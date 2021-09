COMUNICADO: Lattice anuncia innovadores objetivos relacionados con el éxito de los empleados

--Lattice anuncia innovadores objetivos y productos de compensación para vincular el éxito de los empleados con el impacto en el negocio y salvar la brecha entre las operaciones de las personas y las operaciones del negocio

Mientras las empresas luchan por alinear y comprometer a los empleados en el nuevo mundo del trabajo, Lattice presenta nuevas capacidades estratégicas para aumentar la eficiencia operativa, la transparencia y la equidad en todas las organizaciones.

LONDRES, 22 de septiembre de 2021 /PRNewswire/ -- Lattice, la plataforma de gestión de personas líder para empresas con culturas en las que las personas son primero, ha anunciado hoy que sigue centrándose en la creación de empleados y empresas transparentes y alineados con nuevos productos y servicios destinados a reducir la brecha entre las operaciones de las personas y las operaciones empresariales.

"Las empresas y sus empleados necesitan alinearse con los resultados para asegurarse de que todos van en la dirección correcta y se sienten preparados para el éxito", dijo Jack Altman, consejero delegado de Lattice. "Sabemos que hay un tremendo poder en la conexión del trabajo que hacemos con el valor que impulsa a las organizaciones, y que los individuos necesitan una fuente de verdad para asegurarse de que estamos tomando decisiones sólidas e impulsando los resultados."

A diferencia de la mayoría de las herramientas de RRHH que están diseñadas con un enfoque singular de cumplimiento o relacionado con los procesos, los nuevos productos de Lattice incorporan una metodología centrada en las personas que permite a las empresas entender y apoyar mejor a los empleados.

Ampliando su solución actual, Lattice Goals & OKRs ayuda a los equipos a establecer objetivos más sólidos y estratégicamente conectados que impulsan la adopción de programas de OKR (Objetivos y Resultados Clave), aumentan el rendimiento de los empleados e impulsan el compromiso. Esta visibilidad y comprensión permite a los líderes empresariales alinear a su gente en torno a las prioridades estratégicas de su empresa y activar a cada empleado para que ejecute esas misiones. Al ayudar a los equipos a hacer operativos sus objetivos, los líderes de Personas pueden permitir la alineación y los resultados que impulsan a las empresas a alcanzar el éxito empresarial.

Un nuevo enfoque estratégico, Lattice Compensation, permite a los equipos de Personas desarrollar prácticas de compensación que sean claras, equitativas y que reconozcan y recompensen a los empleados por su trabajo. Dentro de la plataforma Lattice, los equipos de RRHH podrán gestionar el proceso de revisión de la compensación en un hub seguro y centralizado que integra perfectamente la información sobre el rendimiento del empleado en el proceso de la toma de decisiones. Para facilitar conversaciones claras y significativas sobre la compensación, los gerentes y líderes de la empresa tendrán una visión de las tendencias de compensación individuales y de todo el equipo, y los empleados podrán ver su propia información de compensación en sus cuentas de Lattice.

Juntas, estas dos adiciones a la plataforma de Lattice ofrecerán una visión más profunda a los empleados y gerentes, permitiendo una mayor eficiencia operativa que se siente más conectada alrededor del lado humano de los RRHH.

"Las empresas llevan años tratando de hacer operativos los objetivos y la compensación", dijo Josh Bersin, analista global de la industria. "Al conectar los OKRs con las herramientas de compensación, plataformas como Lattice pueden ayudar a las empresas de rápido crecimiento a mantener sus estrategias de compensación justas, transparentes y equitativas."

Una mayor visibilidad y equidad dará tanto a los líderes de RRHH como a los gestores de personas una visión más profunda para tomar decisiones informadas, y hará que las tareas operativas de RRHH se sientan más personalizadas para cada empleado. Los nuevos productos de Lattice ayudan a ampliar el enfoque de conectar el trabajo que hacen los empleados con el valor que genera para las organizaciones, además de ofrecer una fuente de verdad para asegurar que tanto los empleados como los directivos están tomando decisiones acertadas e impulsando los resultados.

Este anuncio coincide con Resources for Humans Virtual, que comienza hoy a las 9 am PST. Resources for Humans Virtual, una conferencia anual organizada por Lattice, fue creada para reunir a la comunidad de Recursos Humanos para colaborar y conectarse a través de una rica alineación de más de 40 oradores líderes en la industria, paneles y oportunidades de networking y este año cuenta con un debate con la superestrella del tenis Serena Williams. Para más información sobre el evento o para inscribirse gratuitamente, visite: www.lattice.com/rfh-virtual-2021.

Para saber más sobre los últimos productos de Lattice y cómo funcionan con la plataforma Lattice, visite: www.lattice.com/platform.

Acerca de Lattice

Lattice es la plataforma de gestión de personas que permite a los líderes de personas desarrollar equipos comprometidos y de alto rendimiento. Al combinar la gestión del rendimiento continuo, el compromiso de los empleados, el desarrollo y el crecimiento en una sola solución, los equipos de personas obtienen análisis potentes en tiempo real que conducen a conocimientos prácticos que convierten a los gerentes en líderes, a los empleados en personas de alto rendimiento y a las empresas en los mejores lugares para trabajar. Con sede en San Francisco, Lattice atiende a más de 3.000 clientes, incluidos Slack, Monzo y Tide. Aprenda más en: www.lattice.com

Logo -- https://mma.prnewswire.com/media/745587/lattice_logo_full_color__33_Logo.jpg