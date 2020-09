COMUNICADO: Se lanza Amazfit Band 5 el 21 de septiembre (2)

Creada en septiembre de 2015, Amazfit es una marca privada propiedad de Huami Technology , que ofrece siete series de productos smartwatch y brazaletes, incluyendo su serie Stratos, serie Basic, serie Flagship, serie Health, serie Fashion, serie Outdoor y serie X. Amazfit proporciona además hardware relacionado con el deporte y la salud, incluyendo los auriculares deportivos TWS, cintas caminadoras inteligentes, escalas de cuerpo inteligentes y prendas deportivas. Con un diseño impresionante y artesanía, los productos de relojes inteligentes Amazfit han conseguido numerosos premios, como el German iF Industrial Design Award y el Red Dot Design Award. En la actualidad, los productos Amazfit han llegado a los mercados de más de 70 países y regiones, incluyendo Estados Unidos, Alemania y Japón. Según un informe de seguimiento de mercado de dispositivos global IDC que se pueden llevar, en la primera mitad del año 2020, los relojes de Amazfit se hicieron con la mayor cuota de mercado de relojes para adultos en Italia, España, La India y otras regiones, estando entre los principales productos en regiones como China, Alemania, Francia, Rusia y Brasil.

Más detalles disponibles en https://en.amazfit.com/about.html [https://en.amazfit.com/about.html]

Huami Technology, que realiza operaciones desde el año 2013, es un proveedor de servicios de cuidado de la salud basado en nube que ofrece las tecnologías inteligentes líder en el mundo que se pueden llevar. Desde febrero de 2018, Huami Technology cotiza en la New York Stock Exchange (NYSE) (código de bolsa: HMI).

Contacto para [email protected][mailto:[email protected]]

([1]) Test de vida de batería en condiciones de laboratorio, podría variar según su uso y condiciones.([2] )El precio de venta al por menor podría variar según los mercados.([3] )El Built-in Alexa de Amazfit Band 5 estará disponible en breve en la actualización de OTA si está disponible el mercado Alexa. Cuando esté disponible, las notificaciones aparecerán por medio de la Zepp APP (anteriormente denominada Amazfit APP) y su dispositivo. El OTA push time podría variar según los mercados.([4] )Este producto no es un dispositivo médico. Todos los datos y evaluaciones no deben ser utilizados para su diagnosis médica o control médico.([5]) Según la AI Innovation Conference Keynote de Huami, junio de 2020([6] )The Science of PAI. Los investigadores han utilizado los datos del HUNT Study para validar PAI. El HUNT Study es uno de los mayores estudios de salud realizados, y lo llevó a cabo la Facultad de Medicina de la Norwegian University of Science and Technology ganadora del Premio Nobel. Contiene una base de datos única de historias médicas personales y familiares de más de 45.000 personas en más de 25 años. https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm [https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm]([7] )Al aplicar el algoritmo PAI a los datos de HUNT, los investigadores han descubierto que cuando las personas se ejercitan de forma consistente en intensidades iguales para mantener 100 PAI, se ha asociado con un riesgo reducido de mortalidad por enfermedad cardiovascular en una media de un 25% y un riesgo reducido de mortalidad de otras enfermedades relacionadas con el estilo de vida para hombres y mujeres de todas las edades. Han visto además que el mantenimiento de 100 PAI se asoció a un aumento de la esperanza de vida en una media de 5 años. Datos de https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm [https://www.paihealth.com/science-of-pai/default.htm] enlace original https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=fd1pf7owi [https://cdn.flipsnack.com/widget/v2/widget.html?hash=fd1pf7owi], consultado además https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(16)31069-5/abstract [https://www.amjmed.com/article/S0002-9343(16)31069-5/abstract]([8]) Ver notas a pie de página anteriores.([9] )El test de la vida de batería se llevó a cabo en condiciones de laboratorio, podría variar según el uso y las condiciones.([10]) El dispositivo ha superado el test de nivel de resistencia al agua de 5 ATM llevado a cabo por instituciones de terceras partes.([11]) Llegará gracias a la actualización de OTA. El mercado de Estados Unidos será el primero. Después pasará a otros mercados cuando Alexa esté disponible.

Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1275355/Amazfit_Band_5.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1275355/Amazfit_Band_5.jpg]

CONTACTO: CONTACTO: Yunya Liu, +86-15999658480

Sitio Web: http://en.amazfit.com/about.html/