COMUNICADO: Laserfiche Empower 2022 invita a los líderes a agilizar la innovación y crear resiliencia digital

Los oradores principales incluyen a la innovadora y disruptora tecnológica Linda Bernardi y al presentador de "Queer Eye" Karamo.

LONG BEACH, California, 17 de noviembre, 2021 /PRNewswire/ -- Laserfiche, el proveedor líder de SaaS de gestión inteligente de contenido y automatización de procesos comerciales, anunció hoy la alineación de oradores para Empower 2022, la conferencia anual de la compañía y la principal reunión de líderes de transformación digital. El evento se llevará a cabo completamente en línea del 7 al 17 de febrero y reunirá a profesionales de TI, líderes empresariales y miembros de la comunidad Laserfiche en general para reinventar el mundo del trabajo. El evento de 2022 también contará con sesiones diseñadas específicamente para audiencias regionales en las regiones de América, Europa y Oriente Medio, y Asia Pacífico. Regístrese ahora en empower.laserfiche.com.

Con conferencias magistrales, sesiones de trabajo, capacitación práctica y eventos de networking en vivo, los asistentes aprenderán sobre las últimas innovaciones de productos Laserfiche, así como explorarán estrategias para abordar los principales desafíos comerciales e impulsar cambios impactantes dentro de sus organizaciones. Líderes de pensamiento, expertos de la industria, clientes y socios de Laserfiche, analistas y periodistas dirigirán sesiones sobre cómo afrontar con éxito los desafíos actuales e impulsar iniciativas significativas de transformación digital y resiliencia digital. Los emocionantes oradores de Empower 2022 incluirán, entre otros:

Linda Bernardi:Linda Bernardi, emprendedora disruptiva en serie, autora, disruptora tecnológica e innovadora, también es consultora y conferenciante global. Anteriormente, fue directora de innovación en IBM, jefa de IA en Element AI en Montreal y asesora senior de tecnología en McKinsey. Bernardi discutirá cómo interrumpir de manera efectiva, reimaginar la innovación y construir una cultura que fomente el pensamiento innovador.

Karamo: El autor, actor, activista y presentador de "Queer Eye" Karamo se unirá al escritor y productor de entretenimiento de Associated Press Jonathan Landrum Jr., en una charla informal sobre el cuidado personal, la resiliencia y la reinvención de los viajes personales y profesionales.

George Westerman: El líder de pensamiento en transformación digital, profesor titular del MIT y el científico investigador principal del Jameel World Education Laboratory del MIT, George Westerman, compartirá lecciones de corporaciones que se han transformado digitalmente con éxito.

Michelle Weise: Michelle Weise, experta en diseñar el futuro del aprendizaje y el trabajo, y vicerrectora de Estrategia e Innovación del Sistema Universitario Nacional, presentará estrategias para seguir siendo relevantes y resilientes en el mercado laboral hoy y en el futuro.

Shivvy Jervis: Shivvy Jervis, una de las principales "Mujeres del año" de Gran Bretaña para 2021, la locutora y futurista galardonada, aportará su perspectiva sobre lo que sigue para la economía digital y compartirá cómo las organizaciones pueden adaptarse y prosperar.

Anne Helen Petersen: La autora y periodista Anne Helen Petersen dirigirá una charla sobre la necesidad de replantear la cultura de la productividad.

Steven Rogelberg, Ph.D.: El académico líder mundial en reuniones según Adam Grant, como aparece en CBS This Morning, Freakonomics, BBC World y otros, autor de "The Surprising Science of Meetings", el profesor Steven Rogelberg de UNC Charlotte Chancellor explorará la ciencia de las reuniones y cómo puede convertir las reuniones en actividades productivas, innovadoras y atractivas que no le quiten vida.

Kate Russell: La periodista y autora de tecnología Kate Russell presentará el discurso de apertura para la región EMEA, sobre el tema del ser humano en un mundo digital.

Azran Osman Rani: El consejero delegado y cofundador de la empresa de soluciones de atención digital Naluri, y exdirector ejecutivo de AirAsia X, la aerolínea de larga distancia de bajo coste pionera en el mundo, Azran Osman Rani dirigirá el discurso de apertura de la región APAC con una presentación sobre la disrupción del negocio y cómo hacer posible lo imposible.

Además de ofrecer a los asistentes oportunidades de aprendizaje y recursos de transformación digital, Empower 2022 también ofrecerá el networking y las divertidas sorpresas que los asistentes esperan del evento anual. Para obtener más información y registrarse en Empower, visite empower.laserfiche.com.

Acerca de Laserfiche

Laserfiche es el proveedor líder de SaaS para la gestión inteligente de contenidos y la automatización de procesos de negocio. A través de potentes flujos de trabajo, formularios electrónicos, gestión de documentos y análisis, la plataforma Laserfiche® acelera la forma de hacer negocios, permitiendo a los líderes centrarse en el crecimiento de toda la empresa.

Laserfiche fue pionera en la oficina sin papeles con la gestión de contenidos empresariales. Hoy, el enfoque de desarrollo de Laserfiche en la nube incorpora innovaciones en el aprendizaje automático y la IA para permitir que las organizaciones en más de 80 países se transformen en negocios digitales. Los clientes de todos los sectores, incluyendo el gobierno, la educación, los servicios financieros, la atención sanitaria y la fabricación, utilizan Laserfiche para aumentar la productividad, escalar su negocio y ofrecer experiencias de cliente digitales.

Los empleados de Laserfiche en oficinas de todo el mundo están comprometidos con la visión de la compañía de empoderar a los clientes e inspirar a las personas a reimaginar cómo la tecnología puede transformar vidas.

