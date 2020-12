COMUNICADO: Largo Resources lanza Largo Clean Energy (1)

- Largo Resources lanza Largo Clean Energy, con la que creará un proveedor líder en almacenamiento de energía renovable, sostenible e integrado verticalmente -- El lanzamiento de Largo Clean Energy crea un negocio de batería de flujo de reducción de oxígeno de vanadio ("VRFB") integrado verticalmente y líder en la industria para ofrecer sistemas de almacenamiento de energía limpia al mercado de almacenamiento de energía renovable, de rápido crecimiento y larga duración. -- La adquisición de 12 familias de patentes previamente propiedad de VionX Energy Corp. ("VionX Energy") con cobertura en jurisdicciones clave permitirán a Largo Clean Energy desplegar los sistemas de batería de VionX Energy bajo la marca VCHARGE± de Largo Clean Energy. -- Incorporación de miembros de equipos técnicos previamente empleados por VionX Energy con décadas de experiencia en VRFB. -- Más de 150 millones de dólares estadounidenses de inversión por parte de VionX Energy en tecnología VRFB comercialmente demostrada y optimizaciones operacionales. -- VCHARGE± System: Combinación de tecnología de procesamiento de electrolitos VRFB, uso de tecnología de pila de batería de flujo y suministro de vanadio de alta pureza de Largo requerido en la fabricación de electrolito de vanadio resultará en ventajas competitivas sin precedentes. -- Ofrece a Largo Resources oportunidades comerciales y de crecimiento adicionales para sus productos de vanadio de alta pureza en economías generales atractivas. -- Alineada con el objetivo de Largo Resources de contribuir a un futuro con menor consumo de carbono mediante el avance de despliegues de almacenamiento de energía en todo el mundo. -- Oportunidad de aumentar significativamente el valor de los accionistas -- Webcast y conferencia telefónica para discutir la transacción de tecnología Largo Clean Energy y VCHARGE±: Miércoles, 9 de diciembre de 2020 a las 10:00 a.m. ET TORONTO, 9 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Largo Resources Ltd. ("Largo" o la "compañía") (OTCQX: LGORF) se complace anunciar el lanzamiento de Largo Clean Energy Corp. ("Largo Clean Energy"), una compañía recientemente formada en Delaware (EE.UU.) cuyo objetivo será ofrecer sistemas de batería de flujo de reducción de oxígeno de vanadio seguros y de larga duración para el mercado de almacenamiento de energía renovable global de rápido crecimiento. Largo Clean Energy ha adquirido tecnología VRFB superior que fue previamente propiedad de VionX Energy, una compañía que se ha visto implicada en el mercado del almacenamiento de energía renovable desde 2002.

- Largo Resources lanza Largo Clean Energy, con la que creará un proveedor líder en almacenamiento de energía renovable, sostenible e integrado verticalmente -- El lanzamiento de Largo Clean Energy crea un negocio de batería de flujo de reducción de oxígeno de vanadio ("VRFB") integrado verticalmente y líder en la industria para ofrecer sistemas de almacenamiento de energía limpia al mercado de almacenamiento de energía renovable, de rápido crecimiento y larga duración. -- La adquisición de 12 familias de patentes previamente propiedad de VionX Energy Corp. ("VionX Energy") con cobertura en jurisdicciones clave permitirán a Largo Clean Energy desplegar los sistemas de batería de VionX Energy bajo la marca VCHARGE± de Largo Clean Energy. -- Incorporación de miembros de equipos técnicos previamente empleados por VionX Energy con décadas de experiencia en VRFB. -- Más de 150 millones de dólares estadounidenses de inversión por parte de VionX Energy en tecnología VRFB comercialmente demostrada y optimizaciones operacionales. -- VCHARGE± System: Combinación de tecnología de procesamiento de electrolitos VRFB, uso de tecnología de pila de batería de flujo y suministro de vanadio de alta pureza de Largo requerido en la fabricación de electrolito de vanadio resultará en ventajas competitivas sin precedentes. -- Ofrece a Largo Resources oportunidades comerciales y de crecimiento adicionales para sus productos de vanadio de alta pureza en economías generales atractivas. -- Alineada con el objetivo de Largo Resources de contribuir a un futuro con menor consumo de carbono mediante el avance de despliegues de almacenamiento de energía en todo el mundo. -- Oportunidad de aumentar significativamente el valor de los accionistas -- Webcast y conferencia telefónica para discutir la transacción de tecnología Largo Clean Energy y VCHARGE±: Miércoles, 9 de diciembre de 2020 a las 10:00 a.m. ET TORONTO, 9 de diciembre de 2020 /PRNewswire/ -- Largo Resources Ltd. ("Largo" o la "compañía") (OTCQX: LGORF) se complace anunciar el lanzamiento de Largo Clean Energy Corp. ("Largo Clean Energy"), una compañía recientemente formada en Delaware (EE.UU.) cuyo objetivo será ofrecer sistemas de batería de flujo de reducción de oxígeno de vanadio seguros y de larga duración para el mercado de almacenamiento de energía renovable global de rápido crecimiento. Largo Clean Energy ha adquirido tecnología VRFB superior que fue previamente propiedad de VionX Energy, una compañía que se ha visto implicada en el mercado del almacenamiento de energía renovable desde 2002. https://mma.prnewswire.com/media/1360415/Largo_Resources_Ltd__Largo_Resources_Launches_Largo_Clean_Energy.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1360415/Largo_Resources_Ltd__Largo_Resources_Launches_Largo_Clean_Energy.jpg] Paulo Misk, director general y consejero delegado de Largo, destacó "La adquisición de tecnología de procesamiento de electrolitos VRFB patentada junto con el uso del diseño de pila de batería de flujo líder en la industria y el suministro de vanadio de alta pureza y fiabilidad de Largo ha culminado en la formación de un negocio de almacenamiento de energía renovable posicionado de forma única. También hemos contratado a miembros d equipos clave previamente empleados por VionX Energy que creemos que han desarrollado una de las tecnologías VRFB más avanzadas del mundo y al combinarse con las capacidades operaciones y comerciales demostradas de Largo Resources resultarán en sinergias inmediatas y ventajas competitivas sin precedentes. Estamos muy contentos de dar la bienvenida a este nuevo equipo a nuestra organización y tras el lanzamiento de Largo Clean Energy, esperamos impulsar la nueva adopción de VRFB en todo el mundo y capturar una mayor cuota de mercado del sector de almacenamiento de energía renovable de rápido crecimiento. Este enfoque prospectivo también ofrece a los inversores nuevos y existentes una oportunidad escasa de capturar valor desde una inversión en almacenamiento de energía renovable integrada verticalmente con un enfoque en reducir las emisiones de carbono en todo el mundo". Y añadió: "La tecnología VRFB y el sistema de procesamiento de electrolito de vanadio patentado puede ofrecer rendimiento de coste competitivo en un ciclo de vida de más de 20 años con degradación nominal. En general, la VRFB es intrínsecamente segura sin riesgo de incendio por incremento térmico. Adicionalmente, el electrolito de vanadio contenido puede reciclarse para reutilización en otras instalaciones de VRFB al final de la vida de la batería. Confiamos en que estos atributos esenciales hagan de las aplicaciones de VRFB una de las opciones más seguras y más sostenibles ofrecidas en el mercado del almacenamiento de la energía renovable". "Mirando hacia delante, estamos muy ilusionados de empezar a trabajar con esta avanzada tecnología VRFB para capitalizar las nuevas oportunidades de almacenamiento de energía renovable en todo el mundo. Los ingresos de Largo seguirán estando ampliamente impulsados por las ventas en la industria global del acero y mercados aeroespaciales y químicos de alta pureza, pero dado que la demanda de vanadio de los despliegues de VRFB global se expande en los próximos años, esperamos un importante crecimiento en el sector de VRFB. El lanzamiento de Largo Clean Energy también ofrece a Largo flexibilidad adicional para desplegar más de su producción de vanadio de alta pureza en productos de almacenamiento de energía. Nuestro objetivo es seguir contribuyendo a un futuro de menor consumo de carbono a través del suministro de nuestros productos de vanadio de calidad excepcional y mediante el despliegue de los sistemas VCHARGE± de Largo Clean Energy", concluyó. Largo Clean Energy - Un proveedor líder en almacenamiento de energía renovable integrada verticalmente El lanzamiento de Largo Clean Energy crea un proveedor de almacenamiento de energía integrado verticalmente para el creciente mercado de almacenamiento de energía renovable. La capacidad de almacenamiento de energía global se estima que crecerá a un ritmo de crecimiento anual compuesto ("CAGR") del 31%, registrando más de 741 gigavatios por hora ("GWh") de capacidad acumulativa para 2030[1]. La VRFB ha emergido como sistema de almacenamiento de energía renovable preferido para microrredes industriales y comerciales, integración de renovables, carga de VE y aplicaciones de red. Mediante la combinación de productos de vanadio de alta pureza sin rival de Largo y el lanzamiento hoy del negocio de VRFB de Largo Clean Energy, la Compañía confía en estar bien posicionada para capturar una importante parte de demanda de almacenamiento de energía renovable. Resolviendo un problema de suministro de vanadio fundamental asociado con despliegues VRFB El vídeo del día Supremo frena intentos de aliados de Trump por revertir victoria de Biden en Pensilvania. El VRFB es muy conocido por sus méritos técnicos y económicos, pero un problema fundamental que plaga la mayoría de proyectos de despliegue VRFB es el suministro seguro y fiable de vanadio de alta pureza. Creemos que el lanzamiento de Largo Clean Energy ayuda a resolver este problema combinando tecnología VRFB líder en la industria con suministro mundial de Largo de vanadio de alta pureza. Además, los planes de expansión de coste contenido de Largo apoyarán la demanda futura prevista de los despliegues VCHARGE± de Largo Clean Energy. Uso flexible de productos de vanadio de alta pureza de Largo (CONTINUA)