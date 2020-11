COMUNICADO: El lanzamiento de software de Apstra acelera la velocidad y fiabilidad del despliegue

- El lanzamiento de software de Apstra acelera la velocidad y fiabilidad del despliegue y operación de las redes SONiC en el centro de datos La siguiente evolución de Apstra en Redes Basadas en la Intención se orienta a acelerar y simplificar el despliegue y operaciones de redes SONiC MENLO PARK, California, 17 de noviembre 2020 /PRNewswire/ -- Apstra [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2983800-1&h=4191081542&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2983800-1%26h%3D2214744831%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapstra.com%252F%26a%3DApstra&a=Apstra], el pionero de Redes Basadas en la Intención (IBN) y compañía de software multinacional, ha modernizado su software de automatización, validación y análisis de red de centro de datos líder en la industria con importantes mejoras operacionales y de fondo en SONiC (Software for Open Networking in the Cloud). Las mejoras de software eliminan las complejidades de despliegue y las dificultades operacionales que eran barreras de entrada para SONIC.

Las mejoras de software eliminan las complejidades de despliegue y las dificultades operacionales que eran barreras de entrada para SONIC. Apstra ha continuado ofreciendo su compromiso SONiC para aumentar drásticamente la velocidad y fiabilidad de cómo se despliegan y operan las redes SONiC en el centro de datos para cumplir rápidamente la innovación y las necesidades empresariales. Apstra se integra con SONiC, desarrollada por Microsoft y el Open Compute Project (OCP), para configurar y automatizar el fácil despliegue y operación en su red de centro de datos. https://mma.prnewswire.com/media/1335824/Apstra_SONiC.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1335824/Apstra_SONiC.jpg] Apstra y SONiC respaldan protocolos que son críticos para el espacio empresarial. Ahora, todos los clientes empresariales percibirán los importantes beneficios y eficientes de la red abierta que las compañías de hiper-escala y escala web han reconocido durante años. El último lanzamiento de software de Apstra incluye: -- Soporte comercial de vendedor único para SONiC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2983800-1&h=2327905655&u=https%3A%2 F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2983800-1%26h%3D352950 5997%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapstra.com%252Fsolutions%252Fsonic-data-c enter-network-automation%252F%26a%3DCommercial%2Bsingle-vendor%2Bsupport %2Bfor%2BSONiC&a=Soporte+comercial+de+vendedor+%C3%BAnico+para+SONiC] -- Mejoras de software centradas en la estabilidad, escalabilidad y operaciones -- Mejoras de funcionalidad como Data Center Interconnect [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2983800-1&h=709403376&u=https%3A%2F %2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2983800-1%26h%3D2944591 398%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapstra.com%252Fsolutions%252Fdata-center-i nterconnect-designs-and-implementation%252F%26a%3DData%2BCenter%2BInterc onnect&a=Data+Center+Interconnect], Top-of-Rack, y paridad de la función Spine con vendedores de redes comerciales Las mejoras mencionadas permiten una automatización de red avanzada de día 0-2 para simplificar la gestión de la red del centro de datos drásticamente, automatizando su red de centro de datos, operaciones, resolución de problemas y seguridad de despliegues SONiC. Para ello, Apstra empodera a las empresas para estandarizar un modelo operacional consistente en varios vendedores de hardware y sistemas operativos de red, como SONiC, Juniper, Arista, Cisco, Cumulus, Dell y VMware. El vídeo del día Médicos reclaman que se anule el RD 29/2020 y más plazas MIR "Apstra elimina las barreras de entrada y es un habilitador estratégico para empresas que despliegan y operan SONiC", destacó Mansour Karam, cofundador y presidente de Apstra. "El software de Apstra resume la complejidad del Switch OS para presentar un modelo operacional consistente en todas las opciones de Switch OS, incluyendo SONiC". Además, la solución combina hardware líder en la industria, automatización y análisis, permitiendo las transformaciones de centro de datos empresarial mientras aprovechan las redes abiertas para eliminar la dependencia de los vendedores. Apstra es un fuerte defensor de la disgregación de red y estamos firmes en nuestro compromiso por ofrecer operaciones de infraestructura llave en mano, automatizadas y de hardware independiente a escala. La integración de Apstra con la última versión de SONiC expande las opciones para empresas para desplegar redes de centros de datos eliminando las restricciones y complejidades del hardware. "Este lanzamiento de software es el resultado de escuchar a nuestros clientes y alinear nuestro ciclo de innovación para cubrir sus necesidades", explicó Jeff Jones, vicepresidente sénior de ventas en Apstra. "Ofrece nuestras capacidades de automatización, validación y análisis basadas en intención sin precedentes, que nuestros clientes están utilizando hoy en sus redes Arista, Cisco, Cumulus. Dell, Juniper y VMware para SONIC". Apstra empodera a las organizaciones a automatizar todos los aspectos de red SONiC, incluyendo las fases de diseño, construcción, despliegue y operación. La solución IBN líder utiliza análisis basado en intención para validar continuamente la red, eliminando la complejidad, vulnerabilidades y resultados de una red segura y resistente. Para saber más sobre la transformación de su empresa con Apstra, visite https://apstra.com/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2983800-1&h=1472786032&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2983800-1%26h%3D383832203%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fapstra.com%252F%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fapstra.com%252F&a=https%3A%2F%2Fapstra.com%2F]. Acerca de Apstra, Inc Apstra® es una compañía de software multinacional que ofrece una solución unificada para automatizar la arquitectura y operaciones de la red de centro de datos. El producto insigne de Apstra, AOS, empodera a las organizaciones para automatizar todos los aspectos del diseño, construcción, despliegue y operación de sus redes, permitiéndoles realizar cambios a sus redes rápida y fiablemente, mientras hacen un uso eficiente del capital humano y se libran de la dependencia de los vendedores de hardware. Las organizaciones que utilizan AOS han visto una reducción de más del 80 por ciento en OpEx, una mejora del 99 por ciento en la agilidad y más del 70 por ciento de mejoras en fiabilidad. AOS utiliza el análisis avanzado basado en intentos de Apstra para validar continuamente la red, eliminando por tanto la complejidad, vulnerabilidades e interrupciones que resultan en una red segura y resistente. Apstra, fundada en 2014 por los líderes de la industria de redes establecidos y demostrados David Cheriton, Mansour Karam y Sasha Ratkovic, tiene su sede en Menlo Park, California, con oficinas en todo el mundo. https://mma.prnewswire.com/media/1166841/Apstra_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1166841/Apstra_Logo.jpg] Foto -- https://mma.prnewswire.com/media/1335824/Apstra_SONiC.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2983800-1&h=3790471093&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2983800-1%26h%3D3479730462%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1335824%252FApstra_SONiC.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1335824%252FApstra_SONiC.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1335824%2FApstra_SONiC.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1166841/Apstra_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2983800-1&h=2738977824&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2983800-1%26h%3D2563835534%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1166841%252FApstra_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1166841%252FApstra_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1166841%2FApstra_Logo.jpg] (CONTINUA)