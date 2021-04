COMUNICADO: Se lanza oficialmente China•Shaoxing "Wanmu Qianyi" Global Innovation Competition

SHAOXING, China, 26 de abril de 2021 /PRNewswire/ -- 2021 China•Shaoxing "Wanmu Qianyi" Global Innovation Competition ahora está abierto para el registro, que es organizado por el Comité Municipal de CPC Shaoxing, el Gobierno Municipal de Shaoxing y la Oficina de Recursos Humanos Municipales y Seguridad Social de Shaoxing, y emprendido por Haijiao Technology. Los talentos extranjeros están sinceramente invitados a participar en el concurso. El concurso proporcionará a los talentos conexiones y oportunidades de entrada con más de 100 empresas conocidas. Al mismo tiempo, se proporcionan generosas bonificaciones y subsidios, y los ganadores pueden recibir un premio en efectivo de hasta 50.000 CNY y una asignación salarial de 5 millones de CNY.

La inscripción ha comenzado. Rellene el formulario de solicitud y envíelo antes del 15 de mayo. Los participantes deben tener un título de doctorado y experiencia laboral en empresas de renombre mundial. Tomaremos la iniciativa de contactar con los talentos cualificados. Afectado por la epidemia, este concurso será principalmente online. No se cobrará ninguna tasa a los participantes en este concurso, y el impuesto sobre la renta individual de la bonificación final del concurso debe ser declarado por el ganador.

Shaoxing es una hermosa y rica ciudad situada en el delta del río Yangtsé de China. Cuenta con un ambiente hermoso y habitable y es conocida como la Venecia del Este. Shaoxing tiene una economía desarrollada con un PIB de más de 600.000 millones de CNY en 2020 y 63 empresas cotizadas. Shaoxing está desarrollando vigorosamente circuitos integrados, materiales poliméricos, medicina biológica y otras industrias, y necesita urgentemente talentos relevantes de alto nivel. Invitamos sinceramente a talentos de todo el mundo a venir a Shaoxing para la innovación y el emprendimiento.

Acerca de Haijiao Technology:

Zhejiang Haijiao Human Resources Co., Ltd. (Haijiao Technology) es una agencia de servicios de reclutamiento de talento profesional y una agencia de caza de talentos de alto nivel en el extranjero que se centra en servir a talentos de alto nivel en el extranjero y proyectos de ciencia y tecnología. La Compañía ha estado comprometida con la introducción, implementación y formación de talentos científicos y tecnológicos extranjeros y proyectos de innovación desde sus inicios. Con sede en el Overseas High-Level Talents Innovation Park de Hangzhou Future Science and Technology City, la Compañía tiene 4 filiales y 8 oficinas.

Para obtener información más detallada sobre el registro, póngase en contacto con:

Contacto: Wu, +86 13656672497

WeChat: 13656672497

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/vincy-wu-9b19b220b/

-E-mail: haijiao968@163.com