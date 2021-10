COMUNICADO: Lark Distilling Co. de Tasmania adquirirá la destilería y la propiedad de Pontville

HOBART, Australia, 18 de octubre de 2021 /PRNewswire/ -- Lark Distilling Co. Limited (ASX: LRK) ('Lark' o 'la Compañía'), el principal destilador de whisky de malta de Australia, se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo vinculante para la adquisición de Kernke Family Shene Estate Pty. Ltd, propietaria de Pontville Distillery and Estate ('la Adquisición'), la construcción de una nueva destilería de un millón de litros en el terreno adquirido y la aceleración de la estrategia de exportación de Lark.

La contraprestación total por la Adquisición es de 40 millones de dólares, compuesta por 38,5 millones de dólares en efectivo y 1,5 millones de dólares en acciones de Lark[1] que se emitirán a los proveedores. Para financiar la Adquisición, Lark está llevando a cabo una recaudación de capital de aproximadamente 53 millones de dólares que comprende una colocación incondicional totalmente suscrita de 46,5 millones de dólares ('Colocación institucional') y una colocación condicional no suscrita de 6,4 millones de dólares ('Colocación condicional', en conjunto la colocación'). Se espera la emisión de un total de 10,6 millones de nuevas acciones totalmente desembolsadas, lo que representa aproximadamente el 16,8% del capital emitido.

Los directores de la Compañía apoyan enormemente la Adquisición y tienen la intención de suscribir acciones por valor de 6,4 millones de dólares a través de la Colocación condicional, sujeto a la aprobación de los accionistas que se obtenga en la reunión general anual de Lark.

La finca y la destilería icónicas se encuentran a 30 minutos al norte de Hobart en Pontville e incluyen 40 acres de tierra y edificios, una destilería de 130.000 litros, una puerta de bodega, ocho tiendas de bonos, una tonelería en funcionamiento y los establos históricos y la granja.

Pontville será la tercera destilería en funcionamiento de Lark en Tasmania, junto con sus sitios de Cambridge y Bothwell, y contribuirá a la producción interna de 576.000 litros de whisky Lark cada año. Lark at Pontville comenzará a destilar a partir de febrero de 2022 con la puerta de su bodega abierta al público a partir de esta fecha. Toda la destilación de whisky, la innovación y el desarrollo de productos seguirán siendo dirigidos por el maestro destilador de Lark, Chris Thomson, y su equipo.

Además, Lark ha comenzado a planificar la construcción de una nueva destilería totalmente nueva de un millón de litros en el sitio de Pontville, que se espera que entre en funcionamiento en 2023.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1662246/Bill_Lark_and_Chris_Thomson_Pontville.jpg