COMUNICADO: Los líderes del sector energético lanzan el Pacto por la Energía sin Carbono 24/7 (2)

"Iron Mountain reconoce tanto la necesidad urgente de descarbonizar nuestra red energética como la oportunidad que tenemos, como compradores de energía, de tener un impacto significativo. Apoyamos la ambición final de satisfacer cada kilovatio necesario cada hora con la generación de una fuente local libre de carbono y hemos hecho de esto una piedra angular de cómo compramos y consumimos energía", dijo el director de Energía y Sostenibilidad de Iron Mountain, Chris Pennington."La electricidad libre de carbono es esencial para lograr la plena descarbonización. Al unirse al Pacto por la Energía Libre de Carbono 24/7, la ciudad de Ithaca, N.Y., reitera su compromiso de ampliar el acceso a la electricidad libre de carbono como vía para un futuro energético limpio", dijo el director de sostenibilidad de la ciudad de Ithaca, Nueva York, Dr. Luis Aguirre-Torres.

"Hacer coincidir cada kilovatio-hora de consumo de electricidad con fuentes de electricidad libres de carbono requiere un enfoque transformador de la compra de energía, y LevelTen se compromete a crear las soluciones de software necesarias para dar a más organizaciones esta oportunidad. Juntos, con nuestra red de asesores en materia de energía y sostenibilidad, esperamos ayudar a más compradores de energía a alcanzar sus objetivos libres de carbono 24/7", dijo el consejero delegado deLevelTen Energy, Bryce Smith.

"M--RETS se complace en participar en esta iniciativa como el primer registro que apoya una reclamación de REC por hora en asociación con Google. Esta iniciativa es un paso importante para facilitar un mercado de energía renovable basado en datos", dijo el presidente y consejero delegado deM-RETS, Ben Gerber.

"La visión de Ørsted es crear un mundo que funcione enteramente con energía verde, y esto incluye satisfacer la demanda cada hora de cada día. Ya conocemos las soluciones para recorrer una larga parte del camino hacia la energía renovable 24/7 y nos comprometemos a facilitar el último y difícil tramo del viaje junto con nuestros socios," dijo el vicepresidente - Región Europa Continental deØrsted, Rasmus Errboe.

"El movimiento hacia las energías renovables 24/7, con una correspondencia horaria a través de PPAs y RECs, es la mejor solución para escalar la energía renovable porque pone una señal de precio sobre cuándo y dónde se necesita la energía y apoya un sistema energético que es estable, de bajo coste y bajo en carbono. La plataforma Powerledger puede estampar los datos de tiempo y ubicación de la producción de energía limpia en los certificados de energía renovable y otros productos básicos, lo que permite a los minoristas de energía como eKwateur y a las empresas RE100 en registros como M-RETS comerciar, igualar y gestionar sin problemas sus carteras cada hora", dijo la presidenta y cofundadora dePowerledger, Dra. Jemma Green.

"Con el aumento de la penetración de las energías renovables en la red, resulta aún más crucial medir las emisiones con una alta resolución. En electricityMap estamos muy ilusionados con esta iniciativa, que esperamos que contribuya a acercar la medición de las emisiones a la realidad física", dijo el fundador y consejero delegado deTomorrow, Olivier Corradi.

"Estamos orgullosos de unirnos a este crucial Pacto. En X, reconocemos que la complejidad de la descarbonización de la red en el tiempo necesario para hacer frente al cambio climático requiere el compromiso y la colaboración de los gobiernos y las empresas de toda la cadena de valor y de todo el mundo con las acciones necesarias para diseñar y operar una red eléctrica descarbonizada. Nuestro objetivo es trabajar con los socios para desarrollar y aplicar la informática avanzada para apoyar el diseño y el funcionamiento de un sistema eléctrico descarbonizado, asequible, fiable y resistente," dijo el vicepresidente deX, Audrey Zibelman.

Cada signatario plasmará sus compromisos específicos en su propio Pacto de Energía, una innovación introducida por SEforALL y respaldada por UN-Energy como resultado clave del Diálogo de Alto Nivel de la ONU sobre Energía. Los Pactos Energéticos son compromisos públicos y rastreables, con acciones específicas, asumidos por los gobiernos, las empresas y otros para lograr los objetivos de la transición energética para 2030, incluido el acceso universal a la energía asequible y limpia. Para más información sobre el registro de los Pactos Energéticos, visite https://www.un.org/en/energycompacts/page/registry.

Para más información sobre el Pacto por la Energía sin Carbono 24/7, visite https://www.un.org/en/energy-compacts/page/compact-247-carbon-free-energy. Se invita a las partes interesadas de todo el ecosistema energético a adherirse al Pacto por la Energía sin Carbono 24/7, y pueden hacerlo poniéndose en contacto con Sustainable Energy for All en energycompact@seforall.org.

