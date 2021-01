COMUNICADO: La Liste, mejor selección de restaurantes del mundo, desvela sus premios especiales 2021

La Liste, mejor selección de restaurantes del mundo, presenta sus premios especiales del 2021 como reconocimiento al compromiso, resiliencia e innovación en el sector de la gastronomía.

La Liste publica la primera edición de Gastronomy Observer (descarga gratuita en www.laliste.com/en/gastronomyobserver [http://www.laliste.com/en/gastronomyobserver])

PARÍS, 19 de enero de 2021 /PRNewswire/ -- El año 2021 se ha puesto en marcha con dos iniciativas por parte de La Liste, destacado buscador de restaurantes y clasificación mundial desde el año 2015. Por solidaridad hacia los chefs y restaurantes de todo el mundo en tiempos de pandemia, La Liste ha cancelado su clasificación anual. A cambio, presenta una selección de nuevos premios especiales y un amplio análisis de la situación en su Gastronomy Observer. Para ello ha podido contar con su inigualable base de datos a nivel mundial, que permite identificar nuevas ideas, tendencias e innovaciones en todo el sector.

La Liste es famosa por su lista anual de los mejores 1.000 restaurantes en el mundo, basada en más de 900 fuentes procesadas por su algoritmo. Guy Savoy, de París, Eric Ripert, de Le Bernardin, Nueva York, Seiji Yamamoto, de Ryugin, Tokio y Yosuke Suga, de Sugalabo, Tokio, mantienen la primera posición en el La Liste Top 1.000 un año más.

En 2021, los 10 Premios Especiales reconocen a 30 chefs, restaurantes o conceptos de 18 países. Cada uno de ellos es un ejemplo de innovación, y marca el camino para la gastronomía de mañana con nuevos métodos, nuevas ideas o nuevas aspiraciones.

-- El chef de Ghana Selassie Atadika, innovador de la cocina "New African", recibe el New Destination Champion Award patrocinado por Moët Hennessy. La selección francesa es French Flanders liderada por Florent Ladeyn, de l'Auberge Vert-Mont; -- El español Dabiz Muñoz consigue el Innovation Award patrocinado por Rungis International Market, en reconocimiento a su gran labor en el desarrollo de comida informal GoXo. El ganador francés es Olivier Nasti, por sus numerosas iniciativas de menús, incluyendo foodtrucks, drive-in y takeaway con reconocidos chefs; -- Mashama Bailey, revolucionaria estrella de la cocina sureña y embajadora de la diversidad en Georgia, Estados Unidos, se lleva a casa el Game Changer Award by Inclusivity -- Digital Influencer Award: Simone Zanoni, chef italiano de Le George, del Four Seasons Hotel George V, París, por su exitoso desarrollo digital, Casa Zanoni; -- Ethical and SustainabilityAward, patrocinado por Accor Live Limitless: Matt Orlando, del restaurante con cero residuos Amass, Copenhague. La ganadora francesa es Nadia Sammut, de la Auberge La Fenière; -- Community Spirit Award: el Covid-19 Playbook de Hong Kong Black Sheep Restaurants. La selección francesa es para los Chefs por el personal médico, liderada por el chef del Palacio del Eliseo, Guillaume Gomez, y Stéphane Méjanès. -- Talents of theYear, patrocinado por Moët Hennessy: la peruana Francesca Ferreyros, el francés Mory Sacko, el italiano Antonio Bueno, el británico Daniel Smith y el filipino Josh Boutwood; -- Openings of the Year: Coco Couture en San Petersburgo, Kol en Londres,Euphoria by Jason Tan en Singapur y Ever en Chicago; -- Hidden Gem Awards: La Femme du Boucher en Marsella, Francia,Nur en Fez, Marruecos, Koks en las Islas Feroe, Le Café Suisse en Suiza, Langouste en Serbia, Willows Inn en Lummi Island, Estados Unidos, D'Berto en España, y 102 House en Foshan, China; -- Artisan and Authenticity Award: El francés Ferme de la Ruchotte, el japonés Masashi Yamada y el mexicano Las Quince Letras.

Gastronomy Observer detalla cada una de las nuevas tendencias del mundo de la gastronomía gracias a la base de datos de La Liste, reforzada con estudios académicos, artículos de prensa, publicaciones en redes sociales y entrevistas. De esta manera, ilustra y elogia los grandes esfuerzos de los restauradores para seguir alimentando a sus clientes, sin dejar de buscar nuevas pistas para adaptarse a las nuevas normas y a los confinamientos. También estudia el lado oscuro de la industria, cubriendo los problemas de abusos en cocina, la falta de diversidad y de inclusión, así como el #MeToo de las profesionales de la restauración.

Hélène Pietrini, recientemente nombrada directora de La Liste, explica: "Pese a los sucesivos cierres y un estado de ánimo muy perjudicado, la restauración nunca se rinde. La Liste desea ser el catalizador de un nuevo apoyo a los restaurantes, reconociendo a las personas excepcionales que destacan frente a la crisis y que modelan el futuro de la gastronomía".

La potente aplicación de La Liste localiza más de 25.000 restaurantes en 200 países, más que ninguna otra guía de restaurantes. La aplicación es gratuita, y está disponible para Android e IOS en nueve idiomas: laliste.app.linl/download [file:///Users/helenepietrini/Downloads/laliste.app.linl/download]

