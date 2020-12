COMUNICADO: Largo Resources lanza Largo Clean Energy (3)

Fecha: 9 de diciembre 2020 Hora: 10:00 a.m. ET Enlace al Webcast https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1412837&tp_key=2d9e303880 Número de marcado: Local / Internacional: +1 (416) 764-8688 Gratuito desde Norteamérica: (888) 390-0546 Gratuito desde Brasil: 08007621359 ID de conferencia: 15966189 Sitio web: Para ver los comunicados o cualquier información financiera adicional, visite nuestra sección de Relaciones con el inversor del sitio web de Largo Resources en: www.largoresources.com/investors

Acerca de Largo Clean Energy

Largo Clean Energy aspira a convertirse en un proveedor líder de baterías de flujo redox de vanadio (VRFB) de escala de la red seguras y duraderas para el mercado del almacenamiento de energía renovable de rápido crecimiento. Nuestros sistemas de batería VCHARGE± utilizan tecnología de baterías patentada y procesamiento de electrolito de vanadio patentado para ofrecer a los clientes un sistema de almacenamiento de energía totalmente integrado y de coste competitivo formado por acondicionamiento de energía, control de sistema y subsistemas de gestión térmica. Nuestros sistemas de batería VCHARGE± están diseñados para operar en una densidad de energía tresveces superior que la mayoría de los competidores y han sido demostrados como no inflamables y seguros. El sistema de batería VCHARGE± también ofrece una descarga única y de larga duración de hasta 10 horas a una potencia total que ofrece rendimiento sin precedentes en un ciclo de vida de más de 20 años sin degradación. Para más información, visite www.largocleanenergy.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3005174-1&h=4279138962&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005174-1%26h%3D2313006132%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.largocleanenergy.com%252F%26a%3Dwww.largocleanenergy.com&a=www.largocleanenergy.com].

Acerca de Largo Resources

Largo Resources es un proveedor y proveedor líder, integrado verticalmente, de vanadio de alta calidad. Largo puede atender varias aplicaciones del mercado de vanadio mediante el suministro de productos VPURE(TM) y VPURE+(TM) sin precedentes, que se originan desde uno de los depósitos de vanadio de más alto grado del mundo en la mina Maracás Menchen localizada en Brasil. Largo también está centrado en el avance de soluciones de almacenamiento de energía renovables a través de Largo Clean Energy y sus sistemas de batería de flujo redox de vanadio VCHARGE± de clase mundial. Las acciones comunes de la Compañía cotizan principalmente en la bolsa de valores de Toronto bajo el símbolo "LGO".

Para más información sobre Largo and VPURE(TM), visite www.largoresources.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3005174-1&h=2118941738&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005174-1%26h%3D1535176949%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.largoresources.com%252F%26a%3Dwww.largoresources.com&a=www.largoresources.com] y www.largoVPURE.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3005174-1&h=726061715&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005174-1%26h%3D2982561761%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.largovpure.com%252F%26a%3Dwww.largoVPURE.com&a=www.largoVPURE.com].

Para información adicional sobre Largo Clean Energy, visite www.largocleanenergy.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=3005174-1&h=4279138962&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3005174-1%26h%3D2313006132%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.largocleanenergy.com%252F%26a%3Dwww.largocleanenergy.com&a=www.largocleanenergy.com].

Información prospectiva:

