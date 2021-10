COMUNICADO: Lanzamiento de la estrategia de transición de la Coalición Getting to Zero

-- Foro Marítimo Mundial: Lanzamiento de la estrategia de transición de la Coalición Getting to Zero con una acción concertada de colaboración, la descarbonización total del transporte marítimo internacional para 2050 es posible

LONDRES, 27 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- La Coalición Getting to Zero ha presentado hoy su "Estrategia para la transición al transporte marítimo con cero emisiones", un estudio exhaustivo de las medidas que deben adoptar los gobiernos, la industria y los organismos internacionales para lograr una transición hacia las cero emisiones en 2050.

El transporte marítimo ha experimentado transiciones en el pasado y puede hacerlo de nuevo. El informe, elaborado por University Maritime Advisory Services (UMAS) para la Coalición Getting to Zero, demuestra que esta transición es una oportunidad para crear nuevos mercados, nuevas tecnologías y nuevos puestos de trabajo, junto con beneficios generales para la sociedad.

La Estrategia es el primer gran informe sobre el transporte marítimo que aúna la teoría de la transición con la tecnoeconomía. Ofrece nuevas perspectivas sobre los elementos esenciales de dicha transición: los requisitos políticos, técnicos, económicos y comerciales, y las acciones necesarias del sector para cumplirlos.

"Desde 2018, el debate sobre la descarbonización ha estado dominado por las deliberaciones sobre la elección de combustible del sector y las posibilidades de fijación de precios del carbono en IMO. Este estudio muestra que la descarbonización del transporte marítimo necesita una perspectiva más amplia y una mayor atención a las numerosas palancas de cambio que pueden y deben ser accionadas, incluso a nivel nacional y regional", dijo el Dr. Tristan Smith, profesor asociado delUCL Energy Institute y autor principal del informe.

El informe concluye que la vía del combustible no está predeterminada, sino que se verá afectada por las decisiones de los próximos años. Sin embargo, en este momento de la transición del transporte marítimo, las acciones comerciales y políticas más urgentes son las que pueden contribuir a aumentar la producción y el uso de combustibles escalables de cero emisiones derivados del hidrógeno.

"El liderazgo de la industria, la colaboración y la inversión en la fase inicial, tanto del sector privado como del público, son fundamentales para poner en marcha la transición y reducir los costes y los riesgos. Si alcanzamos un 5 por ciento de combustibles con cero emisiones en el transporte marítimo para 2030, podemos crear el punto de inflexión que permitirá una rápida difusión en las décadas siguientes. Calculamos que alrededor del 10% del consumo total de combustible del transporte marítimo presenta condiciones prometedoras para la transición a los combustibles de emisiones cero durante la década de 2020, lo que pone este objetivo al alcance de la mano", declaró Jesse Fahnestock, Jefe de Investigación y Análisis del Foro Marítimo Mundial, durante la presentación de la Estrategia de Transición en la Cumbre Anual del Foro Marítimo Mundial en Church House, Londres.

El informe subraya que la transición hacia la descarbonización total para 2050 es posible, pero todos los actores deben prepararse a su manera. Aquellos países y empresas con potencial para apoyar y desplegar el transporte marítimo de emisiones cero en esta década deben empezar a trabajar juntos para hacerlo. Los que se enfrentan a mayores barreras para la acción deben preparar estrategias flexibles y sólidas para el rápido cambio que se avecina. Y todas las partes deben trabajar para permitir una acción sólida a nivel mundial a través de IMO.

"El éxito no consiste en encontrar una única vía de actuación, sino una serie de acciones por parte de las distintas partes interesadas, que pueden reforzarse y complementarse entre sí para descarbonizar completamente el sector de aquí a 2050", afirmó Margi Van Gogh, responsable de Cadena de Suministro y Transporte del Foro Económico Mundial.

La Estrategia para la Transición al Transporte Marítimo con Cero Emisiones fue preparada por UMAS para la Coalición Getting to Zero con la financiación de la Mission Possible Partnership (MPP).

Acerca de la Coalición Getting to Zero

La Coalición Getting to Zero es una plataforma de colaboración liderada por la industria que reúne a las principales partes interesadas de toda la cadena de valor marítima y de los combustibles con el sector financiero y otros comprometidos a hacer que los buques de emisiones cero comercialmente viables sean una realidad escalable para 2030. La Coalición Getting to Zero es una asociación entre el Foro Marítimo Mundial, Friends of Ocean Action y el Foro Económico Mundial.

Acerca del Foro Marítimo Mundial

El Foro Marítimo Mundial es una organización internacional sin ánimo de lucro comprometida con la configuración del futuro del comercio marítimo mundial para aumentar el desarrollo económico sostenible a largo plazo y el bienestar humano.

Acerca de Friends of Ocean Action

Friends of Ocean Action es un grupo único de más de 55 líderes mundiales de empresas, organizaciones internacionales, la sociedad civil, la ciencia y el mundo académico que están impulsando soluciones escalables para los retos más acuciantes a los que se enfrenta el océano. El Foro Económico Mundial, en colaboración con el Instituto de Recursos Mundiales, es su anfitrión.

Acerca de Foro Económico Mundial

El Foro Económico Mundial es la Organización Internacional para la Cooperación Público-Privada. El Foro reúne a los principales líderes políticos, empresariales, culturales y de otro tipo de la sociedad para dar forma a las agendas globales, regionales e industriales. Fue creado en 1971 como una fundación sin ánimo de lucro y tiene su sede en Ginebra, Suiza. Es independiente, imparcial y no está vinculado a ningún interés especial.

Acerca de UMAS

UMAS ofrece servicios de consultoría y lleva a cabo investigaciones para una amplia gama de clientes en los sectores público y privado utilizando modelos del sistema de transporte marítimo, big data de transporte marítimo y análisis cualitativos y de ciencias sociales de la estructura política y comercial del sistema de transporte marítimo. El trabajo de UMAS se apoya en datos de última generación respaldados por modelos y prácticas de investigación rigurosos, lo que hace que UMAS sea líder mundial en dos áreas clave: el uso de big data para comprender los factores que impulsan las emisiones del transporte marítimo y el uso de modelos para explorar la transición del transporte marítimo hacia un futuro con cero emisiones. Para más información, visite: www.u-mas.co.uk