en el New York Times citaba el reciente dinamismo de California en transición a la energía del hidrógeno y sus posibilidades. Lancaster está decidida a hacer más de lo esperado a nivel local".

El hidrógeno ha estado ganando tracción en todo el mundo mientras los gobiernos se comprometen con la energía limpia. Lancaster se dedica al hidrógeno, atrayendo a inversores, construyendo instalaciones de vanguardia y apoyando a nuevas compañías con permisos avanzados, contratación urbana, apoyo de infraestructura, construcción de flota y educación del consumidor. "El hidrógeno es el futuro e invitamos a otras ciudades a unirse a nosotros en la ruta hacia la descarbonización como una forma de abordar el cambio climático". La visión y compromiso de alto nivel del alcalde Parris junto con el desarrollo de un plan integral para lograr una transición al hidrógeno ha llevado a la aprobación y compra del ayuntamiento y al público al éxito en atraer la inversión de hidrógeno. El foco ahora es ampliar el alcance para incluir educación, investigación y desarrollo y la cooperación internacional objetiva con ciudades con la misma idea.

